Шоу, которое хочется смотреть бесконечно. «Магнитка», начавшая серию с ужасных поражений, уже ведет у «Авангарда»

5:2 в Магнитогорске и 3-2 в серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Чибисов — 4 (Земченок, Яковлев), 3:02 — 1:0. Береглазов — 2 (Жарков), 18:33 — 1:1. Майе — 4 (бол., Дронов, Голдобин), 36:46 — 2:1. Карри — 4 (бол., Чибисов), 48:42 — 3:1. Лайпсик — 5 (буллит), 49:48 — 4:1. Коростелев — 3 (Чибисов), 58:11 — 5:1. Давыдов — 2 (мен., Каблуков), 59:42 — 5:2.

Вратари: Кошечкин (Налимов, 55:16) — Грубец (55:49 — 58:11).

Штраф: 6 — 37. Броски: 41 (12+13+16) — 28 (7+15+6). Судьи: Гашилов, Раводин.

26 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 3-2.

Смотреть на перестрелку «Металлурга» и «Авангарда» одно удовольствие. И секрет успеха этой серии до боли прост и банален: яркий атакующий хоккей с кучей заброшенных шайб и спорных судейских решений, помноженный на постоянную интригу и недюжинную харизму главных тренеров. 34 шайбы за первые четыре игры — разве не такую результативность мы жаждем видеть в плей-офф?

Кажется, пятый матч сибирско-уральской рубки просто не мог не начаться с эпизода, который точно расколет болельщиков в комментариях. Стоило Николаю Прохоркину жестко приложить в средней зоне Семена Кошелева, а арбитрам оставить силовой нападающего «Авангарда» без внимания, как концентрат неподдельных эмоций в лице Ильи Воробьева взорвался и выпустил все содержимое в атмосферу. Но если позавчера главный тренер «Магнитки» на всю страну рассказывал людям в полосатых свитерах об особенностях национальной рыбалки (имея в виду симуляцию у соперника), то сегодня исполнил не менее яркую пантомиму, попутно пытаясь завести трибуны в стиле Антонио Конте или Юргена Клоппа. На судей его мини-шоу вообще никак не подействовало. Впрочем, думается, что оно было рассчитано не только на них.

Поразительно, но эмоции, которыми Илья Петрович подпитал команду и трибуны, дали результат практически мгновенно. Уже через пару минут трибуны вновь взревели, но на этот раз из-за шайбы Андрея Чибисова, который решил показать, что он ничем не хуже Александра Кадейкина, и броском с отрицательного угла поразил ворота Шимона Грубеца. Правда, в отличие от нападающего «Салавата Юлаева», сделал это верхом и транзитом через шлем чешского голкипера. И такие голы уже вполне можно назвать трендом этого плей-офф.

«Авангард», начавший этот матч довольно академично, ответил голом незадолго до первого перерыва, когда «эффект Воробьева» испарился и хозяева перешли с энергичной беготни на «слабый огонь». Ошибка при попытке выйти из своей зоны — и воспитанник магнитогорского хоккея Алексей Береглазов кистевым броском с ползоны размочил прикрытого на пятачке Василия Кошечкина.

Во втором периоде омичи заиграли куда активнее и стали чаще нагружать оборону «Магнитки» за счет возросшего темпа и неплохого движения. Однако выйти вперед команда Боба Хартли, который сегодня в противовес Воробьеву был образцом умиротворенности и спокойствия, не смогла, а чуть позже поплатилась за удаления, которые не просто помогли «Металлургу» вновь выравнять игру, но и выйти вперед усилиями Филипа Майе.

Именно дисциплина и стала сегодня червоточиной, похоронившей гостей. Зачем Никита Сошников в зоне атаки полетел бить в голову освобождающегося от шайбы Павла Акользина — вопрос без ответа. И в куда более явном моменте у судей не было варианта, кроме как дать нападающему «Авангарда» карательные 5+20.

Получив неожиданный подарок, магнитогорцы были очень близки к тому, чтобы разбазарить пятиминутное преимущество, но в итоге на исходе большинства они все-таки наказали «ястребов» третьим голом, который с пятака занес Джош Карри.

Окончательно же снял все вопросы роскошно исполненный буллит Брендана Лайпсик, назначенный за фол Береглазова. И то, как канадский мастер раскачал Грубеца и с неудобной уложил шайбу по перекладину, хочется смаковать и смаковать. Кто-кто, а легионеры «Магнитки» точно не зря едят свой хлеб.