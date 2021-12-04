В ОАЭ не будет клуба КХЛ, если только Россия сама не даст на него деньги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Мы все немного переоцениваем значимость проекта, в котором некоторые игры КХЛ проводятся в Европе или, как было вчера, на Ближнем Востоке. Сама идея о расширении лиги понятна и логична, в том числе и в спортивном смысле, но ведь эти игры — не для зарубежных инвесторов. Задайте себе вопрос: а чем выгодно участвовать в турнире? Разве наша лига приносит свой доход и на вложенные 20 миллионов долларов бизнесмен получит хотя бы 20 миллионов 500 долларов? Хорошо, если отобьет 20 процентов — именно таким показателем когда-то гордились в Новосибирске. Уже после этого аргумента можно ставить точку в истории.

Тут надежда совсем на другое. На то, что какая-нибудь компания захочет по-крупному сотрудничать с Россией, а ей вежливо предложат создать хоккейную команду уровня КХЛ и содержать ее какое-то время. Не думаю, что на Западе согласятся делать это из своих денег, так или иначе все равно за команду будем платить именно мы. Так был с проектом «Медвешчака». Стоило уйти российским деньгам, как команда моментально погибла. Так сейчас происходит с проектом «Динамо» (Рига). Так было и со всеми командами, которые должны были появиться в Европе, но не появились. Хоккей — это не футбол, где можно заработать за счет трансферов, за счет телевидения и популярности.

Так что же, не было никакого смысла в поездке в ОАЭ? Смысл был. На международных выставках красиво оформляют стенды, ставят красивых девушек, угощают шампанским или деликатесами. Россия удивила и привезла две хоккейные команды. Но ждать отдачи не стоит. Для того чтобы хоть что-то получилось, надо разбивать монополию НХЛ, а заниматься этим должна ИИХФ. Других вариантов нет.

Судьба

Российский нападающий Анатолий Голышев ближайшей ночью сыграет за «Бриджпорт» в турнире АХЛ. Сначала его команда встретится с «Ютикой» дома, а потом примет «Шарлотт». После этого будет решена дальнейшая судьба хоккеиста. При этом совершенно не важно, как проявит себя форвард в этих встречах. Должно все решиться глобально. В «Айлендерс» должны дать ответ на вопрос, нужен им Анатолий или нет. Сам Голышев пока воздерживается от любых комментариев, но мы же прекрасно понимаем, что делает он это не из вредности. Видимо, сам многого не понимает и ждет определенности.

Что было в год, когда Голышев уехал за океан? В Нью-Йорке его ждали, на него рассчитывали и едва ли не поторапливали, чтобы он воспользовался своей опцией об отъезде в соглашении с «Автомобилистом». Голышев должен был получить по действующему контракту с уральцами 160 миллионов за два года, но он готов был отказаться от денег. Хоккеист хотел попробовать себя в НХЛ хотя бы для того, чтобы перезагрузить карьеру. Ему в «Айлендерс» (тут важно отметить, что не агент передавал слова, а сам хоккеист разговаривал с генеральным менеджером) обещали вполне определенные вещи. Говорили, как он нужен первой команде, как на него рассчитывают, обещали дать шанс. Голышев даже пошел на уступки по сумме контракта под гарантию, что он не будет играть в АХЛ. Проблема в том, что все эти обещания были сказаны устно, в контракте ничего подобного не было. И как только контракт зарегистрировали, Голышева отправили в фарм-клуб. Дальше началось обычное для Северной Америки: потерпи, нам все нравится, придет твое время, ты первый, кого поднимут. Но на деле в НХЛ вызывали всех, кроме Голышева. А когда его наконец подняли, то всего лишь дважды выпускали на разминку, убирая из состава в последний момент. Голышеву все это не нравится, спортсмена можно понять. Так что он и сам ждет, что скажут в «Айлендерс».

Травма

Российский голкипер Игорь Шестеркин получил травму в ночном матче против «Сан-Хосе». Это случилось в начале третьего периода. Никто из хоккеистов «Акул» не принимал участия в эпизоде, кажется, что Игорь неудачно упал. Впрочем, Райан Ривз на всякий случай начал небольшую потасовку, и я бы не позавидовал никому из калифорнийцев, если бы они действительно дотронулись до вратаря. Пока трудно сказать, что именно повредил Игорь, по тому, как он покидал лед, можно предположить проблемы с пахом. Уже позже главный тренер команды сообщил, что проблема не такая серьезная, как могла показаться. Хорошо бы.

Шестеркин и этот матч против «Сан-Хосе» проводил идеально — он отразил 19 бросков, его неплохо подменил Александр Георгиев, и команда победила со счетом 1:0. Российский вратарь получает травму, находясь на втором месте в неофициальном списке претендентов на «Везину». Никаких официальных рейтингов и быть не может, но одно из изданий считает, что наш вратарь уступает лишь Джеку Кэмпбеллу из «Торонто». При этом совершенно не учитывается сила команд. Канадский клуб сейчас хорош, у него два отличных звена, а также хорошая защита, Джек в полном порядке, но работы у него не так много. У Шестеркина в «Рейнджерс» все не так. То, что клуб находится на четвертом месте в конференции, — это в основном заслуга Игоря. У команды 15 побед в основное время, наш вратарь принес 13. Переоценить его значимость для клуба невозможно. Вы думаете, почему стадион после иных матчей скандирует его имя? Это все не просто так, болельщики понимают, чья заслуга в победах. Для клуба травма Шестеркина станет серьезным ударом. Да, Георгиев тоже неплох, но он находится в другой лиге, отражая лишь 86,7 процента бросков. Ждем новостей в ближайшие сутки.