Шоу, которое хочется смотреть бесконечно. «Магнитка», начавшая серию с ужасных поражений, уже ведет у «Авангарда»
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Чибисов — 4 (Земченок, Яковлев), 3:02 — 1:0. Береглазов — 2 (Жарков), 18:33 — 1:1. Майе — 4 (бол., Дронов, Голдобин), 36:46 — 2:1. Карри — 4 (бол., Чибисов), 48:42 — 3:1. Лайпсик — 5 (буллит), 49:48 — 4:1. Коростелев — 3 (Чибисов), 58:11 — 5:1. Давыдов — 2 (мен., Каблуков), 59:42 — 5:2.
Вратари: Кошечкин (Налимов, 55:16) — Грубец (55:49 — 58:11).
Штраф: 6 — 37. Броски: 41 (12+13+16) — 28 (7+15+6). Судьи: Гашилов, Раводин.
26 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 3-2.
Смотреть на перестрелку «Металлурга» и «Авангарда» одно удовольствие. И секрет успеха этой серии до боли прост и банален: яркий атакующий хоккей с кучей заброшенных шайб и спорных судейских решений, помноженный на постоянную интригу и недюжинную харизму главных тренеров. 34 шайбы за первые четыре игры — разве не такую результативность мы жаждем видеть в плей-офф?
Кажется, пятый матч сибирско-уральской рубки просто не мог не начаться с эпизода, который точно расколет болельщиков в комментариях. Стоило Николаю Прохоркину жестко приложить в средней зоне Семена Кошелева, а арбитрам оставить силовой нападающего «Авангарда» без внимания, как концентрат неподдельных эмоций в лице Ильи Воробьева взорвался и выпустил все содержимое в атмосферу. Но если позавчера главный тренер «Магнитки» на всю страну рассказывал людям в полосатых свитерах об особенностях национальной рыбалки (имея в виду симуляцию у соперника), то сегодня исполнил не менее яркую пантомиму, попутно пытаясь завести трибуны в стиле Антонио Конте или Юргена Клоппа. На судей его мини-шоу вообще никак не подействовало. Впрочем, думается, что оно было рассчитано не только на них.
Поразительно, но эмоции, которыми Илья Петрович подпитал команду и трибуны, дали результат практически мгновенно. Уже через пару минут трибуны вновь взревели, но на этот раз из-за шайбы Андрея Чибисова, который решил показать, что он ничем не хуже Александра Кадейкина, и броском с отрицательного угла поразил ворота Шимона Грубеца. Правда, в отличие от нападающего «Салавата Юлаева», сделал это верхом и транзитом через шлем чешского голкипера. И такие голы уже вполне можно назвать трендом этого плей-офф.
«Авангард», начавший этот матч довольно академично, ответил голом незадолго до первого перерыва, когда «эффект Воробьева» испарился и хозяева перешли с энергичной беготни на «слабый огонь». Ошибка при попытке выйти из своей зоны — и воспитанник магнитогорского хоккея Алексей Береглазов кистевым броском с ползоны размочил прикрытого на пятачке Василия Кошечкина.
Во втором периоде омичи заиграли куда активнее и стали чаще нагружать оборону «Магнитки» за счет возросшего темпа и неплохого движения. Однако выйти вперед команда Боба Хартли, который сегодня в противовес Воробьеву был образцом умиротворенности и спокойствия, не смогла, а чуть позже поплатилась за удаления, которые не просто помогли «Металлургу» вновь выравнять игру, но и выйти вперед усилиями Филипа Майе.
Именно дисциплина и стала сегодня червоточиной, похоронившей гостей. Зачем Никита Сошников в зоне атаки полетел бить в голову освобождающегося от шайбы Павла Акользина — вопрос без ответа. И в куда более явном моменте у судей не было варианта, кроме как дать нападающему «Авангарда» карательные 5+20.
Получив неожиданный подарок, магнитогорцы были очень близки к тому, чтобы разбазарить пятиминутное преимущество, но в итоге на исходе большинства они все-таки наказали «ястребов» третьим голом, который с пятака занес Джош Карри.
Окончательно же снял все вопросы роскошно исполненный буллит Брендана Лайпсик, назначенный за фол Береглазова. И то, как канадский мастер раскачал Грубеца и с неудобной уложил шайбу по перекладину, хочется смаковать и смаковать. Кто-кто, а легионеры «Магнитки» точно не зря едят свой хлеб.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|3 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|27.03
|15:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -