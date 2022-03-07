Звездный час форварда, о котором стали забывать. Сделал хет-трик и практически гарантировал «Магнитке» следующий раунд
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Восток. Четвертый матч
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)
Голы: Зернов — 1 (Карпов, Дронов), 5:08 — 0:1. Зернов — 2 (Маклюков, Хультстрем), 11:32 — 0:2. Вей — 1 (бол., Морроу, Юрчо), 15:21 — 1:2. Зернов — 3 (Карпов), 21:24 — 1:3. Дронов — 3 (Майе, Лайпсик), 22:42 — 1:4. Виделль — 2, 35:16 — 1:5. Берглунд — 2 (Каник, Морроу), 37:06 — 2:5.
Вратари: Ортио — Кошечкин.
Штраф: 10 — 16.
Броски: 22 (8+9+5) — 35 (12+17+6).
Судьи: Белов, Беляев.
7 марта. Нур-Султан. "Барыс-Арена". 9495 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
Громкая сделка межсезонья
Обмен Дениса Зернова на Николая Прохоркина — громкая сделка концовки межсезонья. «Авангард» и «Металлург» обменялись талантливыми центральными нападающими, а игроки высокого класса на этой позиции, да еще и с российским паспортом ценятся в КХЛ. «Магнитка» долго искала варианты выгодного расставания с Прохоркиным. Договориться удалось с омичами, которые восполнили потери креативных игроков умным и техничным центральным нападающим.
Аргументы обеих сторон, объясняющие причины сделки, логичны и поддаются осмыслению. Габаритный Прохоркин вписался в систему Боба Хартли и разнообразил нападение «Авангарда». Более скоростной и мобильный Зернов помог Илье Воробьеву воплотить в жизнь концепцию ударного «топ-9». Оба форварда получили шансы перезагрузиться. К концу чемпионата неизбежны сравнения: кто из менеджеров получил больше выгоды от сделки? По итогам регулярки у форвардов равная статистика. Зернов набрал 20 (11+9) очков за 44 матча, Прохоркин — 21 балл (10+11) за 41 игру. Феноменального преображения в новых командах не произошло.
Плей-офф поможет прояснить, какой клуб выиграл от обмена. У «Металлурга» и «Авангарда» большие планы на кубковую весну. Не исключено, что команды встретятся во втором раунде. Для этого магнитогорцам и омичам осталось выиграть по одному матчу, а «Салавату Юлаеву» — не отдать серию «Сибири». Николай Прохоркин — герой первой встречи «Авангарда» с «Ак Барсом». Дубль нападающего помог «ястребам» победить в овертайме. В следующих матчах Прохоркин остался без очков, но действовал полезно.
Звездный час Дениса Зернова наступил в четвертом матче с «Барысом». После первой игры писал, что без чудес Йони Ортио «Барыс» может не рассчитывать на сенсацию в серии с «Металлургом». Следующие матчи подтвердили этот тезис. Василий Кошечкин, который после отъезда Юхи Олкинуоры стал безальтернативным основным вратарем «Магнитки», вчистую переигрывает финского коллегу. Ортио дважды меняли по ходу матчей. А когда тренер в плей-офф убирает первого номера, это сигнал, что шансы на камбэк близки к нулю.
Первый хет-трик Зернова в плей-офф
Четвертый матч серии, возможно, последний домашний для «Барыса» в этом сезоне. «Магнитка» в привычном стиле разобралась с нурсултанцами и приблизилась ко второму раунду. Перекрыть кислород победителю регулярки команда Юрия Михайлиса смогла только в первом магнитогорском матче. За счет терпения, слаженных действий в обороне и надежности Йони Ортио «Барыс» преподнес сенсацию. Далее уральцы доказали, что первая игра — единичная осечка, и вспомнили, за счет чего выигрывали в регулярке. Гол Зернова на 6-й минуте — логичный итог энергичного начала от «Металлурга».
Проблемы с дисциплиной преследуют «Магнитку» второй матч. Парадоксальная ситуация возникла в прошлой игре. До 25-й минуты, когда счет стал 0:3, «Металлург» шесть раз оставался в меньшинстве. Почти ничего конструктивного в атаке за это время уральцы не создали. Все силы гости бросили на поддержку Василия Кошечкина. «Барыс» не забивал сам, зато позволил сопернику дважды отличиться в меньшинстве. Лихие контратаки удавались уральцам и сегодня. Второй гол Зернова — наглядное подтверждение этого тезиса.
Ключевой момент четвертого матча — начало второго периода. Две синхронные шайбы «Магнитки» от оформившего хет-трик Зернова и Григория Дронова деморализовали «Барыс». Нурсултанцы старались, бежали вперед, но ошибались из-за спешки и не создали для обороны «Металлурга» нерешаемых задач. Гол Линуса Виделля на 36-й минуте превратил оставшееся до сирены время в формальность. Хозяева отыграли одну шайбу, но большее Василий Кошечкин и партнеры им сделать не позволили. «Металлург» перешел в энергосберегающий режим и методично довел матч до победы. От второго раунда команду Ильи Воробьева отделяет один шаг.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|2 : 5
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 3
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 4