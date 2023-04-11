«Авангард» пытался вернуть Хартли, но не смог. Итоги выступления омской команды

Старт команды вышел провальным, но итоговый результат — вполне сносным.

Кравец вытащил команду из ямы

Результат против «Ак Барса» для омской команды получился почти провальным. Она, вопреки ожиданиям, уступила в финале «Востока» слишком легко. Раскрыть потенциал «Авангарда» по максимуму главный тренер Михаил Кравец не сумел. Обычно запоминается последнее. Но в данном случае это несправедливо по отношению к специалисту и хоккеистам.

Для полного понимания ситуации надо немного оглянуться назад. В начале октября «Авангард» из-за длинной выездной серии оказался на дне Восточной конференции. После домашнего поражения от «Куньлуня» был отправлен в отставку главный тренер Дмитрий Рябыкин. Кравец, оказавшийся в тяжелом положении, спас для команды первый сезон после возвращения в Омск. Наверное, его уровень как специалиста сейчас не позволяет на равных соперничать с многоопытным Билялетдиновым. Но свою работу он сделал честно и качественно. За нее точно не стыдно.

Возможно, Кравец со временем вырос бы как специалист, но в Омске мы этого не дождемся. Тренер вытащил команду из глубокой ямы, заслужил благодарность и все равно попал в немилость к боссу «Авангарда» Александру Крылову. Неизвестно только, по какой причине и в какой момент. Видимо, не сошлись характерами. История, когда Кравеца могли уволить еще по ходу регулярного чемпионата, не выдумана. Шансов остаться на своем посту на долгий срок у него не было изначально.

Дмитрий Рябыкин и Боб Хартли. Фото photo.khl.ru

Североамериканский вектор

Земля вертится вокруг Солнца, а омский «Авангард» — вокруг Александра Крылова. В полушутливой-полусерьезной фразе, когда-то услышанной в околохоккейной тусовке, нет ни издевательства, ни насмешки. Это постулат, который на данную минуту невозможно оспорить. С его помощью очень легко объяснить, что произошло с командой в нынешнем сезоне и кому следует задавать ключевые вопросы.

В Омске долгое время в течение сезона пытались уломать на возвращение к активной работе Боба Хартли. В этом сходятся несколько источников. О том, что помешало раньше осуществиться этим планам, фигурируют разные версии. Сначала Боб якобы не хотел становиться на тренерский мостик из-за неготовности приехать в Россию своего помощника Жака Клутье. Недавно настаивал на том, чтобы в его штаб вошел получивший в клубе черную метку Дмитрий Рябыкин, и не встретил понимания. Со стороны сложно разобраться в причинах промедления. Но вектор, который нравится именно Крылову понятен, — это Северная Америка. Хартли, Майк Бэбкок и Джоэль Кенневилль в качестве кандидатов прошлой весной, сейчас всплыл вариант с Ги Буше, если верить коллеге Алексею Шевченко.

Растянувшаяся на многие месяцы история с поиском нового генерального менеджера также объясняется позицией Крылова. Вот только сложно понять, чего он хочет и зачем было столько времени мурыжить Леонида Вайсфельда. О том, как вообще происходит подбор кандидатов, можно рассказать интересные истории, от которых захочется смеяться. Сейчас, например, некоторые источники сватают на этот пост Евгения Забугу. Он занимает в клубе должность директора по спортивно-правовым вопросам. И, как и Алексей Волков, тоже бывший вратарь. Кто, откуда, почему — вопросов хочется задать множество. Еще и Рашид Хабибулин, исполняющий обязанности генерального менеджера, никуда не делся. Он ведет странную игру, договариваясь на будущий год с хоккеистами по собственному уразумению, но в любой момент снова готов уйти на второй план и ни за что не отвечать. Для клуба, позиционирующего себя как самый-самый по всем направлениям, картина диковинная.

ХК «Авангард»

Ставшее ошибочным назначение Рябыкина, внезапный уход генерального менеджера Алексея Волкова, активное вмешательство в селекционные процессы — это все дело рук Крылова. И если его справедливо хвалят за достижения (титул, постройка новой арены, запуск академии), то и о неудачных решениях нельзя забывать. В системе, где все зависит от позиции первого лица, иначе быть не может.

Заглянуть в ближайшее будущее «Авангарда» непросто. Как водится, кто-то уйдет (Толчинский, Береглазов, Жарков и другие), а кто-то придет (Шулак, Пьянов, возможно, Порядин и Михайлис). Остальное знает только Крылов.

Он хочет, чтобы новый тренер и менеджер делали примерно то, что футбольный «Реал» в первой половине нулевых. В историю стратегия президента Флорентино Переса вошла как «политика Зиданов и Павонов». Ее суть в приглашении звезд со стороны и интеграции в основной состав собственных воспитанников. В Мадриде тогда мало что получилось, если говорить о титулах. Очевидно, что за Омском в предстоящем сезоне будет крайне интригующе следить при любом раскладе. Самый медийный и местами самый скандальный клуб лиги всегда дает интересные поводы для обсуждения.