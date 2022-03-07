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Сегодня, 14:00

Настала пора уважать самих себя. Фамилии на свитерах игроков КХЛ нужно снова писать кириллицей

Комментатор Дмитрий Федоров считает, что фамилии на свитерах игроков КХЛ нужно снова писать кириллицей
Дмитрий Федоров
Колумнист
Хоккеисты с фамилиями на английском языке.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Колонка комментатора Дмитрия Федорова.

Сейчас много интересных и противоречивых суждений о том, как трансформируется отечественный спорт в ближайшее время. И я тоже хочу предложить на обсуждение одно изменение в регламенте КХЛ, которое будет весьма уместным в следующем сезоне. Сразу уточню, что оно не связано с политикой и пропагандой.

Пришла пора писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. В сезоне-2010/11, когда перешли на латиницу, я Лигу за это критиковал. Мне казалось ненормальным, что на каждом шагу говорилось о патриотической составляющей нашего хоккея, но при этом демонстрировалось пренебрежение к собственному языку. Именно язык — основа самоидентификации любого народа. А тут все получалось по Сергею Есенину: «Язык сограждан стал мне как чужой, В своей стране я словно иностранец.» Доходило до абсурда: в Лиге были Fyodorov и Fedorov — никак не могли договориться, как правильно исковеркать простую русскую фамилию Федоров. Был еще курьез на Кубке мира среди юниорских команд в Уфе в 2014 году. Там у молодежки «Спартака» фамилии игроков написали латиницей, но у капитана на груди красовалась не буква С, а буква К. При этом у рижской молодежки на свитерах фамилии были на русском. То есть европейцы наклеили фамилии на языке страны, в которую они приехали играть, а россияне у себя дома пытались угодить иностранцам.

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В 2011 году КХЛ попросила меня не протестовать и не возмущаться из-за латиницы. Причем упирала не на корпоративную этику, а предлагала вполне внятный аргумент в пользу своего решения. Лига позиционировала себя международной: продавала трансляции западным партнерам, рассчитывала на приток зарубежных телезрителей, планировала, что со временем в ней будет много европейских клубов. В общем, были большие ожидания и мечты. И они, увы, не осуществились. Сейчас телевизионные контракты разорваны, и в латинице нет никакой необходимости. В следующем сезоне мы работаем для русскоязычного зрителя. Предварительно бан международной федерации — до осени, но вряд ли разрушенные связи мгновенно восстановятся после того, как с нас снимут запрет на мировой арене. Вряд ли к нам приедут легионеры, вряд ли зарубежный зритель захочет смотреть КХЛ. Не исключаю, что в 2023 году все изменится. Но ведь я исключительно про регламент следующего сезона. Даже не заикаюсь о том, что часть зрителей латиница может раздражать и даже возмущать, хотя это именно так. Пожалуй, лишь «Куньлунь» имеет законное право писать фамилии латиницей. Ну, или иероглифами — для экзотики.

Мне не хотелось бы, чтобы мое предложение рассматривалось как месть, ответка западному миру на санкции. Предложение основано не на эмоциях — оно сугубо прагматичное. Я просто следую за здравым смыслом. Кто-то назовет такой шаг популизмом? Да пожалуйста! Лиге не помешает немного популизма. В последние два года КХЛ постоянно попадала в шахматный цугцванг, когда любой следующий ход ведет к ухудшению позиции и к безудержной критике. Почему-то мало кто задумывался, что хороших решений вот уже два года не могло быть в принципе и приходилось выбирать из нескольких зол.

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Последние события заставляют переосмыслить многое. Например, в январе этого года в Челябинске должен был состояться Матч звезд, формат которого получился дискриминационным по отношению к отечественным хоккеистам. Напомню, там должны были сыграть команды России, Северной Америки, Евразии и Скандинавии. Всего лишь четверть участников могла быть с нашими паспортами. Вот такая квота. Если бы не вспышка омикрона, приведшая к отмене этого мероприятия, то мы бы рекламировали как героев тех, кто в ближайшем сезоне вряд ли сыграет у нас. КХЛ пыталась придумать что-то новенькое — ее нельзя осуждать за идею. Но именно для российских хоккеистов она оказалась обидной. Надо научиться уважать самих себя. Если не уважаешь сам себя, если не уважаешь свое, родное, то другие и подавно уважать не станут.

Дмитрий Федоров,
Комментатор телеканала Матч ТВ

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Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
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Динамо М - Северсталь
1 - 2
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3 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
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4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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3. Локомотив - ЦСКА
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4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
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