«Салават Юлаев» продолжает удивлять: без легионеров уфимцы выглядят даже лучше

«Трактор» начал с поражения дома.

Кубок Гагарина-2022. 1/2 финала конференций. Восток. Первый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Санников — 2 (Картаев, Тихонов), 21:20 — 0:1.

Вратари: Вилл (58:59) — Шарыченков.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (6+6+12) — 16 (6+7+3).

Судьи: Бондарь, Оленин.

17 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

«Трактор» даже после неубедительного первого домашнего матча остался фаворитом серии с «Салаватом Юлаевым». Челябинцы ровнее прошли регулярку, а ко второму раунду плей-офф подошли с лучшей глубиной по всем линиям. Все легионеры Анвара Гатиятулина остались в команде. Уфимцам по ходу серии с «Сибирью» пришлось перестраиваться после отъезда ведущей финской тройки, Филипа Ларсена и Юхи Метсолы. Томи Лямса нашел, кем заменить улетевших домой лидеров, но атакующий потенциал заметно просел. Полагаться против структурного «Трактора» пришлось на четкое выполнение игрового задания, полезность тройки Александра Кадейкина и задор поднявшейся в топ-9 молодежи.

Осторожный и вязкий хоккей, предложенный командами на первый период, напоминал разведку сил перед боем. С осмысленными розыгрышами и атаками с адекватным контролем шайбы был явный дефицит. Уфимцы выстраивали компактную оборону в средней зоне, не шли в активный прессинг и встречали челябинцев после центрального круга. «Трактор» отвечал аналогично. Выжидательный стиль не добавлял зрелищности матчу. Страх обрезаться и ошибиться превалировал над желанием нарисовать неожиданную комбинацию.

Доминирование «Трактора» на вбрасываниях помогало чаще владеть шайбой и доставлять ее в зону Александра Шарыченкова. Челябинцы создали самый опасный (и единственный) момент у чужих ворот за первые двадцать минут. На последних секундах отрезка Никита Тертышный и Ник Бэйлен убежали в контратаку, которая завершилась опасным броском американского белоруса — замерзающий Шарыченков с ним справился.

«Салават Юлаев» открыл счет на 22-й минуте, но за первый период все так крепко уснули, что уфимцы и арбитры не сразу поняли, был гол или нет. Атака с ходу завершилась броском низом Владислава Картаева, а Степан Санников добил отскочившую от щитков Романа Вилла шайбу в открытый угол.

Пропущенный гол заставил челябинцев активизироваться. Традиционно солировала тройка Лукаша Седлака с подключающимся полузащитником Бэйленом. У них проходили редкие позиционки, но особой опасностью лидеры хозяев не запомнились. Из 12 бросков в створ, на которые сподобился «Трактор» за первые 40 минут, четыре на счету Бэйлена и два — Томаша Гики. Энергии предостаточно, полезность низкая. Остальные звенья не сильно помогали по части созидания.

Выжидательная тактика — логичный выбор уфимцев на первый выездной матч серии. Томи Лямся остался без легионеров. Лететь в атаку, размахивая тюбетейкой, против укомплектованного «Трактора» — слишком рискованный план. Разумнее перекрыть кислород лидерам челябинцев, ждать ошибок от соперника и ответственно распорядиться собственными моментами. Тем более хозяева сами выбрали игру вторым номером — чего, казалось бы, только и ждал Лямса, когда готовился «парковать автобус» в обороне.

Два удаления уфимцев в третьем периоде помогли «Трактору» перенаправить все силы в атаку. Лидеры челябинцев почти не уходили со льда. Шарыченкова нагрузили бросками, но самый острый момент создал «Салават Юлаев». Данил Башкиров убежал «один на один» с Романом Виллом, но не переиграл вратаря. Чех украл гол у молодого форварда, отбив шайбу лежа щитком в стиле скорпиона. Замена голкипера на шестого полевого не помогла «Трактору». Уфимцы закрылись и методично довели матч до победы. Челябинцы удивили своей пассивностью, и абсолютно непонятно, за счет чего Анвар Гатиятулин планировал выиграть сегодня.