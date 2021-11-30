Тренер из НХЛ с треском провалился в Екатеринбурге. Руководство опоздало с его увольнением на полгода

В Екатеринбурге все-таки решились уволить Билла Питерса, опоздав с решением на пару месяцев, а возможно, и на полгода. О счастливом будущем для «Автомобилиста» с этим специалистом нельзя было даже мечтать. Команда, обладая шикарными финансовыми возможностями и солидным составом, опустилась на восьмое место в Восточной конференции и показывает невнятную игру без малейшего намека на прогресс.

Последней каплей стало поражение от «Сибири», которую тренирует Андрей Мартемьянов. Выглядит ситуация как циничное издевательство над менеджментом екатеринбургского клуба.

Именно этот специалист три года назад поднял «Автомобилист» на самую верхнюю точку в новейшей истории, выиграв регулярку на «Востоке» и выведя команду во второй раунд Кубка Гагарина. Должной поддержки он в дальнейшем не получил и через год без зазрения совести был списан за борт. Политически обоснованная жертва, на которую можно повесить грехи. Обелять Мартемьянова — не задача этого текста. Умные люди и так понимают степень его реальных заслуг, не приукрашивая при этом общей картины.

Плохие результаты еще не повод для того, чтобы ставить крест на сезоне. Через турбулентные отрезки в текущем чемпионате прошли почти все клубы. Хуже другое. И это даже не скучный канадский тренер Билл Питерс, без энтузиазма дорабатывавший свой увесистый контракт. У нынешнего «Автомобилиста» не видно намека на положительную динамику не только в этом сезоне, но и на более длинном отрезке. Совершенно непонятно, в каком направлении движется организация, утратившая в текущем моменте какую-либо идентичность.

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров, выступая на пресс-конференции после своего назначения, выдал универсальную программную фразу, в которой слово «унылое» соседствовала с грубым словом, описывающим продукт жизнедеятельности человеческого организма. Не готов говорить за всех, но для меня «Автомобилист» упал еще ниже. Перешел от «уныния» к «безразличию». Мне искренне жаль уральских болельщиков, не заслуживающих таких результатов.

По умолчанию принято считать, что в России полный уход от государственного финансирования к частному автоматически изменит ситуацию в профессиональном спорте. Подход, дипломатично называемый «освоение бюджета», отойдет в прошлое, и клубы, вооружившись лучшими западными образцами, перестанут быть посмешищем и станут эффективно развиваться.

Идея сама по себе здравая. Однако в отечественных реалиях работает не всегда. «Автомобилист», который преимущественно содержится на деньги влиятельной компании УГМК, яркий тому пример. По меркам КХЛ екатеринбургский клуб относится к числу финансовых тяжеловесов и в последние годы всегда забивал платежную ведомость по максимуму. В минувшее межсезонье «Автомобилист» всерьез претендовал на Вадима Шипачева и Максима Шалунова. Набрал россиян и легионеров на большие контракты. Деньги и амбиции вроде бы есть. Результата — нет.

Пройти за столько лет один раунд плей-офф — повод для того, чтобы ставить вопрос о соответствии занимаемым должностям руководителей «Автомобилиста». Для начала — хотя бы задать вопросы. Директор клуба Максим Рябков отмалчивается, как шпион, попавший на допрос к контрразведке. Работающий рядом с ним Олег Гросс не приоткрывал душу, кажется, еще со времен «Салавата Юлаева». Говорят, что огромное влияние на людей, обеспечивающих финансирование, оказывает Павел Дацюк. Именно с его подачи произошло приглашение Питерса, с которым Волшебник пересекался в «Детройте». Сложно спорить с легендой, даже если полностью не разделяешь его взглядов. Со стороны больше кажется, что дела в клубе поставлены на самотек.

Полное непонимание вызывает отсутствие не только публичной реакции, но и внутренней. Как будто ничего не происходит. Помимо обеспечения бюджета необходимо проявлять заинтересованность в процессе и гореть делом. В соседнем Магнитогорске после неудачных сезонов меняют не только игроков и тренеров, но и менеджеров, при этом не боясь публично отвечать за свои поступки и нормально реагировать на критику. В Екатеринбурге сделали очевидный шаг лишь в тот момент, когда зависли над пропастью. Искренне желаю успехов симпатичному мне тренеру Николаю Заварухину и его помощникам, но без глобальных изменений в клубной стратегии «Автомобилист» вряд ли высоко взлетит.