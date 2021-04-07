Знарок едва не вернулся в «Динамо». Почему клуб в последний момент дал заднюю?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Разрыв

Роман между Олегом Знарком и «Динамо» получился коротким. Уже были объявлены параметры нового соглашения, как вдруг сделка сорвалась. Обычно так не бывает на ровном месте. И причина, объявленная публике, смешна. Якобы в клубе не захотели видеть Харийса Витолиньша. А то раньше они не знали, что Знарок идет с ним в связке. Смешно даже предполагать, что это тема ни разу не поднималась на переговорах. Думаю, что в последний момент менеджеры клуба просто передумали. То ли внимательно проанализировали работу Знарка, то ли послушали других людей, но осознали, что с таким тренером не по пути. Ошибка была исправлена топорно, обычно серьезные клубы так не поступают, но уж лучше так, ведь последствия были бы гораздо хуже.

Несостоятельна версия и о том, что динамовцы сократят бюджет и будут «наигрывать молодежь». Думаю, что каких-то ребят из МХЛ и ВХЛ они точно будут пробовать, но сокращать финансирование или снижать задачи на сезон в клубе не планируют. Но Знарок был бы бесполезен в смысле интеграции каких-то талантов в команду. В «Спартаке» он молодежь не развивал, а требовал от них, чтобы они просто бегали и втыкались. Кисаков, Тринеев, Злодеев, Махрин или Рашевский — хоккеисты совершенно другого плана. Они бы дни считали до окончания контрактов, чтобы уехать. Менеджеры бело-голубых приняли правильное решение, теперь бы не ошибиться с другим кандидатом.

Фаворит — Алексей Кудашов, он подходит по многим параметрам, но и у него есть недостатки. Может быть, стоило бы подумать и о Сергее Гончаре. Но теперь надо уже подписывать соглашение, а не срывать сделку в последний момент.

Преимущество

ЦСКА повел в серии против питерских армейцев, выиграв в третьем матче. На протяжении игры не покидала мысль, что вижу противостояние регулярного чемпионата между командой Игоря Никитина и каким-то клубом, не попадающим в плей-офф и смирившимся с этим. Даже то, что СКА выиграл первый период, не изменило впечатления. Во втором отрезке гости так спокойно забросили три шайбы, словно идет не финал конференции, а на дворе ноябрь и нужно просто взять два очка, чтобы уже вечером об этом забыть и готовиться, допустим, к выезду. Не единого шанса, ни единой возможности.

Разочаровал третий период. К московскому клубу вопросов нет, но уже слишком беспомощно выглядели хозяева. Они вообще ничего не предприняли, чтобы избежать поражения. Вторая шайба была случайной, да и минимальный счет нисколько не взволновал ЦСКА. Спокойно подловили соперника на двух ошибках, поражая пустые ворота. У Валерия Брагина, точнее у коллективного разума, что управляет командой, не нашлось никаких аргументов, плюс пропало большинство, а уж в плей-офф важно уметь реализовывать численное преимущество.

Никаких иллюзий по поводу победителя в серии ни у кого нет. СКА должен радоваться, если все закончится с сухим счетом. И вообще, сложилось впечатление, что игроки задачу на сезон выполнили.

Разрыв

В Новосибирске официально подтвердили, что не собираются предлагать новое соглашение Николаю Заварухину. У клуба будет новый тренер, ни для кого не секрет, что им станет Андрей Мартемьянов, предыдущий тренер новосибирского клуба перебирается в Екатеринбург, но я ума не приложу, чем он может помочь Биллу Питерсу, не зная английского языка. Все время через Германа Титова разговаривать будут, что ли?

30 апреля 2021 истекает контракт хоккейного клуба «Сибирь» с Николаем Заварухиным.

Мы сердечно благодарим Николая Николаевича за добросовестную работу, яркое выступление команды в плей-офф 2020 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе.https://t.co/zd63PYIGrn pic.twitter.com/3ZnENJagxJ — Hockey Club Sibir (@hcsibir) April 6, 2021

Заварухин впервые получил самостоятельную работу и, кажется, справился с этим неплохо. В первый год вывел команду в плей-офф, прошел первый круг, но тут началась пандемия. Во втором сезоне тренер не смог попасть в восьмерку, однако, учитывая условия работы, возможности и слабость менеджеров, этот результат нельзя назвать по-настоящему провальным. Ему бы еще один сезон дать, но руководство команды настоятельно требовало поменять помощников, хотя просто не имело право этого делать.

Заварухин не был идеален. Безусловно, он ошибался в нынешнем чемпионате, даже уже признался в этом. Совсем не доверял молодым, не наказывал иностранцев, когда это требовалось. Говорят, что ему не хватило и гибкости в управлении. В какой-то момент он уперся и ничего не менял — с аргументами «год назад это работало». Но команда при нем играла довольно неплохо, особенно в прошлом сезоне. Плюс если мы ко всем новым людям будем относиться как к Заварухину, то у нас просто не будет тренеров. Так и будут клубы перебирать старую колоду и возить нелепых иностранцев. Думаю, что в Новосибирске глобально ошиблись, хотя, конечно, Андрей Мартемьянов — неплохой вариант.