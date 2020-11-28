Интервью Эмиля Гарипова, потерявшего место в стартовом составе омской команды, о непростой роли третьего вратаря.

В четверг «СЭ» опубликовал инсайд о конфликте вратаря «Авангарда» Эмиля Гарипова с нападающим Иржи Секачем, а также о срыве в матче против «Динамо», случившемся за минуты до этого. Впрочем, сам вратарь отрицает этот инцидент, да и вообще весь конфликт, о чем он рассказал в интервью «СЭ».

Конфликта не было

— Появилась новость, что у вас серьезный конфликт с игроками, вы замахнулись клюшкой на Иржи Секача. Что происходит?

— О, уже «с игроками»! Не было ничего. Я Иржи давно знаю, мы с ним долго играли в Казани, это мой близкий друг.

— Так откуда это вообще появилось?

— Непонятно. Знаете, так любого человека можно обвинить в чем угодно. Это не очень правильно — распускать сплетни, рассказывать какие-то вещи про меня. Все знают, какой я человек. Никогда в жизни не иду ни с кем на конфликт, лучше в сложных моментах промолчу, чем обострю ситуацию. И это мы говорим про какую-то словесную перепалку. А чтобы я замахивался на кого-то, да еще хоккеиста, да еще и клюшкой — вообще невозможно представить. Для меня подобное поведение неприемлемо.

— Рассказывают, что какой-то скандал был, покричали друг на друга.

— Не было никаких скандалов. С Иржи не буду ругаться, да и не было у меня после игры с «Динамо» никаких диалогов. Уверен на сто процентов, что мы друг другу и грубого слова не сказали. С таким же успехом можно рассказать, что я замахнулся клюшкой на Альберта Яруллина.

— Все знают, что вы близкие друзья.

— Я про это и говорю.

— Но слух о конфликте — часть проблемы. Почему-то считается, что из-за этого скандала вы не выходите на лед. Мы поняли, что с Иржи Секачем отношения прекрасные. Но почему вы не играете?

— Тренеры решают, кого ставить на матч, с этим я ничего поделать не могу. Да, сейчас я не выхожу на лед, тем не менее это никак не сказывается на моей работе. Тренируюсь по полной программе, стараюсь, жду своего шанса. Надеюсь, что мне его предоставят.

Роль третьего вратаря

— Как вы отнеслись к тому, что «Авангард» пополнил Шимон Грубец?

— Нормально. Конкуренция — это хорошо. Понятно, что теперь пробиться в состав будет тяжелей.

— Предлагали ли вам какие-то варианты с обменом? Или, может быть, заводили разговоры о прекращении контракта по обоюдному согласию сторон?

— Пока ничего не было, никаких разговоров. То есть в новостях я про это читал, как и другие. Но лично со мной никто из клуба ни о каких вариантах не говорил.

— Вы ведь очень здорово начали сезон. Да, были и поражения, но общая статистика приличная. Если вспоминать неудачные матчи, то насколько велика ваша вина в поражениях?

— После любых поражений всегда смотрят на вратаря и задаются вопросом: а мог ли он вытащить матч? Да, у меня была серьезная ошибка в игре против «Автомобилиста», когда забил Станислав Бочаров. Я разумный человек, вижу свои недостатки и работаю над их устранением. Никогда не буду сваливать на кого-то вину, в чем-то обвинять.

— Ошибка с «Автомобилистом» была, тут спорить нечего. Но были ли матчи, когда вы могли бы сказать, что в этот день сыграли плохо, ничего не получилось?

— Нет, провальных игр не было. Да и вообще, мы хорошо работали с Игорем Бобковым и тренером вратарей Сергеем Звягиным, никогда не было зависти.

— В этом году вы подписали контракт с «Авангардом», существенно подвинувшись в деньгах. Не пожалели?

— Нет. Тогда я прекрасно понимал, что главное для меня не деньги, а возможность вернуться на прежний уровень. Мне надо было почувствовать ту уверенность, когда я много побеждал. Деньги? Конечно, всегда хочется зарабатывать больше, но сейчас тяжелое положение в мире. Да и стыдно должно быть сейчас жаловаться на свою зарплату, потому что кризис, люди голодают.

— Но не приходит мысль, что могли бы выбрать другую команду?

— И у меня были предложения. Но вы вспомните, в какой ситуации я пришел в «Авангард». Тогда у меня было все непросто, я долго не играл и не тренировался, а клуб протянул мне руку помощи. Мне кажется, что было бы некрасиво после такого начинать торги, искать выгодные варианты для продолжения карьеры. Не хочу, чтобы меня считали неблагодарным человеком.

— Как вы переживаете нынешнюю тяжелую ситуацию?

— Домой эти проблемы не несу. Но, безусловно, переживаю. Успокаиваю себя тем, что если сейчас тяжело, то, значит, потом будет лучше.

— Хотел бы тогда спросить и о вашем здоровье. Уже ходят слухи, что у вас вновь возникли прежние проблемы. И это тоже причина, из-за которой вы не появляетесь на площадке.

— Нет-нет, у меня все в порядке. Благодарю Всевышнего за то, что все подобные проблемы позади. И знаете, какими бы ни были сложные времена сейчас, я вспоминаю, что еще относительно недавно вообще не мог выходить на лед. И когда ты вспоминаешь, что происходило в тот момент, понимаешь, что нынешние сложности — пустяк.

— Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников пошел к руководству и потребовал обмена. Вы не думаете пойти на такой шаг?

— Даже не приходило в голову такое. Мне кажется, что в руководстве «Авангарда» сами примут решение.

— Думаете, что все наладится?

— Думаю, что рано или поздно все придет в норму. Надо ко всему относиться спокойно. Все испытания, все трудности временны, как и успехи. Надо просто пережить этот момент.

— Никогда не верил в историю о том, что вы на кого-то замахнулись клюшкой, так как вы вообще слабо ею действуете.

— Мне и Боб Хартли постоянно говорит, что надо улучшать игру клюшкой.