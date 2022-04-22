«У него был десятипроцентный шанс выжить». Российский хоккеист вернулся с того света и выиграл Кубок Гагарина
Он мог стать звездой НХЛ на уровне Овечкина, но все изменила ужасная авария.
Это очередная история из серии «Гениальный юноша губит свой талант и спускает в унитаз светлое будущее». Таких сюжетов в хоккее, да и вообще в любом другом виде спорта, сотни. Но драма Игоря Григоренко — не про потенциал, нереализованный от звездной болезни, лени и светских тусовок с алкоголем. Что-то общее с такими ребятами тоже есть, однако особые обстоятельства и их последствия выделяют Игоря из бесконечного списка несостоявшихся гениев.
Парень мог потерять все, включая собственную жизнь, но оказался силен духом — вернулся буквально с того света и все-таки сумел оставить материальный след в вечности. Его фамилия выгравирована на престижном трофее.
Большие надежды
Мечты молодого хоккеиста стали исполняться уже в 17 лет. В 2001 году он попал в состав одной из сильнейших команд российской суперлиги тех времен — тольяттинской «Лады». Стал чемпионом мира среди юниоров и вышел на драфт НХЛ. Пусть его выбрали под невысоким 62-м номером, зато это был «Детройт» — самая любимая команда всех россиян в 1990-е — начале 2000-х. Легендарная русская пятерка «Красных крыльев» сводила с ума болельщиков по обе стороны Атлантического океана. Ну и несколько Кубков Стэнли сыграли свою роль.
Драфт вообще, как показывает практика, не всегда имеет определяющее значение в судьбе хоккеиста. Когда «Детройт» выбирал Григоренко, за клуб уже начинала блистать будущая легенда клуба Павел Дацюк. И кто сейчас вспомнит, что «Волшебника» взяли аж в шестом раунде под 171-м номером?
Дацюк и Григоренко могли бы стать убойным тандемом для «Ред Уингз» на многие сезоны. На чемпионате мира 2003 года Григоренко прекрасно выступил в одном звене с форвардом «Детройта» и еще одним будущим великим русским хоккеистом Ильей Ковальчуком. Сборная России тот турнир провалила, но тройка Дацюк — Ковальчук — Григоренко стала единственным положительным впечатлением.
А за полгода до взрослого мирового первенства Игорь зажег на молодежном. Россияне его выиграли, а Григоренко стал лучшим снайпером и бомбардиром турнира. В той сборной был и совсем юный Александр Овечкин, который на фоне чуть более старшего товарища пока ничем не выделялся.
В том же 2003-м Григоренко вошел в символическую пятерку по итогам чемпионата России и уже летом должен был приехать в тренировочный лагерь «Детройта»... По злым и подлым законам превратной судьбы все планы, мечты и цели разбились вдребезги, когда до их воплощения оставался последний шаг. Разбились вместе с внедорожником зарубежной марки ночью 16 мая в родном Тольятти.
Авария и борьба за жизнь
Когда в 20 лет у тебя уже есть все, ты звезда, о тебе пишут СМИ, тобой восхищаются фанаты хоккея, башню сносит гарантированно. Ты считаешь себя всемогущим и бессмертным хозяином жизни. Именно эта юношеская дурь в голове Григоренко заставила его в ту роковую ночь сесть за руль после тусовки в развлекательном центре и помчать навстречу рассвету, вдавив в пол педаль газа. Несоблюдение скоростного режима и полное пренебрежение инстинктом самосохранения закончилось в рекламном щите. Как сообщало тольяттинское издание tltnews, спасатели больше часа вырезали хоккеиста из искореженного авто.
В больницу Григоренко привезли с диагнозом «двойной перелом лодыжки, перелом левой бедренной кости, черепно-мозговая травма». Дальнейшие события стали разворачиваться ужасным образом. Игорь потерял сознание и провел в отключке ровно две недели. Эти 14 дней его буквально вытаскивали из могилы. Началась жировая эмболия, которая могла вызвать отеки легких, мозга, паралич и смерть. Врачи в таких случаях дают 50 на 50, в ситуации нападающего, по словам его агента, все было еще хуже.
«Врачи оценивали вероятность того, что он останется жив, в 10 процентов. Однако он сумел довольно быстро восстановиться. Сейчас он чувствует себя хорошо. В разговоре со мной он сказал: «Марк, доверяй мне, я вернусь в хоккей. И я собираюсь играть за «Детройт», — сказал Марк Лапуш в интервью ТАСС через месяц после аварии клиента.
Выжить Григоренко помогла сила духа и огромное желание играть в хоккей. Считайте это эзотерикой, но внутренний настрой и собственные правильные мысли — главный залог успешного выздоровления и восстановления. Что-то подобное говорят почти все, кто сумел вернуться, когда уже увидел пресловутый свет в конце тоннеля. Это же отмечал и сам хоккеист.
