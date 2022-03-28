«Спартак» провел лучший сезон со дня возрождения. Похоже, в клубе поняли, как выбраться наверх

Тренер без опыта, точечная селекция и работа с молодежью дали результат.

Начало серии против СКА получилось для «Спартака» оптимистичным — москвичи в Санкт-Петербурге полностью переиграли соперника и выиграли со счетом 6:1. В последующих четырех матчах красно-белые мало чем уступали фавориту — по моментам было примерное равенство. Вот только превосходство в классе отдельных исполнителей решило исход в пользу армейцев — у «Спартака» в составе нет Гусева, Кузьменко, Бурдасова и Лехтонена. Четыре раза по 2:1 — и СКА в финале конференции.

Во второй раунд «Спартак» прошел благодаря тому, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, — это повторение лучшего результата клуба в истории КХЛ. Но даже если бы финны остались, легко бы им не было.

Избавление от ветеранов и точечные подписания

Прошлой весной в «Спартак» пришло новое руководство: команду в межсезонье набирал тандем Олег Усачев — Роман Беляев, ранее работавший в «Тракторе», куда подписал, в частности, нынешних лидеров — челябинцев Седлака, Гику и Пилута. Чистка состава получилась серьезной — команду покинуло большинство ветеранов, уже отыгравших свои лучшие сезоны. Защитники Рылов, Пивцакин, Кутейкин, нападающие Зубов, Юньков, Торченюк вряд ли могли помочь «Спартаку» в этом сезоне.

Целенаправленно отказались и от шведского защитника Юсе, который стал лучшим бомбардиром команды среди игроков обороны в сезоне-2020/21. Отказались и от чешских нападающих Радила и Ганзла, а вот с Лехтерей контракт продлили. Замены в итоге оказались удачными — соотечественник Юсе Тим Хеед оказался более универсальным игроком, классно выглядел периодически и старший брат звезды «Ванкувера» Элиаса Петтерссона Эмиль. Притом что с зарплатой в 25 миллионов рублей в год он был одним из самых низкооплачиваемых иностранцев КХЛ. А вратарь Оскар Данск провалился в регулярном чемпионате, но очень уверенно отыграл в плей-офф.

Противоречивое впечатление оставил канадский нападающий Джейк Виртанен. От игрока, который пять лет провел в НХЛ в составе «Ванкувера», ждали большего, но он был очень нестабилен. Хотя всегда было заметно, что мастерства у Виртанена хватает и при желании он может стать одной из главных звезд лиги. Но в плей-офф Джейк так и не сыграл, улетев домой до серии против СКА.

Удалось «Спартаку» качественно сработать и на внутреннем рынке. Главным можно назвать возвращение из «Авангарда» собственного воспитанника Александра Хохлачева — в родном клубе он снова вернулся на ведущие роли. А обмен Андрея Локтионова — пример выгодного трейда на ровном месте. ЦСКА обменял форварда в «Амур», за который Локтионов играть не хотел. «Спартак» же предложил хабаровчанам форварда Кирилла Слепца, которого до этого подписал как свободного агента и денежную компенсацию. Так вопрос с центрфорвардом второй тройки был решен.

Приглашение Миронова

Работу Олега Знарка в «Спартаке» не назовешь ни провальной, ни успешной. Команда два года подряд выходила в плей-офф и вылетала в первом раунде. Знарок же предпочитал тех, с кем уже успел поработать в «Динамо», СКА или сборной России. Через «Спартак» за эти пару лет прошли, например, защитники Херсли, Кутейкин, Зубарев, Рылов, нападающие Любимов, Карсумс, Даугавиньш, Кокарев. О какой перспективе могла идти речь, если средний возраст игроков приближался к 30 годам?

Рынок тренеров крайне ограничен. И когда из команды уходит специалист уровня Знарка, всегда возникает вопрос — кто может быть лучше? Почти все классные тренеры востребованы в других клубах, а брать «сбитых летчиков» никто не хочет. В «Спартаке» поступили нетривиально, доверив пост главного тренера Борису Миронову, который в последние полтора года был ассистентом Вячеслава Буцаева в «Нефтехимике». Опыт работы главным тренером исчерпывался двумя сезонами в системе ЦСКА — по одному в «Красной Армии» (МХЛ) и «Звезде» (ВХЛ).

Долгое время «Спартак» играл очень ровно — обыгрывал команды ниже классом, но в играх с топами редко брал очки. Пожалуй, свои лучшие матчи красно-белые сыграли как раз против СКА. Добавить немного реализации — и вряд ли армейцы завершили бы серию в пяти матчах. В последних двух играх не хватало серебряного призера Олимпиады-2022, защитника Александра Никишина — пожалуй, главного открытия этого сезона. В его росте также велика заслуга тренерского штаба.

После вылета «Ак Барса» пошел слух, что главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов может покинуть свой пост и перейти в «Спартак». Но в московском клубе не собираются менять Миронова: у него контракт на следующий сезон и очень неплохие шансы как минимум повторить результат этого года.

Развитие и приобретение молодежи

Опытных игроков в «Спартаке» по-прежнему хватает, но за этот сезон состав существенно омолодился. Белорусский нападающий Иван Дроздов достался красно-белым бесплатно: в минском «Динамо» расторгли контракт с игроком, посчитав, что он не пригодится. В «Спартаке» он начал с четвертого звена, а завершал сезон в топ-6 — напористость и высочайшая скорость Дроздова порой заряжали всю команду.

Школа «Спартака» — далеко не лучшая в России, поэтому приглашение юниоров со стороны — неизбежность. Из тольяттинской «Лады» в Москву летом переехали сразу два талантливых защитника — Егор Савиков и Дмитрий Костенко, причем последний был больше на слуху. Но Костенко в итоге провел сезон в фарм-клубе, а вот Савиков хорошо проявил себя и в главной команде, а в декабре попал в состав молодежной сборной России на МЧМ-2022.

Выменяли по ходу сезона в «Спартак» и еще одного игрока молодежки — Дмитрий Злодеев стал частью обмена с московским «Динамо». А вот у Василия Пономарева в «Спартаке» не задалось. Казалось, что один из самых талантливых российских центрфорвардов в своем возрасте получит железное место в составе главной команды, но за «Спартак» Пономарев играл мало (14 матчей со средним игровым временем в пять минут), большую часть сезона проведя в «Химике».

Велика вероятность, что в следующем сезоне КХЛ не будет иностранцев, поэтому работа «Спартака» по приглашению молодежи логична. Недавно, например, клуб объявил о переходе 17-летнего нападающего Сергея Лукьянцева, лучшего снайпера «Сарматов» из МХЛ. Привлекать молодежь наверняка будут и дальше.

Конечно, сезон для «Спартака» сложно назвать идеальным. Но в отличие от прошлых лет команда уверенно попала в плей-офф, а подход к комплектованию состава позволяет надеяться на светлое будущее.