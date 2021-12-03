Ему не хватало роста и длины рук, над ним насмехались болельщики. Самый ужасный трансфер в истории «Магнитки»

«СЭ» рассказывает о худших легионерах в истории российского хоккея. Сегодня наш герой — американский защитник Ник Шаус

Неравноценная замена

«Магнитка», несмотря на статус самой титулованной команды российского хоккея, не всегда угадывала с легионерами. И мэтр Геннадий Величкин, и недавно вернувшийся в клуб Сергей Гомоляко рисковали, приглашая иностранцев с внешнего рынка. Тем помимо адаптации в команде требуется время, чтобы привыкнуть к перелетам, российскому менталитету и уровню лиги. Недаром некоторые менеджеры подписывают тех, кто уже попробовал КХЛ на вкус. Выбирают тривиальный путь и исследуют вторичный сегмент, отказываясь от звания первооткрывателей.

Геннадия Ивановича называют патриархом магнитогорского хоккея. При нем «Металлург» ворвался в элиту. Величкин (разумеется, при поддержке помощников) открыл для российского зрителя Яна Марека, Ярослава Кудрну, Криса Ли, Яна Коваржа. Не каждый приглашенный им иностранец оправдывал авансы, но чаще всего менеджер попадал в цель. Хватало при этом и откровенных провалов. Один из самых ярких и запоминающихся — трансфер защитника Ника Шауса.

Летом 2017-го «Металлург» потерял ряд ключевых игроков. Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс». Покинули команду Войтек Вольски и Александр Семин. Алексей Береглазов и Виктор Антипин решили попробовать себя за океаном. Их примеру последовал и один из лучших защитников КХЛ Крис Ли. Но он подписал с «Лос-Анджелесом» только просмотровый контракт. Если в прошлые годы Величкин ограничивался точечной селекцией, то после сезона-2016/17 рынок пришлось изучать более усердно.

Искать замену Ли менеджер решил там же, где и самого Криса, — в Европе. Выбор пал на Ника Шауса. Оба хоккеиста прошли через АХЛ, Лигу Восточного побережья и чемпионат Германии. Становились лучшими защитниками-бомбардирами. Беглый анализ фактов наводил на некоторое сходство и что Шаус станет новым Ли для «Магнитки» и ворвется в топ-лист защитников КХЛ. Когда Величкина спрашивали о сравнении игроков, менеджер намекал, что у новичка едва ли не больше сильных сторон, чем у покинувшего клуб ради энхаэловской мечты Ли. Только его почему-то не насторожило, что за последние семь сезонов Ник поменял шесть лиг и девять команд.

Коварный план Величкина провалился. Разочаровавшего тренера и руководство Шауса небезосновательно относят к худшим иностранцам лиги. Мало того что Нику не удалось заменить Ли — он и с прямыми обязанностями защитника справлялся скверно. Да, Крис не без ошибок действовал у своих ворот. Ляпы он компенсировал подключениями к атаке и помощью лидерам в большинстве. У Шауса не получалось ни то ни другое. Пустота в атаке и провалы в обороне.

Провал в «Магнитке»

Сезон-2017/18 для «Металлурга» сложился неидеально. Отставка главного тренера Ильи Воробьева, сумбурная селекция по ходу регулярки в попытках заткнуть дыры в тонущем судне. Сильнее всего текло тогда, когда на льду появлялся Шаус, превратившийся в якорь обороны уральцев. Первое время Ник набирал очки в большинстве — а на его «подарки» в своей зоне закрывали глаза. Но от матча к матчу айстайм в спецбригадах снижался. Терпеть низкорослого американца тренерам пришлось недолго.

— Если Ли не подпишет контракт в НХЛ, то шансы вернуться в Магнитогорск у него будут минимальны. По сути, на его позицию мы приобрели уже другого атакующего защитника — американца Николаса Шауса. Он тоже идет по стопам Криса Ли, последние годы успешно играл в европейских лигах, становился лучшим защитником-бомбардиром, — говорил Величкин в майском интервью сайту КХЛ.

Геннадий Иванович слукавил. Как только в «Магнитке» поняли, что Шаус за птица, а Ли не договорился о полноценном контракте с «Кингз», «сталевары» сделали обратную рокировку. Ник за недолгое время в «Металлурге» магнитил негатив и насмешки болельщиков. Дело даже не в сравнении с канадским защитником. Шаус не справлялся с уровнем КХЛ. Ему не хватало роста и длины рук. Подводили техническая оснащенность и катание. Против быстрых и юрких форвардов, которые хорошо видят площадку, Ник терял позицию, и оборона «Магнитки» превращалась в проходной двор.

Когда Ли вернулся в «Металлург», не возникало сомнений, что Шаусу осталось недолго дышать «затуманенным» магнитогорским воздухом". Утопичная идея Величкина заменить топ-защитника КХЛ американским ноунэймом провалилась. Геннадий Иванович ловко исправил летнюю ошибку, договорившись об обмене с «Куньлунем». Один из худших защитников «Магнитки» Шаус на лучшего бомбардира китайцев Вольски — трейд, который даже сейчас, в ноябре 2021 года, кажется фантастическим.

— Мы обменяли Шауса на Вольски один в один. Нам не пришлось ничего доплачивать. Мы очень довольны, — комментировал «СЭ» обмен Величкин.

Возможно, Шаусу стоило согласиться, когда в начале сезон ему предложили подстричься налысо под Криса Ли. Ник не захотел расставаться с шевелюрой, а в итоге попрощаться с ним пришлось боссам «Металлурга». Уроженец славного Баффало не блистал и в «Куньлуне», и позднее в «Словане», откуда его выставили на драфт отказов после 10 матчей. Когда хоккеист не проходит в состав аутсайдера КХЛ, для которого не существует лимита на легионеров, — это приговор.

На этом Шаус закончил покорение второй лиги планеты. Ник вернулся в «Динамо Пардубице», откуда он и уезжал в «Магнитку», попробовал себя в минорных лигах Канады, Чехии и Америки, пропустил сезон-2020/21, а сейчас веселиться в Ист-Косте за «Норфолк Адмиралз». Переиначенная народная мудрость о ста добрых делах и одном отказе, который запомнится больше хороших поступков, уместна и в контексте истории Шауса. Интуиция подвела Величкина — и его проект «нового Ли» с треском провалился.