«Спартак» провел лучший сезон со дня возрождения. Похоже, в клубе поняли, как выбраться наверх
Начало серии против СКА получилось для «Спартака» оптимистичным — москвичи в Санкт-Петербурге полностью переиграли соперника и выиграли со счетом 6:1. В последующих четырех матчах красно-белые мало чем уступали фавориту — по моментам было примерное равенство. Вот только превосходство в классе отдельных исполнителей решило исход в пользу армейцев — у «Спартака» в составе нет Гусева, Кузьменко, Бурдасова и Лехтонена. Четыре раза по 2:1 — и СКА в финале конференции.
Во второй раунд «Спартак» прошел благодаря тому, что «Йокерит» снялся с розыгрыша Кубка Гагарина, — это повторение лучшего результата клуба в истории КХЛ. Но даже если бы финны остались, легко бы им не было.
Избавление от ветеранов и точечные подписания
Прошлой весной в «Спартак» пришло новое руководство: команду в межсезонье набирал тандем Олег Усачев — Роман Беляев, ранее работавший в «Тракторе», куда подписал, в частности, нынешних лидеров — челябинцев Седлака, Гику и Пилута. Чистка состава получилась серьезной — команду покинуло большинство ветеранов, уже отыгравших свои лучшие сезоны. Защитники Рылов, Пивцакин, Кутейкин, нападающие Зубов, Юньков, Торченюк вряд ли могли помочь «Спартаку» в этом сезоне.
Целенаправленно отказались и от шведского защитника Юсе, который стал лучшим бомбардиром команды среди игроков обороны в сезоне-2020/21. Отказались и от чешских нападающих Радила и Ганзла, а вот с Лехтерей контракт продлили. Замены в итоге оказались удачными — соотечественник Юсе Тим Хеед оказался более универсальным игроком, классно выглядел периодически и старший брат звезды «Ванкувера» Элиаса Петтерссона Эмиль. Притом что с зарплатой в 25 миллионов рублей в год он был одним из самых низкооплачиваемых иностранцев КХЛ. А вратарь Оскар Данск провалился в регулярном чемпионате, но очень уверенно отыграл в плей-офф.
Противоречивое впечатление оставил канадский нападающий Джейк Виртанен. От игрока, который пять лет провел в НХЛ в составе «Ванкувера», ждали большего, но он был очень нестабилен. Хотя всегда было заметно, что мастерства у Виртанена хватает и при желании он может стать одной из главных звезд лиги. Но в плей-офф Джейк так и не сыграл, улетев домой до серии против СКА.
Удалось «Спартаку» качественно сработать и на внутреннем рынке. Главным можно назвать возвращение из «Авангарда» собственного воспитанника Александра Хохлачева — в родном клубе он снова вернулся на ведущие роли. А обмен Андрея Локтионова — пример выгодного трейда на ровном месте. ЦСКА обменял форварда в «Амур», за который Локтионов играть не хотел. «Спартак» же предложил хабаровчанам форварда Кирилла Слепца, которого до этого подписал как свободного агента и денежную компенсацию. Так вопрос с центрфорвардом второй тройки был решен.
Приглашение Миронова
Работу Олега Знарка в «Спартаке» не назовешь ни провальной, ни успешной. Команда два года подряд выходила в плей-офф и вылетала в первом раунде. Знарок же предпочитал тех, с кем уже успел поработать в «Динамо», СКА или сборной России. Через «Спартак» за эти пару лет прошли, например, защитники Херсли, Кутейкин, Зубарев, Рылов, нападающие Любимов, Карсумс, Даугавиньш, Кокарев. О какой перспективе могла идти речь, если средний возраст игроков приближался к 30 годам?
Рынок тренеров крайне ограничен. И когда из команды уходит специалист уровня Знарка, всегда возникает вопрос — кто может быть лучше? Почти все классные тренеры востребованы в других клубах, а брать «сбитых летчиков» никто не хочет. В «Спартаке» поступили нетривиально, доверив пост главного тренера Борису Миронову, который в последние полтора года был ассистентом Вячеслава Буцаева в «Нефтехимике». Опыт работы главным тренером исчерпывался двумя сезонами в системе ЦСКА — по одному в «Красной Армии» (МХЛ) и «Звезде» (ВХЛ).
Долгое время «Спартак» играл очень ровно — обыгрывал команды ниже классом, но в играх с топами редко брал очки. Пожалуй, свои лучшие матчи красно-белые сыграли как раз против СКА. Добавить немного реализации — и вряд ли армейцы завершили бы серию в пяти матчах. В последних двух играх не хватало серебряного призера Олимпиады-2022, защитника Александра Никишина — пожалуй, главного открытия этого сезона. В его росте также велика заслуга тренерского штаба.
После вылета «Ак Барса» пошел слух, что главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов может покинуть свой пост и перейти в «Спартак». Но в московском клубе не собираются менять Миронова: у него контракт на следующий сезон и очень неплохие шансы как минимум повторить результат этого года.
Развитие и приобретение молодежи
Опытных игроков в «Спартаке» по-прежнему хватает, но за этот сезон состав существенно омолодился. Белорусский нападающий Иван Дроздов достался красно-белым бесплатно: в минском «Динамо» расторгли контракт с игроком, посчитав, что он не пригодится. В «Спартаке» он начал с четвертого звена, а завершал сезон в топ-6 — напористость и высочайшая скорость Дроздова порой заряжали всю команду.
Школа «Спартака» — далеко не лучшая в России, поэтому приглашение юниоров со стороны — неизбежность. Из тольяттинской «Лады» в Москву летом переехали сразу два талантливых защитника — Егор Савиков и Дмитрий Костенко, причем последний был больше на слуху. Но Костенко в итоге провел сезон в фарм-клубе, а вот Савиков хорошо проявил себя и в главной команде, а в декабре попал в состав молодежной сборной России на МЧМ-2022.
Выменяли по ходу сезона в «Спартак» и еще одного игрока молодежки — Дмитрий Злодеев стал частью обмена с московским «Динамо». А вот у Василия Пономарева в «Спартаке» не задалось. Казалось, что один из самых талантливых российских центрфорвардов в своем возрасте получит железное место в составе главной команды, но за «Спартак» Пономарев играл мало (14 матчей со средним игровым временем в пять минут), большую часть сезона проведя в «Химике».
Велика вероятность, что в следующем сезоне КХЛ не будет иностранцев, поэтому работа «Спартака» по приглашению молодежи логична. Недавно, например, клуб объявил о переходе 17-летнего нападающего Сергея Лукьянцева, лучшего снайпера «Сарматов» из МХЛ. Привлекать молодежь наверняка будут и дальше.
Конечно, сезон для «Спартака» сложно назвать идеальным. Но в отличие от прошлых лет команда уверенно попала в плей-офф, а подход к комплектованию состава позволяет надеяться на светлое будущее.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -