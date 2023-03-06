Заруба на Урале: «Магнитка» и «Авто» сыграли четыре овертайма за два матча!
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Эберт — 2 (бол., Да Коста, Волк), 38:46 — 0:1. Кошелев — 1 (Керран, Чибисов), 43:31 — 1:1. Зернов — 1, 90:35 — 2:1.
Вратари: Паскуале — Маттссон.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 44 (11+5+8+20) — 36 (12+6+8+10).
Судьи: Спирин, Фатеев.
6 марта. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 4924 зрителя.
Счет в серии: 2-1.
Каждому, кто собирается на матч «Магнитки» и «Автомобилиста» в плей-офф, стоит запастись набором снеков и напитков и приготовиться к продолжительному событию. За три матча серии команды сыграли уже четыре овертайма, причем в двух последних играх исход был решен только во втором дополнительном периоде.
Команды равны настолько, насколько могут быть равны четвертая и пятая команды конференции. Очевидно, что и у «Магнитки», и у «Автомобилиста» атака сильнее обороны, и в первых двух матчах команды создавали много моментов. В третьей встрече игра была заметно сдержаннее, а в первом периоде счет так и не был открыт. Во второй двадцатиминутке команды также долго не могли забить — помогло лишь большинство. Стефан Да Коста скинул шайбу под бросок Нику Эберту, и Паскуале оказался бессилен.
Канадский вратарь не раз выручал «Магнитку» во втором матче серии — победа была достигнута во многом благодаря Паскуале. Оправдал Эдди статус самого дорогого вратаря КХЛ и в третьей игре. Его оппонент Маттсон также сыграл качественно, но в начале третьего периода не смог отразить бросок Кошелева. Предъявлять претензии вратарю тут точно нельзя — защитники упустили соперника после паса Керрана под синюю линию, и Кошелев уверенно реализовал момент.
Продление контракта с Егором Яковлевым на три года минувшей весной — одно из лучших решений менеджера магнитогорцев Сергея Гомоляко. Благодаря бонусу за выход в финал плей-офф к тому же удалось понизить годовую зарплату игрока до 35 миллионов рублей в год. И один из лучших защитников лиги остался в родном городе. Насколько он важен для «Магнитки», показывает плей-офф.
Помимо того что Егор играет больше всех и выполняет много важной работы в обороне, он участвует в победных голах команды. Во второй игре серии Яковлев отличился сам, а в третьей Денис Зернов добил шайбу в сетку с отрицательного угла после броска капитана.
Несмотря на то что «Магнитка» вышла вперед в серии, предугадать победителя в этой битве на Урале невозможно. Одно можно сказать точно — ко второму раунду победитель подойдет в крайне истощенном состоянии.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|6.03
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 4
|6.03
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|2 : 1 ОТ
|6.03
|19:30
|
Динамо М – Торпедо
|3 : 0
|6.03
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|5 : 3