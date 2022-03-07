Звездный час форварда, о котором стали забывать. Сделал хет-трик и практически гарантировал «Магнитке» следующий раунд

Бенефис Дениса Зернова, обменянного летом на Николая Прохоркина.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Четвертый матч

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы: Зернов — 1 (Карпов, Дронов), 5:08 — 0:1. Зернов — 2 (Маклюков, Хультстрем), 11:32 — 0:2. Вей — 1 (бол., Морроу, Юрчо), 15:21 — 1:2. Зернов — 3 (Карпов), 21:24 — 1:3. Дронов — 3 (Майе, Лайпсик), 22:42 — 1:4. Виделль — 2, 35:16 — 1:5. Берглунд — 2 (Каник, Морроу), 37:06 — 2:5.

Вратари: Ортио — Кошечкин.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 22 (8+9+5) — 35 (12+17+6).

Судьи: Белов, Беляев.

7 марта. Нур-Султан. " Барыс-Арена " . 9495 зрителей.

Счет в серии: 1-3.

Громкая сделка межсезонья

Обмен Дениса Зернова на Николая Прохоркина — громкая сделка концовки межсезонья. «Авангард» и «Металлург» обменялись талантливыми центральными нападающими, а игроки высокого класса на этой позиции, да еще и с российским паспортом ценятся в КХЛ. «Магнитка» долго искала варианты выгодного расставания с Прохоркиным. Договориться удалось с омичами, которые восполнили потери креативных игроков умным и техничным центральным нападающим.

Аргументы обеих сторон, объясняющие причины сделки, логичны и поддаются осмыслению. Габаритный Прохоркин вписался в систему Боба Хартли и разнообразил нападение «Авангарда». Более скоростной и мобильный Зернов помог Илье Воробьеву воплотить в жизнь концепцию ударного «топ-9». Оба форварда получили шансы перезагрузиться. К концу чемпионата неизбежны сравнения: кто из менеджеров получил больше выгоды от сделки? По итогам регулярки у форвардов равная статистика. Зернов набрал 20 (11+9) очков за 44 матча, Прохоркин — 21 балл (10+11) за 41 игру. Феноменального преображения в новых командах не произошло.

Плей-офф поможет прояснить, какой клуб выиграл от обмена. У «Металлурга» и «Авангарда» большие планы на кубковую весну. Не исключено, что команды встретятся во втором раунде. Для этого магнитогорцам и омичам осталось выиграть по одному матчу, а «Салавату Юлаеву» — не отдать серию «Сибири». Николай Прохоркин — герой первой встречи «Авангарда» с «Ак Барсом». Дубль нападающего помог «ястребам» победить в овертайме. В следующих матчах Прохоркин остался без очков, но действовал полезно.

Звездный час Дениса Зернова наступил в четвертом матче с «Барысом». После первой игры писал, что без чудес Йони Ортио «Барыс» может не рассчитывать на сенсацию в серии с «Металлургом». Следующие матчи подтвердили этот тезис. Василий Кошечкин, который после отъезда Юхи Олкинуоры стал безальтернативным основным вратарем «Магнитки», вчистую переигрывает финского коллегу. Ортио дважды меняли по ходу матчей. А когда тренер в плей-офф убирает первого номера, это сигнал, что шансы на камбэк близки к нулю.

Первый хет-трик Зернова в плей-офф

Четвертый матч серии, возможно, последний домашний для «Барыса» в этом сезоне. «Магнитка» в привычном стиле разобралась с нурсултанцами и приблизилась ко второму раунду. Перекрыть кислород победителю регулярки команда Юрия Михайлиса смогла только в первом магнитогорском матче. За счет терпения, слаженных действий в обороне и надежности Йони Ортио «Барыс» преподнес сенсацию. Далее уральцы доказали, что первая игра — единичная осечка, и вспомнили, за счет чего выигрывали в регулярке. Гол Зернова на 6-й минуте — логичный итог энергичного начала от «Металлурга».

Проблемы с дисциплиной преследуют «Магнитку» второй матч. Парадоксальная ситуация возникла в прошлой игре. До 25-й минуты, когда счет стал 0:3, «Металлург» шесть раз оставался в меньшинстве. Почти ничего конструктивного в атаке за это время уральцы не создали. Все силы гости бросили на поддержку Василия Кошечкина. «Барыс» не забивал сам, зато позволил сопернику дважды отличиться в меньшинстве. Лихие контратаки удавались уральцам и сегодня. Второй гол Зернова — наглядное подтверждение этого тезиса.