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Сегодня, 17:50

Звездный час форварда, о котором стали забывать. Сделал хет-трик и практически гарантировал «Магнитке» следующий раунд

Хет-трик Дениса Зернова принес «Металлургу» третью победу над «Барысом» в плей-офф КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты «Металлурга» празднуют победу.
Фото ХК «Металлург»
Бенефис Дениса Зернова, обменянного летом на Николая Прохоркина.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Четвертый матч
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Голы: Зернов — 1 (Карпов, Дронов), 5:08 — 0:1. Зернов — 2 (Маклюков, Хультстрем), 11:32 — 0:2. Вей — 1 (бол., Морроу, Юрчо), 15:21 — 1:2. Зернов — 3 (Карпов), 21:24 — 1:3. Дронов — 3 (Майе, Лайпсик), 22:42 — 1:4. Виделль — 2, 35:16 — 1:5. Берглунд — 2 (Каник, Морроу), 37:06 — 2:5.
Вратари: Ортио — Кошечкин.
Штраф: 10 — 16.
Броски: 22 (8+9+5) — 35 (12+17+6).
Судьи: Белов, Беляев.
7 марта. Нур-Султан. "Барыс-Арена". 9495 зрителей.
Счет в серии: 1-3.

Громкая сделка межсезонья

Обмен Дениса Зернова на Николая Прохоркина — громкая сделка концовки межсезонья. «Авангард» и «Металлург» обменялись талантливыми центральными нападающими, а игроки высокого класса на этой позиции, да еще и с российским паспортом ценятся в КХЛ. «Магнитка» долго искала варианты выгодного расставания с Прохоркиным. Договориться удалось с омичами, которые восполнили потери креативных игроков умным и техничным центральным нападающим.

Аргументы обеих сторон, объясняющие причины сделки, логичны и поддаются осмыслению. Габаритный Прохоркин вписался в систему Боба Хартли и разнообразил нападение «Авангарда». Более скоростной и мобильный Зернов помог Илье Воробьеву воплотить в жизнь концепцию ударного «топ-9». Оба форварда получили шансы перезагрузиться. К концу чемпионата неизбежны сравнения: кто из менеджеров получил больше выгоды от сделки? По итогам регулярки у форвардов равная статистика. Зернов набрал 20 (11+9) очков за 44 матча, Прохоркин — 21 балл (10+11) за 41 игру. Феноменального преображения в новых командах не произошло.

Денис Зернов. Самая громкая сделка межсезонья. «Авангард» и «Магнитка» обменялись центрами

Плей-офф поможет прояснить, какой клуб выиграл от обмена. У «Металлурга» и «Авангарда» большие планы на кубковую весну. Не исключено, что команды встретятся во втором раунде. Для этого магнитогорцам и омичам осталось выиграть по одному матчу, а «Салавату Юлаеву» — не отдать серию «Сибири». Николай Прохоркин — герой первой встречи «Авангарда» с «Ак Барсом». Дубль нападающего помог «ястребам» победить в овертайме. В следующих матчах Прохоркин остался без очков, но действовал полезно.

Звездный час Дениса Зернова наступил в четвертом матче с «Барысом». После первой игры писал, что без чудес Йони Ортио «Барыс» может не рассчитывать на сенсацию в серии с «Металлургом». Следующие матчи подтвердили этот тезис. Василий Кошечкин, который после отъезда Юхи Олкинуоры стал безальтернативным основным вратарем «Магнитки», вчистую переигрывает финского коллегу. Ортио дважды меняли по ходу матчей. А когда тренер в плей-офф убирает первого номера, это сигнал, что шансы на камбэк близки к нулю.

Первый хет-трик Зернова в плей-офф

Четвертый матч серии, возможно, последний домашний для «Барыса» в этом сезоне. «Магнитка» в привычном стиле разобралась с нурсултанцами и приблизилась ко второму раунду. Перекрыть кислород победителю регулярки команда Юрия Михайлиса смогла только в первом магнитогорском матче. За счет терпения, слаженных действий в обороне и надежности Йони Ортио «Барыс» преподнес сенсацию. Далее уральцы доказали, что первая игра — единичная осечка, и вспомнили, за счет чего выигрывали в регулярке. Гол Зернова на 6-й минуте — логичный итог энергичного начала от «Металлурга».

Проблемы с дисциплиной преследуют «Магнитку» второй матч. Парадоксальная ситуация возникла в прошлой игре. До 25-й минуты, когда счет стал 0:3, «Металлург» шесть раз оставался в меньшинстве. Почти ничего конструктивного в атаке за это время уральцы не создали. Все силы гости бросили на поддержку Василия Кошечкина. «Барыс» не забивал сам, зато позволил сопернику дважды отличиться в меньшинстве. Лихие контратаки удавались уральцам и сегодня. Второй гол Зернова — наглядное подтверждение этого тезиса.

Ключевой момент четвертого матча — начало второго периода. Две синхронные шайбы «Магнитки» от оформившего хет-трик Зернова и Григория Дронова деморализовали «Барыс». Нурсултанцы старались, бежали вперед, но ошибались из-за спешки и не создали для обороны «Металлурга» нерешаемых задач. Гол Линуса Виделля на 36-й минуте превратил оставшееся до сирены время в формальность. Хозяева отыграли одну шайбу, но большее Василий Кошечкин и партнеры им сделать не позволили. «Металлург» перешел в энергосберегающий режим и методично довел матч до победы. От второго раунда команду Ильи Воробьева отделяет один шаг.

Денис Зернов
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
2
1
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
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9.03
10.03
7.03 14:00
Барыс – Металлург
 2 : 5
7.03 17:00
Нефтехимик – Трактор
 2 : 3
7.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 4
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