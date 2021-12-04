Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки. Как канадского тренера выгнали из клуба КХЛ

Вспоминаем тренеров нашей лиги, которые канули в небытие. Первый в списке — канадский специалист Пол Гарднер.

С середины 2000-х годов в российском хоккее началась мода на иностранных тренеров. Для североамериканцев дверь в Суперлигу открыл Дэйв Кинг, который в 2005-м приглянулся боссам «Магнитки». Позднее его примеру последовали другие заокеанские тренеры. Правда, далеко не все добились как минимум сопоставимых с Кингом успехов.

Приглашение североамериканского специалиста — игра ва-банк. На российском рынке можно найти более проверенных тренеров, но с определенным потолком по стилю и возможностям. Иностранец — это риск, никто при подписании контракта не сможет предположить, к чему приведет его подход. Майк Кинэн и Боб Хартли помогли «Магнитке» и «Авангарду» выиграть по Кубку Гагарина, а Крэйг Мактавиш не проработал в «Локомотиве» и месяца.

«СЭ» вспоминает тренера, который возглавил минское «Динамо» в первый год КХЛ. Точнее — в межсезонье. Пол Гарднер проработал в столице Белоруссии 51 день — с 7 июня до 29 июля, после чего его уволили с загадочной формулировкой. Гарднер не проработал в «Динамо» ни одного официального матча. Как получилось, что опытного канадца отправили домой до старта регулярки?

Пол Гарднер. Фото Александр Вильф, —

Помогал в «Нэшвилле», возглавлял «Локомотив»

До приезда в Минск Гарднер успел познать российский хоккей. Канадец полгода тренировал «Локомотив» и возглавив команду в середине сезона-2006/07, вывел ее в четвертьфинал, где железнодорожники уступили «Авангарду». Летом ярославцы изучали рынок в поисках новых кандидатов, но в итоге оставили все как есть. Президент Юрий Яковлев отмечал, что Гарднер вернул команде уверенность и сделал ее игру более агрессивной. Больших претензий к нему не было. На следующий год канадцу поставили задачу — войти в тройку призеров.

Перед визитом в Ярославль Гарднер не тренировал четыре года, до этого несколько лет помогал в «Нэшвилле». А возглавлял он только клубы АХЛ. Непонятно, на что рассчитывали менеджеры «Локо», когда приглашали канадца, но в первом сезоне специалист смог перезапустить команду. Его полюбили болельщики. Он работал с молодыми хоккеистами, поверил во вратаря Семена Варламова, который при нем закрепился в основе. Не было никаких намеков на конфликты с игроками.

Старт сезона-2007/08 у «Локо» не задался. Церемониться с тренером железнодорожники не стали. Не прошло и месяца, как Пола уволили. Опытному специалисту североамериканской школы, который в прошлом сезоне поднял команду с 12-го места на 7-е, не простили неважное начало регулярки.

Отставка шокировала Гарднера. В лиге, где он работал до переезда в Россию, смены тренеров в первый месяц чемпионата не в моде. Амбициозное руководство «Локомотива», строившее наполеоновские планы на сезон, решило не ждать преображения команды. Терпением Юрий Яковлев не отличался ни тогда, ни сейчас. Мактавиш, Скабелка и другие тренеры не дадут соврать. Впрочем, с увольнением Пола не все так очевидно.

Пол Гарднер. Фото Александр Вильф, —

Просился в сборную России, но поехал в Белоруссию

После отставки из «Локомотива» у Гарднера не пропало желание сотрудничать с людьми из России. Наоборот — он хотел помогать нашей сборной, был открыт для предложений клубов Суперлиги. Наш хоккей канадского тренера приятно впечатлил. Огорчали только арбитры, которые, по мнению Гарднера, не разрешали вести силовую борьбу. Об этом специалист неоднократно намекал на пресс-конференциях и в интервью.