«Главное, самому захотеть все это пережить, за спиной оставить. Ну раз произошло — ничего уже не поделаешь. Надо не зацикливаться на этом, а просто жить дальше. Делать то, что можешь. Кто-то в таких ситуациях ломается. А можно просто не падать духом и двигаться дальше», — сказал Григоренко в интервью «Советскому спорту».
Авария закалила его и стала лучшим в жизни учителем. Игорь многое понял, многое осознал, пересмотрел идеалы, по-другому расставил приоритеты. Можно сказать, проснулся другим человеком. Теперь он и сам мог дать урок таким же ребятам с ветром в голове.
«Молодые, горячие любят ведь погонять на машинах! Надо быть внимательными, готовыми ко всему и соблюдать скоростной режим. Тогда подкачали и погодные условия, которые не позволили совершить нужный маневр. Шел сильный дождь. Нас занесло, ударились о бордюр, машина подлетела. Этого я уже не помню, мне так рассказывали. Сразу отключился и очнулся в реанимации», — заявил Григоренко в интервью «Чемпионату».
История служит еще и примером невероятной целеустремленности. Верь в себя, борись до конца, не обращай внимания на любые трудности, тогда все получится — до жути банальная истина, но она работает. Григоренко хотел вернуться в хоккей и сделал это, хотя врачи почти не оставляли шансов. Но Игорь плевал на все прогнозы.
«Сразу сказал: хочу играть! Все! Хотел поскорее восстановительные тренировки начать», — вспоминал нападающий в интервью «Советскому спорту».
На прежний уровень, понятное дело, уже было не вернуться. О золотых горах, которые перед ним маячили до аварии, пришлось забыть навсегда. Но карьера все равно получилась яркой и впечатляющей.
Восстановление и титулы
О поездке в «Детройт» можно было и не мечтать. Там форварда списали. Никто не верил, что после такого можно вернуться на серьезный уровень. Тем более в «Красных крыльях» были свежи воспоминания о другой аварии еще одного россиянина Владимира Константинова. Чтобы заново научиться хоть немного ходить, ему потребовалось почти 10 лет.
Но Григоренко уже в декабре 2003 года вернулся на лед и сыграл первый матч за фарм-клуб «Лады». К плей-офф дошел до основы. Следующий сезон провел в «Салавате Юлаеве», затем была «Северсталь», где нападающий стал лучшим бомбардиром команды и окончательно обрел былые кондиции. Тут о нем вспомнили и в Америке. Игорь поехал в «Детройт» с большими планами, но так и не провел ни одного матча в НХЛ. Его сослали в фарм «Красных крыльев» «Гранд Рэпидс», где россиянин сыграл всего пять раз и решил вернуться на родину. Сначала в родную «Ладу», а затем случился второй заход в «Салават», с которым связаны главные успехи в карьере Григоренко.
В 2008-м в составе уфимского клуба Игорь стал чемпионом суперлиги, а через три года взял трофей всей своей жизни Кубок Гагарина. Он был одной из главных звезд того сезона и во второй раз в карьере вошел в символическую пятерку вместе с одноклубниками Александром Радуловым и Кириллом Кольцовым.
Однако на чемпионат мира Вячеслав Быков с Игорем Захаркиным Григоренко не взяли. Может, оно и к лучшему. Тогда звездная сборная с Ковальчуком и Овечкиным уступила Чехии в матче за третье место. А ожидания были максимальными.
Чем занимается сейчас
После «Салавата» Григоренко поиграл за ЦСКА, затем в третий раз вернулся в Уфу, а закончил карьеру в 2017-м в составе магнитогорского «Металлурга». Даже не доиграл сезон. С ним досрочно расторгли соглашение. У Игоря стали проявляться проблемы со здоровьем.
«После «Магнитки» я не рассматривал никакие предложения. Потому что для меня здоровье важнее. Видимо, все, пришло время заняться собой. Сначала была операция на плечо, потом у меня начались проблемы со зрением. Большие проблемы со зрением. Никто не понимает, что произошло с моим глазом и в чем дело», — сказал Григоренко «Спорт БИЗНЕС Online».
Вероятно, это все — отдаленные последствия той жуткой аварии. Она одновременно убила возможную великую карьеру, но и подарила шанс на яркое возвращение в хоккей, а главное, помогла осознать свое место в жизни и лучше эту жизнь понять, найти свое предназначение.
Профессионально Григоренко больше не играет, но полностью из хоккея не ушел. Он организовывает тренировочный лагерь для детей в Уфе, периодически выступает экспертом в СМИ и занимает должность президента в спортивном клубе. На удивление — не хоккейном. В 2020-м на руководящую должность его пригласила футзальная команда «Динамо Самара». Кстати, именно в волжском городе-миллионнике Игорь когда-то и начинал свой путь. Его первым профессиональным клубом был местный ЦСК ВВС.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|1 - 1
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|22.04
|19:30
|
ЦСКА – Металлург
|- : -