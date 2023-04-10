«Металлург» интересуется Самоновым, Пыленковым и Гераськиным
По информации «СЭ», «Металлург» заинтересован в приглашении игроков «Северстали» — вратаря Александра Самонова, защитника Даниила Пыленкова, нападающего Игоря Гераськина.
Напомним, что сегодня «Магнитка» объявила о двухлетнем контракте с бывшим тренером череповчан Андреем Разиным.
27-летний Самонов по ходу минувшего сезона перешел в «Северсталь» из СКА. В общей сложности он провел 33 матча в регулярном чемпионате, одержал 19 побед в среднем пропуская по 2,39 шайб за встречу.
22-летний Пыленков также перебрался в череповецкий клуб из СКА. На его счету 21 (4+17) очко за 40 игр регулярки. В плей-офф он набрал 5 (1+4) баллов за 7 матчей.
24-летний Гераськин в 66 матчах чемпионата набрал 43 (14+29) очка, а в плей-офф — 0+5 в 7 встречах.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|10.04
|19:30
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СКА – ЦСКА
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