О том, что произошло с российским хоккеем летом 2008 года, болельщики со стажем отлично знают. На основе Суперлиги Александр Медведев и Вячеслав Фетисов создали амбициозный проект новой лиги — КХЛ. Она объединила 21 российскую команду и клубы из Латвии, Белоруссии и Казахстана. Минское «Динамо» решило вступать в лигу с новым тренером. Шорт-лист «Зубров» включал несколько североамериканских специалистов. К примеру, до КХЛ гораздо раньше мог доехать известный по работе в «Атланте» Курт Фрэйзер. Остановились в итоге на экс-наставнике «Локомотива» Гарднере.

7 июня минчане объявили о контракте с канадским тренером. С его подачи в клуб перешли защитники Игорь Уланов и Дмитрий Красоткин, знакомые ему по «Локомотиву». Вратарскую линию укрепил Энди Чиодо — тот самый смельчак, который подрался с Рэем Эмери. Минчанам не связывал руки лимит на легионеров. Клуб приглашал и иностранцев, и российских, и белорусских игроков. Тренером велась планомерная работа, но ни одного матча за «Динамо» Гарднер не провел.

Пол Гарднер. Фото Global Look Press

Не победил алкоголь

Канадец покинул клуб задолго до начала чемпионата. 17 июля Пол провел первую тренировку, а 29 числа с ним расстались. Что же могло произойти между тренером, руководством и командой за короткое время? Комментарий гендиректора «Динамо» Гончарова только добавил истории неопределенности и таинственности.

— У Пола обнаружились причины личного характера, по которым он не сможет продолжить работу в клубе в следующем сезоне. Здесь и состояние здоровья, и проблемы с переездом семьи, и непривычный тренерский стиль наставника. Таким образом, существует целый комплекс проблем, вследствие которых мы приняли такое решение, — объяснял отставку генеральный директор «Динамо» Владимир Гончаров.

Как же неожиданно на 12-й день тренировок у тренера обострились проблемы со здоровьем, он заскучал по семье, а его стиль оказался непривычным. Напрашивался вопрос: «Для кого?» Для Уланова и Красоткина, которые играли у него в «Локомотиве»? Или для приглашенных им североамериканцев? Несколько источников утверждали, что официальный комментарий — лишь прикрытие, а реальная причина увольнения — проблемы Гарднера с алкоголем.

Их у тренера диагностировали еще в Ярославле. Это — одна из причин, почему Юрий Яковлев не захотел терпеть американца и убрал его в начале чемпионата. Тренеру простят все, если команда побеждает. Поражения подтолкнут к поиску виноватых и причин неудач. Дружба с алкогольными напитками не довела до добра. В Минске Гарднер не смог провести несколько тренировок, сокращал занятия до 45 минут, а однажды перебрал настолько, что упал с переднего сиденья в проход клубного автобуса. Подняться канадец смог только с посторонней помощью.

Впрочем, Гончаров отрицал историю про автобус, но был осведомлен о пристрастиях тренера. Он верил, что Пола спасет от запоев его жена, которая выступала его агентом. Правда, она должна была прилететь только к августу из-за тяжелой болезни. Без нее Гарднер сорвался — в том числе на фоне переживаний за здоровье супруги.

— Расстались добрыми друзьями, устроили прощальный ужин, который, кстати, прошел без спиртного. Уже из Америки недавно получили письмо, в нем Гарднер рассказал о курсе медицинской реабилитации, который помог ему выйти из кризиса, — говорил Гончаров.

В декабре Пол вернулся к работе и возглавил немецкий «Гамбург». Зайти на высокий уровень тренер не смог и до конца карьеры скитался по второсортным лигам. Стала ли причиной любовь к спиртному, остается только догадываться. Гарднер пробовал себя в Шотландии, Нидерландах, где дважды выиграл местный чемпионат, а поставил точку (или многоточие) в тренерской карьере в 2018 году, во второй по силе лиге Германии. В России и Белоруссии он запомнился как неравнодушный к спиртному тренер, которого уволили за нарушение режима.