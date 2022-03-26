Символ 2000-х и двукратный чемпион мира завершил карьеру. Он играл в «Вашингтоне» с Овечкиным, а теперь хочет привести родной клуб в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Пятый матч между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» снова получился не слишком зрелищным. Главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин по-прежнему делает ставку на «правильный» хоккей, при котором команда не показывет своего преимущества, а ждет ошибок соперника и пользуется ими. До поры до времени вообще было ощущение, что уфимский клуб владеет инициативой, им больше нужна победа. Теперь после сирены понимаешь, что это обманчивое впечатление. Челябинцы хотели, чтобы так думали в том числе и игроки «Салавата Юлаева». Но когда появилась возможность, то хозяева забросили вторую шайбу и вполне спокойно довели встречу до победы. Какие вопросы к тренеру?

Пока в хоккее не начнут как-то поощрять за голы и за красоту, ничего не изменится. Но если появятся дополнительные баллы, то это уже будет не хоккей. У уфимской команды по-прежнему было много желания, даже чересчур, иногда нужны были люди, которые бы холодной головой направляли хоккеистов. Но вы видите, как команда сыграла четыре минуты в большинстве в третьем периоде? Кажется, что они нанесли только один бросок, ближе к концу. А ведь после удаления Альберта Яруллина была хорошая возможность наказать соперника.

В итоге только одна заброшенная шайба, да и то курьезная. Роман Вилл пропустил после броска из-за ворот, но на чешского вратаря это не произвело никакого впечатления. Это даже не ошибка была, а чистый курьез. Уже неоднократно прогнозы на каждый следующий матч между этими соперниками не сбывались, но сейчас уже ошибиться трудно. Уфимцы снова побегут, а «Трактор» будет ждать. Терпеть они умеют, и это будет ключевым фактором.

Вызов

Этой ночью Павел Дорофеев не сыграл за «Хендерсон» в чемпионате АХЛ. Его вызвали в главную команду, вполне вероятно, что в воскресенье уроженец Нижнего Тагила выйдет в составе «Вегаса» против «Чикаго». Для Павла это будет второй матч в главной лиге. Но про первый и вспоминать не хочется. В середине октября хоккеиста вызвали на игру против «Сиэтла», но выделили жалкие 4 минуты, за которые трудно было показать себя и более искушенному хоккеисту. После этого Дорофеева отправили обратно в фарм-клуб. Но тогда в октябре Павел и не был готов к НХЛ.

До сих пор непонятно, есть ли у него будущее на более высоком уровне. Слишком уж специфический стиль хоккея, плюс мы помним главную проблему призера молодежного чемпионата мира — отсутствие характера. Именно потому у нападающего не получилось в КХЛ. Но к марту многое изменилось. Так Дорофеев сейчас — лучший бомбардир «Хендерсона», на его счету 23 заброшенные шайбы и 18 передач в 52 матчах. Команда хоть и не забронировала себе место в плей-офф, но близка к этому. Улучшилась и игра Павла. С виду он стал уверенней в себе, берет ответственность и не стесняется соперников. С октября, когда хоккеист еще привыкал к новой лиге, у него было больше двух матчей без очков. Проблема в том, что Павел — однозначный игрок первого звена в АХЛ, у которого полное доверие и первое большинство. Дадут ли ему 18-22 минуты в «Вегасе»? Команда хоть и не в зоне плей-офф, но может туда попасть, впереди важные игры.

Должность

Один из самых талантливых, но непутевых игроков российского хоккея Александр Семин окончательно завершил карьеру и получил гражданскую должность — стал советником в красноярском «Соколе». Весь год Семин ждал какого-то варианта в КХЛ. Но после выступления за «Витязь» особого интереса не было. Кому он бы мог помочь? Таким клубам, как «Нефтехимик» или «Амур», не более. Скорости уже не те, мастерство хоть и есть, но при этом полностью отсутствует дисциплина. Александр подмосковной команде своими удалениями очень сильно вредил.

Но что делать дальше? Тренера из Семина не получилось бы ни при каких обстоятельствах. Он из тех, кто и во время карьеры с трудом складывал слова в предложения, а чтобы руководить хоккеистами, надо уметь объяснять. Теперь дали должность в клубе, но быть «советником» — это мечта тех, кто ни за что не хочет отвечать, получая зарплату. Совершенно непонятно, что именно требуется от Александра. «Фронт работы всегда один — добиваться результата», — сказал Семин после назначения. Что это означает-то? Как именно добиваться результата?

Впрочем, Александр заметил, что его мечта — увидеть «Сокол» в КХЛ. Для этого нужен только бюджет. В городе есть арена, соответствующая всем требованиям, в наличии аэропорт и хорошие отели. Более того, несколько лет назад уже всерьез говорили о переходе на новый уровень, но не нашлось денег. Думаете, что Семен поможет найти средства? А как? Ума не приложу. Сейчас пока один выход — убедить администрацию края, что клуб региону нужен. Но уверен, что таких просителей у губернатора очень много.