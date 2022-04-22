«У него был десятипроцентный шанс выжить». Российский хоккеист вернулся с того света и выиграл Кубок Гагарина

Печальная и поучительная история со счастливым концом бывшего нападающего «Салавата Юлаева» Игоря Григоренко.

Он мог стать звездой НХЛ на уровне Овечкина, но все изменила ужасная авария.

Это очередная история из серии «Гениальный юноша губит свой талант и спускает в унитаз светлое будущее». Таких сюжетов в хоккее, да и вообще в любом другом виде спорта, сотни. Но драма Игоря Григоренко — не про потенциал, нереализованный от звездной болезни, лени и светских тусовок с алкоголем. Что-то общее с такими ребятами тоже есть, однако особые обстоятельства и их последствия выделяют Игоря из бесконечного списка несостоявшихся гениев.

Парень мог потерять все, включая собственную жизнь, но оказался силен духом — вернулся буквально с того света и все-таки сумел оставить материальный след в вечности. Его фамилия выгравирована на престижном трофее.

Большие надежды

Мечты молодого хоккеиста стали исполняться уже в 17 лет. В 2001 году он попал в состав одной из сильнейших команд российской суперлиги тех времен — тольяттинской «Лады». Стал чемпионом мира среди юниоров и вышел на драфт НХЛ. Пусть его выбрали под невысоким 62-м номером, зато это был «Детройт» — самая любимая команда всех россиян в 1990-е — начале 2000-х. Легендарная русская пятерка «Красных крыльев» сводила с ума болельщиков по обе стороны Атлантического океана. Ну и несколько Кубков Стэнли сыграли свою роль.

Драфт вообще, как показывает практика, не всегда имеет определяющее значение в судьбе хоккеиста. Когда «Детройт» выбирал Григоренко, за клуб уже начинала блистать будущая легенда клуба Павел Дацюк. И кто сейчас вспомнит, что «Волшебника» взяли аж в шестом раунде под 171-м номером?

Игорь Григоренко в игре за «Салават Юлаев». Федор Успенский, Фото «СЭ»

Дацюк и Григоренко могли бы стать убойным тандемом для «Ред Уингз» на многие сезоны. На чемпионате мира 2003 года Григоренко прекрасно выступил в одном звене с форвардом «Детройта» и еще одним будущим великим русским хоккеистом Ильей Ковальчуком. Сборная России тот турнир провалила, но тройка Дацюк — Ковальчук — Григоренко стала единственным положительным впечатлением.

А за полгода до взрослого мирового первенства Игорь зажег на молодежном. Россияне его выиграли, а Григоренко стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В той сборной был и совсем юный Александр Овечкин, который на фоне чуть более старшего товарища пока ничем не выделялся.

В том же 2003-м Григоренко вошел в символическую пятерку по итогам чемпионата России и уже летом должен был приехать в тренировочный лагерь «Детройта»... По злым и подлым законам превратной судьбы все планы, мечты и цели разбились вдребезги, когда до их воплощения оставался последний шаг. Разбились вместе с внедорожником зарубежной марки ночью 16 мая в родном Тольятти.

Авария и борьба за жизнь

Когда в 20 лет у тебя уже есть все, ты звезда, о тебе пишут СМИ, тобой восхищаются фанаты хоккея, башню сносит гарантированно. Ты считаешь себя всемогущим и бессмертным хозяином жизни. Именно эта юношеская дурь в голове Григоренко заставила его в ту роковую ночь сесть за руль после тусовки в развлекательном центре и помчать навстречу рассвету, вдавив в пол педаль газа. Несоблюдение скоростного режима и полное пренебрежение инстинктом самосохранения закончилось в рекламном щите. Как сообщало тольяттинское издание tltnews, спасатели больше часа вырезали хоккеиста из искореженного авто.

В больницу Григоренко привезли с диагнозом «двойной перелом лодыжки, перелом левой бедренной кости, черепно-мозговая травма». Дальнейшие события стали разворачиваться ужасным образом. Игорь потерял сознание и провел в отключке ровно две недели. Эти 14 дней его буквально вытаскивали из могилы. Началась жировая эмболия, которая могла вызвать отеки легких, мозга, паралич и смерть. Врачи в таких случаях дают 50 на 50, в ситуации нападающего, по словам его агента, все было еще хуже.

Игорь Григоренко забивает за ЦСКА. Фото photo.khl.ru

«Врачи оценивали вероятность того, что он останется жив, в 10 процентов. Однако он сумел довольно быстро восстановиться. Сейчас он чувствует себя хорошо. В разговоре со мной он сказал: «Марк, доверяй мне, я вернусь в хоккей. И я собираюсь играть за «Детройт», — сказал Марк Лапуш в интервью ТАСС через месяц после аварии клиента.

Выжить Григоренко помогла сила духа и огромное желание играть в хоккей. Считайте это эзотерикой, но внутренний настрой и собственные правильные мысли — главный залог успешного выздоровления и восстановления. Что-то подобное говорят почти все, кто сумел вернуться, когда уже увидел пресловутый свет в конце тоннеля. Это же отмечал и сам хоккеист.

