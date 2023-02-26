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26 февраля, 19:55

Мичков — космос! Забил очередной лакросс и набрал пять очков за матч в КХЛ

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Радость хоккеистов «Сочи» после заброшенной шайбы.
Фото ХК «Сочи»
Лучший матч во взрослой карьере российского суперталанта.

КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:3 (4:1, 1:0, 0:2)
Голы: Тянулин — 11 (Мичков, Галенюк), 0:35 — 1:0. Мичков — 9 (Кудако), 2:55 — 2:0. Кэмпбелл — 5 (Рич), 7:28 — 2:1. Тянулин — 12 (Мичков), 9:05 — 3:1. Гараев — 5 (Тянулин, Мичков), 19:32 — 4:1. Тянулин — 13 (Мичков, Гараев), 35:06 — 5:1. Родуолд — 12 (Лесли), 42:46 — 5:2. Юрчо — 10 (Рич), 43:31 — 5:3.
Вратари: Бердин — Сунь Цзэхао (Джурасик, 40:00).
Штраф: 15 — 17.
Броски: 46 (16+13+17) — 23 (7+9+7).
Судьи: Букин, Лаврентьев.
26 февраля. Сочи. ДС «Большой». 4413 зрителей.

В заключительном матче регулярки ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ у Матвея Мичкова стояла вполне простая задача — поучаствовать всего в одной голевой атаке «Сочи», чтобы сохранить за собой лидерство по среднему количеству очков за игру в преддрафтовом сезоне и оставить позади себя Владимира Тарасенко (0,57) и Артемия Панарина (0,45). И лучший российский юниор последних десяти лет не был бы собой, не перевыполни он свой план сразу в пять раз.

Матвей Мичков. «Каждый мой гол, каждый момент обсуждался и обсуждается». Главный талант России Мичков — о популярности

Все мы прекрасно знаем, как Матвей обожает исполнять лакросс. Этим уже довольно приевшимся трюком он забивал и в Открытом чемпионате Москвы, и в МХЛ, и на Евротуре. Не хватало ему успешного исполнения любимого трюка только на уровне КХЛ. Однако сегодня в гости к «Сочи» приехал завершать регулярный чемпионат «Куньлунь», и в матче с китайской командой уральский юниор наконец-то осуществил задуманное.

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Нападающему «леопардов» хватило чуть меньше трех минут с начала игры, чтобы в очередной раз показать свои невероятно быстрые руки и отсутствие какого-либо страха. Тут можно включить на максимум батареи в помещении, обдать себя духотой и отметить, что гол Мичков забросил откровенно смешному китайскому вратарю Цзэхао Суню, которого позавчера изрешетил «Нефтехимик». Но уровень голкипера не должен принижать заслуги парня, на чьем месте 90 процентов хоккеистов лиги не смогли бы положить шайбу на крюк в подобной ситуации.

Причем, исполняя лакросс, Матвей уже имел на своем счету результативный балл, выдав классный пас на пустой угол Артуру Тянулину уже на 45-й секунде встречи. В этом эпизоде 13-му номеру сочинцев оставалось только не промахнуться с метра в лучших традициях Максима Афиногенова.

И ведь Мичков не стал останавливаться, решив по полной оторваться на славном клубе из Мытищ. Уже на 10-й минуте он отдал Тянулину еще одну результативную передачу, изящно скинув шайбу из-за ворот на ближнюю штангу. А в самой концовке периода вундеркинд из системы СКА успел еще и поучаствовать в голе Амира Гараева, отметившись второстепенным ассистом.

Только и это еще было не все. Во второй двадцатиминутке Мичков не прекратил штамповать очки и подарил Тянулину хет-трик, вновь накормив партнера пасом на практически пустые ворота и сделав это, находясь на одном колене после контакта с защитником «Куньлуня»!

У главного антагониста по предстоящему драфту Коннора Бедарда, может, и есть за спиной два стоочковых сезона в WHL. Но повторить достижение Матвея и набрать 5 очков во взрослой лиге ему еще только предстоит. Правда, уже в чуть более взрослом возрасте. Впрочем, сегодня все внимание должно быть приковано исключительно к россиянину, который в очередной раз доказал, что он не зря приехал в аренду на берег Черного моря. 20 (9+11) в 27 матчах за «леопардов» это наглядно нам доказали. Жаль лишь, что заканчивать сезон Мичкову придется в составе ступинского «Капитана» на уровне МХЛ, которую он давным-давно перерос.

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Лигал.
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Сочи
Матвей Мичков
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