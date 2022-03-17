«Салават Юлаев» продолжает удивлять: без легионеров уфимцы выглядят даже лучше
Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. Восток. Первый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Санников — 2 (Картаев, Тихонов), 21:20 — 0:1.
Вратари: Вилл (58:59) — Шарыченков.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (6+6+12) — 16 (6+7+3).
Судьи: Бондарь, Оленин.
17 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
«Трактор» даже после неубедительного первого домашнего матча остался фаворитом серии с «Салаватом Юлаевым». Челябинцы ровнее прошли регулярку, а ко второму раунду плей-офф подошли с лучшей глубиной по всем линиям. Все легионеры Анвара Гатиятулина остались в команде. Уфимцам по ходу серии с «Сибирью» пришлось перестраиваться после отъезда ведущей финской тройки, Филипа Ларсена и Юхи Метсолы. Томи Лямса нашел, кем заменить улетевших домой лидеров, но атакующий потенциал заметно просел. Полагаться против структурного «Трактора» пришлось на четкое выполнение игрового задания, полезность тройки Александра Кадейкина и задор поднявшейся в топ-9 молодежи.
Осторожный и вязкий хоккей, предложенный командами на первый период, напоминал разведку сил перед боем. С осмысленными розыгрышами и атаками с адекватным контролем шайбы был явный дефицит. Уфимцы выстраивали компактную оборону в средней зоне, не шли в активный прессинг и встречали челябинцев после центрального круга. «Трактор» отвечал аналогично. Выжидательный стиль не добавлял зрелищности матчу. Страх обрезаться и ошибиться превалировал над желанием нарисовать неожиданную комбинацию.
Доминирование «Трактора» на вбрасываниях помогало чаще владеть шайбой и доставлять ее в зону Александра Шарыченкова. Челябинцы создали самый опасный (и единственный) момент у чужих ворот за первые двадцать минут. На последних секундах отрезка Никита Тертышный и Ник Бэйлен убежали в контратаку, которая завершилась опасным броском американского белоруса — замерзающий Шарыченков с ним справился.
«Салават Юлаев» открыл счет на 22-й минуте, но за первый период все так крепко уснули, что уфимцы и арбитры не сразу поняли, был гол или нет. Атака с ходу завершилась броском низом Владислава Картаева, а Степан Санников добил отскочившую от щитков Романа Вилла шайбу в открытый угол.
Пропущенный гол заставил челябинцев активизироваться. Традиционно солировала тройка Лукаша Седлака с подключающимся полузащитником Бэйленом. У них проходили редкие позиционки, но особой опасностью лидеры хозяев не запомнились. Из 12 бросков в створ, на которые сподобился «Трактор» за первые 40 минут, четыре на счету Бэйлена и два — Томаша Гики. Энергии предостаточно, полезность низкая. Остальные звенья не сильно помогали по части созидания.
Выжидательная тактика — логичный выбор уфимцев на первый выездной матч серии. Томи Лямся остался без легионеров. Лететь в атаку, размахивая тюбетейкой, против укомплектованного «Трактора» — слишком рискованный план. Разумнее перекрыть кислород лидерам челябинцев, ждать ошибок от соперника и ответственно распорядиться собственными моментами. Тем более хозяева сами выбрали игру вторым номером — чего, казалось бы, только и ждал Лямса, когда готовился «парковать автобус» в обороне.
Два удаления уфимцев в третьем периоде помогли «Трактору» перенаправить все силы в атаку. Лидеры челябинцев почти не уходили со льда. Шарыченкова нагрузили бросками, но самый острый момент создал «Салават Юлаев». Данил Башкиров убежал «один на один» с Романом Виллом, но не переиграл вратаря. Чех украл гол у молодого форварда, отбив шайбу лежа щитком в стиле скорпиона. Замена голкипера на шестого полевого не помогла «Трактору». Уфимцы закрылись и методично довели матч до победы. Челябинцы удивили своей пассивностью, и абсолютно непонятно, за счет чего Анвар Гатиятулин планировал выиграть сегодня.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
|0 - 1
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|17.03
|17:00
|
Трактор – Сал. Юлаев
|0 : 1
|17.03
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -