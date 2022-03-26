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26 марта, 18:05

Шоу, которое хочется смотреть бесконечно. «Магнитка», начавшая серию с ужасных поражений, уже ведет у «Авангарда»

«Металлург» победил «Авангард» и вышел вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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26 марта. Магнитогорск. «Металлург» — «Авангард» — 5:2. Игроки «Металлурга» поздравляют с заброшенной шайбой Андрея Чибисова.
Фото ХК «Металлург»
26 марта. Магнитогорск. «Металлург» — «Авангард» — 5:2. Игроки «Металлурга» поздравляют с заброшенной шайбой Андрея Чибисова.
Фото ХК «Металлург»
1/2
5:2 в Магнитогорске и 3-2 в серии.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Чибисов — 4 (Земченок, Яковлев), 3:02 — 1:0. Береглазов — 2 (Жарков), 18:33 — 1:1. Майе — 4 (бол., Дронов, Голдобин), 36:46 — 2:1. Карри — 4 (бол., Чибисов), 48:42 — 3:1. Лайпсик — 5 (буллит), 49:48 — 4:1. Коростелев — 3 (Чибисов), 58:11 — 5:1. Давыдов — 2 (мен., Каблуков), 59:42 — 5:2.
Вратари: Кошечкин (Налимов, 55:16) — Грубец (55:49 — 58:11).
Штраф: 6 — 37. Броски: 41 (12+13+16) — 28 (7+15+6). Судьи: Гашилов, Раводин.
26 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
Счет в серии: 3-2.

Смотреть на перестрелку «Металлурга» и «Авангарда» одно удовольствие. И секрет успеха этой серии до боли прост и банален: яркий атакующий хоккей с кучей заброшенных шайб и спорных судейских решений, помноженный на постоянную интригу и недюжинную харизму главных тренеров. 34 шайбы за первые четыре игры — разве не такую результативность мы жаждем видеть в плей-офф?

Кажется, пятый матч сибирско-уральской рубки просто не мог не начаться с эпизода, который точно расколет болельщиков в комментариях. Стоило Николаю Прохоркину жестко приложить в средней зоне Семена Кошелева, а арбитрам оставить силовой нападающего «Авангарда» без внимания, как концентрат неподдельных эмоций в лице Ильи Воробьева взорвался и выпустил все содержимое в атмосферу. Но если позавчера главный тренер «Магнитки» на всю страну рассказывал людям в полосатых свитерах об особенностях национальной рыбалки (имея в виду симуляцию у соперника), то сегодня исполнил не менее яркую пантомиму, попутно пытаясь завести трибуны в стиле Антонио Конте или Юргена Клоппа. На судей его мини-шоу вообще никак не подействовало. Впрочем, думается, что оно было рассчитано не только на них.

Поразительно, но эмоции, которыми Илья Петрович подпитал команду и трибуны, дали результат практически мгновенно. Уже через пару минут трибуны вновь взревели, но на этот раз из-за шайбы Андрея Чибисова, который решил показать, что он ничем не хуже Александра Кадейкина, и броском с отрицательного угла поразил ворота Шимона Грубеца. Правда, в отличие от нападающего «Салавата Юлаева», сделал это верхом и транзитом через шлем чешского голкипера. И такие голы уже вполне можно назвать трендом этого плей-офф.

«Авангард», начавший этот матч довольно академично, ответил голом незадолго до первого перерыва, когда «эффект Воробьева» испарился и хозяева перешли с энергичной беготни на «слабый огонь». Ошибка при попытке выйти из своей зоны — и воспитанник магнитогорского хоккея Алексей Береглазов кистевым броском с ползоны размочил прикрытого на пятачке Василия Кошечкина.

Во втором периоде омичи заиграли куда активнее и стали чаще нагружать оборону «Магнитки» за счет возросшего темпа и неплохого движения. Однако выйти вперед команда Боба Хартли, который сегодня в противовес Воробьеву был образцом умиротворенности и спокойствия, не смогла, а чуть позже поплатилась за удаления, которые не просто помогли «Металлургу» вновь выравнять игру, но и выйти вперед усилиями Филипа Майе.

Именно дисциплина и стала сегодня червоточиной, похоронившей гостей. Зачем Никита Сошников в зоне атаки полетел бить в голову освобождающегося от шайбы Павла Акользина — вопрос без ответа. И в куда более явном моменте у судей не было варианта, кроме как дать нападающему «Авангарда» карательные 5+20.

Получив неожиданный подарок, магнитогорцы были очень близки к тому, чтобы разбазарить пятиминутное преимущество, но в итоге на исходе большинства они все-таки наказали «ястребов» третьим голом, который с пятака занес Джош Карри.

Окончательно же снял все вопросы роскошно исполненный буллит Брендана Лайпсик, назначенный за фол Береглазова. И то, как канадский мастер раскачал Грубеца и с неудобной уложил шайбу по перекладину, хочется смаковать и смаковать. Кто-кто, а легионеры «Магнитки» точно не зря едят свой хлеб.

&laquo;Металлург&raquo; примет &laquo;Авангард&raquo; в&nbsp;пятом матче серии плей-офф КХЛ. Кубок Гагарина-2022, расписание и результаты 26 марта: «Металлург» обыграл «Авангард», СКА против «Спартака»
Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Боб Хартли
Кубок Гагарина
12
18
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
1. СКА - ЦСКА
0 - 0
2. СКА - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
0 - 0
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
3 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
0 - 0
3 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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