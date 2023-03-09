Безумный матч поставил «Салават Юлаев» на край пропасти. Концерт, а не хоккей!

«Адмирал» победил в Уфе (4:3 ОТ) и ведет в серии 3-2.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Пятый матч

«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Голы: А. Шевченко — 1 (Берлев, Чебыкин), 0:52 — 0:1. Файзуллин — 2 (бол., Червены, Криштоф), 1:26 — 0:2. Паутов — 2 (Гутик, Берлев), 23:59 — 0:3. Науменков — 1 (бол., Шмелев), 32:56 — 1:3. Пустозеров — 1 (бол., Хмелевский, Шмелев), 34:00 — 2:3. Пустозеров — 2 (бол.), 59:51 — 3:3. А. Шевченко — 2 (Грачев, Файзуллин), 65:18 — 3:4.

Вратари: Ежов (58:23 — 58:28, 58:36 — 59:51) — Серебряков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (9+10+14+7) — 25 (13+2+8+2).

Судьи: Белов, Оскирко.

9 марта. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.

Счет в серии: 2-3.

Что такое безумие? Если верить расхожему определению, то это «тяжелое психическое расстройство или поведение, выходящее за рамки принятой социальной нормы». Но мы-то с вами знаем, что на самом деле это пятый матч «Салават Юлаев» — «Адмирал». И пусть кто-нибудь вздумает спорить.

За четыре игры восточного противостояния болельщики привыкли к разным сюжетным поворотам. Чего мы еще точно не видели, так это то, как гости вылетают на лед, словно брызгаловские «гориллы из клетки», и отправляют команду из Башкирии в тяжелый нокдаун в стартовой смене. Эпизод с первым голом, который на ровном месте создал Николай Чебыкин, еще долго будут мусолить уфимские болельщики. Но именно он задал градус всему матчу. Возможно, не пересеки габаритный нападающий на тоненького синюю линию, не упади он в углу чужой зоны и не выгрызи в падении шайбу у Михаила Науменкова, коллеги не разбирали бы этот матч на молекулы. Однако все случилось так, как случилось.

Сейчас доподлинно сложно понять, что в этом со всех сторон уникальном моменте заслуживает большего внимания. Одни похвалят нападающего «Адмирала» за цепкость и игру до конца, вторые обратят внимание на возможную подножку, третьи — распекут судей за не самый чистый вход в зону Уфы. Вот только судьи не нашли в нем ничего противозаконного и засчитали гол имени Чебыкина после запроса от Виктора Козлова.

«В результате видеопросмотра определено: конек атакующего хоккеиста и шайба одновременно пересекли синюю линию перед взятием ворот, положения «вне игры» не было, хороший гол», — практически сразу объяснил решение лайнсменов департамент судейства на официальном сайте лиги.

Разумеется, за неудачно взятый челлендж судьи мгновенно «наградили» хозяев двумя минутами штрафа. И «моряки» не стали разбрасываться возможностью быстро удвоить преимущество, играючи реализовав большинство. Первая спецбригада Тамбиева не стала терзать оборону уфимцев долгими розыгрышами и всего за 30 секунд соорудила гол от Данила Файзуллина, который зажег на табло 0:2 в пользу «Адмирала» меньше чем за полторы минуты (1:26) со стартового вбрасывания. Причем, как оказалось, обескураживающая двоечка приморцев установила новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для одной команды.

На этом сюрпризы от гостей и не думали заканчиваться. Если в регулярке «Адмирал», получив комфортное преимущество, сворачивался и закрывался на все замки, то сегодня он вышел на второй период продолжать играть в хоккей и не был похож на команду-«автобус». Даже несмотря на то, что нанес в следующие 20 минут по воротам Ежова всего два броска, один из которых превратился в гол Юрия Паутова после классной передачи от Даниила Гутика.

Долгое время «Салават Юлаев» убивал не умиротворяющий темп гостей, привыкших играть на контратаках и ждать своих моментов, а то, что он сам по себе не выглядел командой, которой нужно кровь из носу спасать положение. А окончательно ситуация начала напоминать катастрофу, когда после не самого криминального контакта с Леонидом Метальниковым лед с помощью партнеров покинул первый центр уфимцев Александр Кадейкин.

Впрочем, реанимировать интригу хозяева смогли и без своего капитана, так и не появившегося больше на площадке. А помог им в этом парад удалений «Адмирала», одно из которых настолько взбесило Леонида Тамбиева, что его «латышский» можно было распознать и без звука.

И неизвестно, сколько бы еще продлилась голевая импотенция команды Козлова, если бы не спорное удаление Либора Шулака за выброс шайбы, позволившее уфимцам в формате «4 на 3» вывести на убойный бросок Михаила Науменкова, а через минуту наказать гостей усилиями Алексея Пустозерова за еще один фол от Александра Шевченко.

А вот в третьем периоде мы увидели вполне привычный «Адмирал». В нем дальневосточники делали то, что умеют, возможно, лучше всех в этой лиге — терпеть, выжидать, выжигать середину, ловить зубами шайбу и замедлять темп. Однако в итоге команду Тамбиева вновь подвели дисциплина и абсолютно ненужное удаление, подарившее хозяевам спасение всего за девять секунд до сирены. Вся боль Владивостока в картине с обессилевшим Серебряковым, чье бешено бьющееся сердце чуть было не выскочило из-под формы.

Стоит ли говорить о том, что после такой концовки и 60 минут триллера в самом начале овертайма «морякам» не должно было хватить ни эмоций, ни сил? А ведь дополнительную двадцатиминутку им пришлось начинать, когда время в районе Тихого океана близилось к трем часам ночи. И когда «Салават Юлаев» благодаря ближней лавке в зоне атаки на несколько минут закрыл «Адмирал» в чужой зоне, казалось, что корабль латышского специалиста медленно идет ко дну.

Однако в итоге где-то свыше приморцам воздалось за все их мучения. И, как это часто бывает, для победы им хватило всего одного точного броска от Александра Шевченко, который по полной искупил свой фол во втором периоде и, рванув в одиночку в контратаку, не самым мощным выстрелом с кистей поставил в тупик холодного Илью Ежова. Гвозди бы из таких людей делать! Что это, если не безумие, которого мы так давно не видели в первых раундах плей-офф?

Теперь от исторического выхода во второй раунд «Адмирал» отделяет всего одна победа, которая может случиться на родном льду уже послезавтра. А «Салават Юлаев» ждут не только тонны критики от собственных болельщиков, но и очередной увлекательный перелет во Владивосток, к которому прилагается битва с часовыми поясами.

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