«Главное, самому захотеть все это пережить, за спиной оставить. Ну раз произошло — ничего уже не поделаешь. Надо не зацикливаться на этом, а просто жить дальше. Делать то, что можешь. Кто-то в таких ситуациях ломается. А можно просто не падать духом и двигаться дальше», — сказал Григоренко в интервью «Советскому спорту».

Авария закалила его и стала лучшим в жизни учителем. Игорь многое понял, многое осознал, пересмотрел идеалы, по-другому расставил приоритеты. Можно сказать, проснулся другим человеком. Теперь он и сам мог дать урок таким же ребятам с ветром в голове.

«Молодые, горячие любят ведь погонять на машинах! Надо быть внимательными, готовыми ко всему и соблюдать скоростной режим. Тогда подкачали и погодные условия, которые не позволили совершить нужный маневр. Шел сильный дождь. Нас занесло, ударились о бордюр, машина подлетела. Этого я уже не помню, мне так рассказывали. Сразу отключился и очнулся в реанимации», — заявил Григоренко в интервью «Чемпионату».

История служит еще и примером невероятной целеустремленности. Верь в себя, борись до конца, не обращай внимания на любые трудности, тогда все получится — до жути банальная истина, но она работает. Григоренко хотел вернуться в хоккей и сделал это, хотя врачи почти не оставляли шансов. Но Игорь плевал на все прогнозы.

«Сразу сказал: хочу играть! Все! Хотел поскорее восстановительные тренировки начать», — вспоминал нападающий в интервью «Советскому спорту».

На прежний уровень, понятное дело, уже было не вернуться. О золотых горах, которые перед ним маячили до аварии, пришлось забыть навсегда. Но карьера все равно получилась яркой и впечатляющей.

Восстановление и титулы

О поездке в «Детройт» можно было и не мечтать. Там форварда списали. Никто не верил, что после такого можно вернуться на серьезный уровень. Тем более в «Красных крыльях» были свежи воспоминания о другой аварии еще одного россиянина Владимира Константинова. Чтобы заново научиться хоть немного ходить, ему потребовалось почти 10 лет.

Но Григоренко уже в декабре 2003 года вернулся на лед и сыграл первый матч за фарм-клуб «Лады». К плей-офф дошел до основы. Следующий сезон провел в «Салавате Юлаеве», затем была «Северсталь», где нападающий стал лучшим бомбардиром команды и окончательно обрел былые кондиции. Тут о нем вспомнили и в Америке. Игорь поехал в «Детройт» с большими планами, но так и не провел ни одного матча в НХЛ. Его сослали в фарм «Красных крыльев» «Гранд Рэпидс», где россиянин сыграл всего пять раз и решил вернуться на родину. Сначала в родную «Ладу», а затем случился второй заход в «Салават», с которым связаны главные успехи в карьере Григоренко.

Игорь Григоренко принимает душ из шампанского после победы в Кубке Гагарина. Фото photo.khl.ru

В 2008-м в составе уфимского клуба Игорь стал чемпионом суперлиги, а через три года взял трофей всей своей жизни Кубок Гагарина. Он был одной из главных звезд того сезона и во второй раз в карьере вошел в символическую пятерку вместе с одноклубниками Александром Радуловым и Кириллом Кольцовым.

Однако на чемпионат мира Вячеслав Быков с Игорем Захаркиным Григоренко не взяли. Может, оно и к лучшему. Тогда звездная сборная с Ковальчуком и Овечкиным уступила Чехии в матче за третье место. А ожидания были максимальными.

Чем занимается сейчас

После «Салавата» Григоренко поиграл за ЦСКА, затем в третий раз вернулся в Уфу, а закончил карьеру в 2017-м в составе магнитогорского «Металлурга». Даже не доиграл сезон. С ним досрочно расторгли соглашение. У Игоря стали проявляться проблемы со здоровьем.

«После «Магнитки» я не рассматривал никакие предложения. Потому что для меня здоровье важнее. Видимо, все, пришло время заняться собой. Сначала была операция на плечо, потом у меня начались проблемы со зрением. Большие проблемы со зрением. Никто не понимает, что произошло с моим глазом и в чем дело», — сказал Григоренко «Спорт БИЗНЕС Online».

Вероятно, это все — отдаленные последствия той жуткой аварии. Она одновременно убила возможную великую карьеру, но и подарила шанс на яркое возвращение в хоккей, а главное, помогла осознать свое место в жизни и лучше эту жизнь понять, найти свое предназначение.

Профессионально Григоренко больше не играет, но полностью из хоккея не ушел. Он организовывает тренировочный лагерь для детей в Уфе, периодически выступает экспертом в СМИ и занимает должность президента в спортивном клубе. На удивление — не хоккейном. В 2020-м на руководящую должность его пригласила футзальная команда «Динамо Самара». Кстати, именно в волжском городе-миллионнике Игорь когда-то и начинал свой путь. Его первым профессиональным клубом был местный ЦСК ВВС.