Настала пора уважать самих себя. Фамилии на свитерах игроков КХЛ нужно снова писать кириллицей

Колонка комментатора Дмитрия Федорова.

Сейчас много интересных и противоречивых суждений о том, как трансформируется отечественный спорт в ближайшее время. И я тоже хочу предложить на обсуждение одно изменение в регламенте КХЛ, которое будет весьма уместным в следующем сезоне. Сразу уточню, что оно не связано с политикой и пропагандой.

Пришла пора писать фамилии на свитерах игроков кириллицей. В сезоне-2010/11, когда перешли на латиницу, я Лигу за это критиковал. Мне казалось ненормальным, что на каждом шагу говорилось о патриотической составляющей нашего хоккея, но при этом демонстрировалось пренебрежение к собственному языку. Именно язык — основа самоидентификации любого народа. А тут все получалось по Сергею Есенину: «Язык сограждан стал мне как чужой, В своей стране я словно иностранец.» Доходило до абсурда: в Лиге были Fyodorov и Fedorov — никак не могли договориться, как правильно исковеркать простую русскую фамилию Федоров. Был еще курьез на Кубке мира среди юниорских команд в Уфе в 2014 году. Там у молодежки «Спартака» фамилии игроков написали латиницей, но у капитана на груди красовалась не буква С, а буква К. При этом у рижской молодежки на свитерах фамилии были на русском. То есть европейцы наклеили фамилии на языке страны, в которую они приехали играть, а россияне у себя дома пытались угодить иностранцам.

В 2011 году КХЛ попросила меня не протестовать и не возмущаться из-за латиницы. Причем упирала не на корпоративную этику, а предлагала вполне внятный аргумент в пользу своего решения. Лига позиционировала себя международной: продавала трансляции западным партнерам, рассчитывала на приток зарубежных телезрителей, планировала, что со временем в ней будет много европейских клубов. В общем, были большие ожидания и мечты. И они, увы, не осуществились. Сейчас телевизионные контракты разорваны, и в латинице нет никакой необходимости. В следующем сезоне мы работаем для русскоязычного зрителя. Предварительно бан международной федерации — до осени, но вряд ли разрушенные связи мгновенно восстановятся после того, как с нас снимут запрет на мировой арене. Вряд ли к нам приедут легионеры, вряд ли зарубежный зритель захочет смотреть КХЛ. Не исключаю, что в 2023 году все изменится. Но ведь я исключительно про регламент следующего сезона. Даже не заикаюсь о том, что часть зрителей латиница может раздражать и даже возмущать, хотя это именно так. Пожалуй, лишь «Куньлунь» имеет законное право писать фамилии латиницей. Ну, или иероглифами — для экзотики.

Мне не хотелось бы, чтобы мое предложение рассматривалось как месть, ответка западному миру на санкции. Предложение основано не на эмоциях — оно сугубо прагматичное. Я просто следую за здравым смыслом. Кто-то назовет такой шаг популизмом? Да пожалуйста! Лиге не помешает немного популизма. В последние два года КХЛ постоянно попадала в шахматный цугцванг, когда любой следующий ход ведет к ухудшению позиции и к безудержной критике. Почему-то мало кто задумывался, что хороших решений вот уже два года не могло быть в принципе и приходилось выбирать из нескольких зол.

Последние события заставляют переосмыслить многое. Например, в январе этого года в Челябинске должен был состояться Матч звезд, формат которого получился дискриминационным по отношению к отечественным хоккеистам. Напомню, там должны были сыграть команды России, Северной Америки, Евразии и Скандинавии. Всего лишь четверть участников могла быть с нашими паспортами. Вот такая квота. Если бы не вспышка омикрона, приведшая к отмене этого мероприятия, то мы бы рекламировали как героев тех, кто в ближайшем сезоне вряд ли сыграет у нас. КХЛ пыталась придумать что-то новенькое — ее нельзя осуждать за идею. Но именно для российских хоккеистов она оказалась обидной. Надо научиться уважать самих себя. Если не уважаешь сам себя, если не уважаешь свое, родное, то другие и подавно уважать не станут.

Дмитрий Федоров,

Комментатор телеканала Матч ТВ