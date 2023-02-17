КХЛ готовит очень важные реформы для борьбы с неравенством в лиге. Жизнь топ-клубов станет сложнее
КХЛ с каждым сезоном стремится к выравниванию уровня команд. Ключевым шагом к этому стало введение жесткого потолка зарплат, а также пола — суммы, меньше которой клубы тратить на выплаты игрокам не могут. Это улучшило ситуацию, но разрыв между топ-клубами и аутсайдерами по-прежнему очень велик.
Одним из следующих шагов должно стать повышение пола зарплат со следующего сезона: планируется, что он составит 405 миллионов рублей вместо нынешних 315. Такая сумма прописана и в принятой ранее стратегии КХЛ. Но это изменение, как и все остальные, должно быть принято советом директоров лиги. Как стало известно «СЭ», КХЛ намерена усовершенствовать свой регламент в нескольких направлениях.
Включение личных бонусов под потолок
Главный путь обхода потолка зарплат для богатых клубов — бонусы. Сейчас они не учитываются под потолком зарплат (900 миллионов рублей), если составляют не больше 20 процентов от оклада хоккеиста. То же самое касается специальных индивидуальных бонусов за попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов, результативных защитников и самых полезных игроков по итогам регулярного чемпионата, и командных — за выход в финал конференции, финал Кубка Гагарина и победу в нем.
Одно из предложений — оставить вне потолка лишь бонусы за победу в Кубке как исключительную премию. Но есть вариант, при котором будут учитываться вообще все потенциальные бонусы. Естественно, в том случае, если игрок выполнит условия для их получения. При такой ситуации вряд ли кто-то стал бы выписывать бонус в 90 миллионов рублей за попадание в топ-3 бомбардиров, как это сделал «Ак Барс» в случае с Александром Радуловым.
Ограничение заявки
Также КХЛ планирует ввести ограничения на число хоккеистов в заявке клубов. В случае введения этого правила команды не смогут одновременно иметь в основе больше определенного количества игроков. Подобный регламент существует в НХЛ: за океаном лимит равен 23, при этом в него не включены травмированные хоккеисты, а общее число контрактов в системе клуба с учетом фарма в АХЛ и минорных лиг не должно превышать 50 человек.
Идея логичная, учитывая обилие хоккеистов высокого уровня в топовых клубах. Зачастую молодые игроки не получают должного времени в КХЛ из-за этого, а ограничение в заявке заставит клубы искать варианты обмена для тех, кто играет нечасто.
Снижение возраста выхода на рынок
Еще одно потенциальное изменение регламента КХЛ — снижение возраста, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами. Сейчас это 28 лет, если хоккеист сыграл 250 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, и в 29, если не сыграл. То есть в это межсезонье на рынок выйдут хоккеисты 1995 года рождения. А, например, вратарь Евгений Аликин сможет сам выбирать себе клуб только в 29 лет. Требование регламента для голкиперов вообще практически невыполнимо.
По нашей информации, в лиге рассмотрят возможность снижения возраста выхода на рынок до 26 лет. В таком случае и требование в 250 матчей будет смягчено. Это существенно изменит работу менеджеров — они смогут бороться за более молодых игроков и уже не смогут удерживать в клубах игроков чуть ли не до 30 лет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|65
|47
|18
|99
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|64
|36
|28
|82
|6
|Витязь
|64
|33
|31
|74
|7
|Северсталь
|63
|27
|36
|67
|8
|Динамо Мн
|65
|26
|39
|65
|9
|Спартак
|64
|27
|37
|62
|10
|Куньлунь
|64
|21
|43
|48
|11
|Сочи
|63
|8
|55
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|64
|38
|26
|85
|2
|Автомобилист
|63
|35
|28
|79
|3
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|4
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|5
|Сибирь
|64
|36
|28
|79
|6
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|7
|Адмирал
|64
|31
|33
|71
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|64
|29
|35
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|- : -
|18.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|- : -
|18.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|18.02
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -