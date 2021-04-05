«Ак Барс» подвис. Казанцы, которым прочили выход в финал, горят в серии «Авангарду»

Лидер «Востока» едет в Балашиху после двух домашних поражений.

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Готовец — 2 (Найт, Толчинский), 31:31 — 0:1. Костин — 3 (бол., Каски, Буше), 52:06 — 0:2.

Вратари: Рейдеборн (58:27) — Грубец.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (10+12+7) — 19 (9+6+4).

Судьи: Гашилов, Франо.

5 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6223 зрителя.

Счет в серии 0-2

Первое поражение в плей-офф подтолкнуло Дмитрия Квартальнова к изменениям в составе перед вторым матчем с «Авангардом». Выпустив Андрея Педана и Романа Рукавишникова, главный тренер «Ак Барса» освежил оборону. Большие надежды первая команда «Востока» связывала с возвращением Стефана Да Косты — лучшего бомбардира и снайпера регулярки. Особенно в игре на вбрасываниях. Позавчера омичи выиграли точку, что обеспечивало им преимущество в контроле шайбой.

«Авангард», напротив, потерял основного защитника Алексея Емелина. В интервью перед матчем Боб Хартли отметил, что у него «повреждение нижней части тела». «Ястребы» экстренно вернули в состав Максима Гончарова, заскучавшего в запасе с 25 января. Из системы габаритный защитник не выпадал и общей картины не портил. Скорее, наоборот, добавил жесткости, правда, не все силовые приемы заканчивались так, как задумывал Максим. Хит на Викторе Тихонове обернулся незапланированной сменой, когда Гончаров промахнулся по юркому форварду и перелетел через борт.

По моментам «Ак Барс» выиграл первый период — за равный счет после 20 минут омичам стоит поблагодарить фортуну и поймавшего кураж Шимона Грубеца. Доминировало в чужой зоне звено Да Косты. Пропустивший три матча француз с ходу поймал игровой ритм и добавил атаке креатива. В первом же большинстве после удаления Береглазова Найджел Доус простил «Авангард», попав в сетку с внешней стороны, когда перед ним был пустой угол. Опасно в касание заряжал Галиев — но шайба, как железо к магниту, притянулась к нагруднику Грубеца.

Такой хоккей, кажется, входил в план Хартли. Его команда плотно играла в своей зоне, отвечала опасными контратаками и не давала замерзнуть Рейдеборну. А швед своими действиями не излучал уверенность — он отбивал броски перед собой, не всегда быстро накрывал шайбу ловушкой. Чувствовалось психологическое напряжение, возможно, из-за проигранного прошлого матча, когда решающий гол Адам пропустил после шального рикошета.

Розыгрышу «Ак Барсу» не хватало хитринки и нестандартных действий. Но раскрываться и лететь, сверкая лезвиями, вперед против «Авангарда» — самоубийство. Шустрые омичи, в составе которых хватает качественных исполнителей, моментально накажут за огрехи в обороне. Они так или иначе проявятся, если команда бросит все силы в атаку. Казанцы продолжили действовать в том же ключе, чаще создавали моменты у чужих ворот, но нарвались на собственную позиционную ошибку. Корбэн Найт нашел поперечным пасом Кирилла Готовца, и защитник, от перехода которого летом менеджеры «Ястребов» выслушали немало критики, отличился во втором матче подряд.

В третьем периоде позиционное доминирование хозяев проявилось еще отчетливее. «Ак Барс» больше владел шайбой в атаке, проверял Грубеца практически из любых позиций. Омичи сбивали давление соперника банальными способами — перекрывали линию броска, хладнокровно выводили шайбу из зоны, избегая проброса, и старались встречать соперника на входе в зону. Усложнил положение казанцев Даниил Журавлев, сваливший в безобидной ситуации Дедунова и получивший заслуженные две минуты. «Авангард» реализовал большинство с видимой легкостью: бросок от синей линии, подставление на пятаке — 0:2.

На спасение у команды Квартальнова оставалось меньше восьми минут. Классическая концовка с заменой вратаря на шестого полевого никакого профита не принесла. Пропустив вторую шайбу, казанцы стали больше суетиться и не смогли расколдовать Грубеца. Чех во второй серии подряд становится икс-фактором для соперников. В битве двух систем пока впереди Хартли. С прямолинейным стилем Квартальнова зацепиться за серию с 0-2 будет архисложно. Не пора ли бросать в бой Даниса Зарипова?