По ходу сезона «Авангард» критиковали за трансфер легионера. Сейчас он ведет команду в финал

Подписание чешского вратаря — находка менеджмента омичей.

Вратарь Шимон Грубец — главный джокер «Авангарда» в плей-офф. Да простит меня Кирилл Готовец, но именно чех стал икс-фактором серии с «Магниткой», а в первых двух матчах позволил «Ак Барсу» забить лишь один гол.

Отдыхавшего с 18 февраля Шимона выпустили во втором матче с уральцами после разгрома 2:5. Грубец отразил 38 бросков из 39 и победил в ключевой, по мнению наставника «Металлурга» Ильи Воробьева, игре в серии. Далее чех «засушил» магнитогорцев на выезде. Это еще 28 сейвов. Голкипера не выбил из ритма провальный четвертый матч (1:7), а в пятом и шестом он не справился только с одним броском из 81. Итог: пять матчей в серии, шесть пропущенных шайб, четыре из которых — в одной игре.

Причем головокружительные сейвы Грубеца сосчитаю на пальцах одной руки. В системе Боба Хартли от вратаря требуется играть надежно по первому броску и не пускать «бабочек». Оборона омичей, блокирующая по 20-25 бросков за матч, заберет подборы и перекроет все возможности для добивания. Да, у Шимона феноменальная статистика, но с «Металлургом» ему не пришлось творить чудес.

Серьезные проблемы с поймавшим кураж чехом испытал в домашних матчах «Ак Барс», наступив на те же грабли, что и «Магнитка». Прямолинейными атаками Грубеца не раскусить. Голкипер безупречно отыграл в двух матчах и пропустил одну шайбу с 58 бросков. Теперь серия переезжает в Балашиху при счете 2:0 в пользу «Авангарда». А вспомните, как критиковали руководство омичей, когда в ноябре клуб подписал Шимона, заплатив за него денежную компенсацию!

Третий лишний

Сезон-2020/21 «Ястребы» начали с российской парой вратарей — Игорем Бобковым и Эмилем Гариповым. Первый — один из кандидатов в сборную, второй — обладатель Кубка Гагарина и лучший голкипер плей-офф-2018. Чем не идеальный тандем, учитывая, что за вратарей отвечает тренер Сергей Звягин? На «Востоке» пара голкиперов «Авангарда» входила в топ-3 вместе с «Ак Барсом» (Билялов и Рейдеборн) и «Магниткой» (Кошечкин и Олкинуора), но с одним замечанием: омичи могли задействовать пять легионеров в поле.

На старте регулярки больше игрового времени получал Гарипов. Он отлично справлялся со своей работой, ворвался в статистические топы и, главное, полностью восстановился от старой травмы. Когда Эмиль перестал тащить, его подменил Бобков. Но спустя некоторое время появились слухи, что Игоря могут обменять из «Авангарда». В середине октября я записал с ним интервью. В словах Бобкова не было ни намека на недопонимание с руководством, Гариповым или кем-то из тренерского штаба. Игорь объяснил, что в начале сезона сделали ставку на Эмиля, а ему дали дополнительное время на психологическую разгрузку и тренировки. Затем они играли через матч. Главное, что руководство полностью доверяет Бобкову, и все разговоры об обмене — проделки злых языков.

Однако в начале ноября в клубе произошел неожиданной поворот: «Авангард» подписал Грубеца, выплачивая компенсацию за него «Куньлуню». Три взрослых и состоявшихся вратаря — перебор для любой команды. Пожертвовали в итоге Гариповым, который остался номинально третьим номером. Эмиля обменяли в «Динамо», где он проиграл конкуренцию Еременко и Бочарову.

Кандидатура Волкова

Объективных предпосылок для вратарской рокировки не было. По игре ни к Бобкову, ни к Гарипову не возникало серьезных вопросов. Они не проваливали матчи, шли в топе лиги по статистике. Допускаю, что решение отказаться от Эмиля продиктовано неспортивными причинами. Импульсивный голкипер мог банально не влиться в коллектив или чем-то не угодить высшему руководству. Учитывая спонтанность приглашения вратаря-иностранца, не исключаю, что последнее слово осталось лично за Александром Крыловым.

Впрочем, и выбор Грубеца оставлял немало вопросов. 29-летний голкипер не хватал звезд с неба и провел всю карьеру в чешском чемпионате. В сезоне-2018/19 вместе с «Тршинцем» выиграл местную экстралигу и был признан MVP плей-офф. Летом 2019 года Шимон перебрался в КХЛ, подписав контракт с «Куньлунем». Ему поступали предложения и от других команд, но, по словам самого вратаря, им не хватало конкретики.

Приводить статистику чеха на старте регулярки-2020/21 бессмысленно, учитывая летний бардак в китайском клубе. Однако в десяти матчах Грубец одержал только одну победу (нет, речь не о технаре с «Локомотивом»). Чем же голкипер приглянулся селекционерам «Авангарда»?

Подписание Шимона — исключительно решение генерального менеджера омичей Алексея Волкова. Притягивать влияние на Крылова советника Рашида Хабибулина, отлично знающего чешский рынок и собравшего в 2014 году пражский «Лев», который напоминал сборную Европы, не стоит. Говорят, в шорт-листе омичей также были Кевин Ланкинен из системы «Чикаго» и Патрик Бартошак из финского «Пеликанс». Шансы первого на переход оценивались выше, но ни тот ни другой до Балашихи не доехали. Видимо, заказанный заранее свитер Ланкинена, фотографии которого всплывали у разных инсайдеров, остался пылиться в шкафу у кого-то из сотрудников клуба.

Не забывайте, что Волков сам играл в воротах. Генменеджер «Авангарда» разглядел в Грубеце качества, идеально подходящие для системы омичей. Прежде всего — ментальную устойчивость и стабильность. Помню, в августе 2019 года, когда «Куньлунь» прилетал в Магнитку на Мемориал Рамазана, после тяжелого матча с хозяевами (и пропущенного решающего гола за 55 секунд до сирены) Шимон с удовольствием вышел к журналистам. Мы говорили о его переходе, китайской кухне и Пекине. Причем на смеси русского и ломаного английского. Давний стереотип, что вратари — личности, погруженные в себя, точно не касается чеха. Это особенно полезно на льду в критических ситуациях — нелепый гол, ошибка судьи или партнера не выбьют голкипера из равновесия. Он не станет копаться в себе, а пролистнет в памяти момент и продолжит отбивать шайбы, словно ничего и не произошло.

«Грубец обладает высокой стрессоустойчивостью и способен вытаскивать матчи в одиночку, — отмечал Волков. — Психология — важнейший фактор для нашей команды сегодня, мы хотели бы прибавить в этом компоненте перед началом следующей трети чемпионата».