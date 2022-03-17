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Сегодня, 20:10

«Салават Юлаев» продолжает удивлять: без легионеров уфимцы выглядят даже лучше

«Трактор» проиграл «Салавату Юлаеву» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
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17 марта. «Трактор» — «Салават Юлаев» — 0:1.
Фото ХК «Салават Юлаев»
17 марта. «Трактор» — «Салават Юлаев» — 0:1.
Фото ХК «Салават Юлаев»
1/2
«Трактор» начал с поражения дома.

Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. Восток. Первый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Санников — 2 (Картаев, Тихонов), 21:20 — 0:1.
Вратари: Вилл (58:59) — Шарыченков.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (6+6+12) — 16 (6+7+3).
Судьи: Бондарь, Оленин.
17 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 0-1.

«Трактор» даже после неубедительного первого домашнего матча остался фаворитом серии с «Салаватом Юлаевым». Челябинцы ровнее прошли регулярку, а ко второму раунду плей-офф подошли с лучшей глубиной по всем линиям. Все легионеры Анвара Гатиятулина остались в команде. Уфимцам по ходу серии с «Сибирью» пришлось перестраиваться после отъезда ведущей финской тройки, Филипа Ларсена и Юхи Метсолы. Томи Лямса нашел, кем заменить улетевших домой лидеров, но атакующий потенциал заметно просел. Полагаться против структурного «Трактора» пришлось на четкое выполнение игрового задания, полезность тройки Александра Кадейкина и задор поднявшейся в топ-9 молодежи.

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Осторожный и вязкий хоккей, предложенный командами на первый период, напоминал разведку сил перед боем. С осмысленными розыгрышами и атаками с адекватным контролем шайбы был явный дефицит. Уфимцы выстраивали компактную оборону в средней зоне, не шли в активный прессинг и встречали челябинцев после центрального круга. «Трактор» отвечал аналогично. Выжидательный стиль не добавлял зрелищности матчу. Страх обрезаться и ошибиться превалировал над желанием нарисовать неожиданную комбинацию.

Доминирование «Трактора» на вбрасываниях помогало чаще владеть шайбой и доставлять ее в зону Александра Шарыченкова. Челябинцы создали самый опасный (и единственный) момент у чужих ворот за первые двадцать минут. На последних секундах отрезка Никита Тертышный и Ник Бэйлен убежали в контратаку, которая завершилась опасным броском американского белоруса — замерзающий Шарыченков с ним справился.

«Салават Юлаев» открыл счет на 22-й минуте, но за первый период все так крепко уснули, что уфимцы и арбитры не сразу поняли, был гол или нет. Атака с ходу завершилась броском низом Владислава Картаева, а Степан Санников добил отскочившую от щитков Романа Вилла шайбу в открытый угол.

Пропущенный гол заставил челябинцев активизироваться. Традиционно солировала тройка Лукаша Седлака с подключающимся полузащитником Бэйленом. У них проходили редкие позиционки, но особой опасностью лидеры хозяев не запомнились. Из 12 бросков в створ, на которые сподобился «Трактор» за первые 40 минут, четыре на счету Бэйлена и два — Томаша Гики. Энергии предостаточно, полезность низкая. Остальные звенья не сильно помогали по части созидания.

Выжидательная тактика — логичный выбор уфимцев на первый выездной матч серии. Томи Лямся остался без легионеров. Лететь в атаку, размахивая тюбетейкой, против укомплектованного «Трактора» — слишком рискованный план. Разумнее перекрыть кислород лидерам челябинцев, ждать ошибок от соперника и ответственно распорядиться собственными моментами. Тем более хозяева сами выбрали игру вторым номером — чего, казалось бы, только и ждал Лямса, когда готовился «парковать автобус» в обороне.

Два удаления уфимцев в третьем периоде помогли «Трактору» перенаправить все силы в атаку. Лидеры челябинцев почти не уходили со льда. Шарыченкова нагрузили бросками, но самый острый момент создал «Салават Юлаев». Данил Башкиров убежал «один на один» с Романом Виллом, но не переиграл вратаря. Чех украл гол у молодого форварда, отбив шайбу лежа щитком в стиле скорпиона. Замена голкипера на шестого полевого не помогла «Трактору». Уфимцы закрылись и методично довели матч до победы. Челябинцы удивили своей пассивностью, и абсолютно непонятно, за счет чего Анвар Гатиятулин планировал выиграть сегодня.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
1. СКА - Спартак
0 - 0
2. СКА - Спартак
0 - 0
3. Спартак - СКА
0 - 0
4. Спартак - СКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
1. Металлург - Авангард
0 - 0
2. Металлург - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Металлург
0 - 0
4. Авангард - Металлург
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
2. ЦСКА - Динамо М
0 - 0
3. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
4. Динамо М - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
3. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
4. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
0 - 1
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
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5. Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
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4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
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