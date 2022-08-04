«Я не политэмигрант, и деньги тут ни при чем». Судья Гофман — о решении сменить Россию на Германию

Один из лучших российских арбитров Роман Гофман неожиданно для большинства людей хоккейного сообщества решил покинуть КХЛ и продолжить карьеру в немецкой лиге. О причинах он рассказал в интервью «СЭ».

Не считаю чемпионат Германии слабым

— Почему решили поехать работать за границу и выбрали именно чемпионат Германии?

— У меня всегда было желание попробовать свои силы в других чемпионатах. Просто до этого не было предложений и были обстоятельства, которые меня останавливали на тот момент. Конечно, в приоритете всегда была международная арена — матчи чемпионатов мира и Олимпиад. Если бы я поехал работать в другую лигу, то уже вряд ли был бы приглашен на главные международные турниры.

Что касается выбора Германии, то все просто. На меня напрямую вышел представитель немецкой лиги. Это было за три недели до заключения нового договора с КХЛ. До этого я работал в Германии по обмену. Такая программа есть во всех лигах, мы судили в Швеции, Швейцарии, Финляндии, как и все европейские судьи, которые приезжали по обмену, в том числе и в КХЛ. В Германии запомнилась интересная атмосфера чемпионата: много иностранных специалистов, игроков из Северной Америки и других стран Европы. Забегая вперед, сразу отвечу на вопрос про «не самый сильный чемпионат». Когда я там судил, мне так совсем не показалось.

Когда разговаривал с представителем лиги, то все происходило корректно. В первом же вопросе он поинтересовался, есть ли у меня контракт с КХЛ на следующий сезон. То есть он не собирался предлагать мне другой в случае его наличия. На тот момент его не было, люди заинтересовались и спросили, хотел бы я поработать в чемпионате Германии.

Роман Гофман и Эдуард Одиньш. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Получается, за вами давно следили, чтобы сделать это предложение?

— Не могу сказать точно. Помимо меня, там будут работать другие экс-судьи КХЛ: Одиньш, Ансонс и Франо. Я не задавал вопросов, но у всех судей есть контакты друг друга, поэтому выйти на меня не составило труда. Дело в том, что у лиги DEL поменялся вектор развития: они делают ставку на европейских судей, а не на американских, которые работали там в течение нескольких сезонов (в прошлом году в DEL работали пять североамериканских судей. — Прим. «СЭ»).

— С февраля нынешнего года многие люди эмигрируют из России. Есть ли в вашем решении политический фактор?

— Нет, никаких несогласий, демаршей этим решением я выражать не намерен. Я не политический эмигрант, просто получил предложение поработать за границей. Я еду один, по работе, без семьи. Кроме того, мы видим, что многие хоккеисты и другие спортсмены выступают за границей. И к ним не возникает вопросов по поводу политики. Я понимаю, что отъезд судьи немного отличается от обычной ситуации. Но, на мой взгляд, судьи в чем-то тоже являются такими же спортсменами, так же ставят перед собой новые цели и могут работать в других лигах. Ведь и у арбитров тоже есть такая практика. Например, шведский судья Маркус Винеборг первым поехал работать по контракту в НХЛ. Несколько сезонов за океаном работал наш арбитр Евгений Ромасько, который благополучно вернулся в КХЛ и продолжает работу в нашей лиге. Так что я даже не первопроходец в этом вопросе.

— Что думаете о немецком чемпионате со спортивной точки зрения?

— О судейских нюансах пока не задумывался, но особенности, как и в любом другом чемпионате, уверен, будут. Что касается чисто игровых моментов, то, когда я судил, отметил высокие скорости. Не назвал бы этот хоккей чисто вертикальным, присутствуют и комбинации. Мастерство игроков тоже на хорошем уровне. Но я судил там достаточно давно, так что более полными впечатлениями могу поделиться только после начала работы. Но, судя по прогрессу сборной Германии на международной арене, стоит ожидать и высокого уровня и во внутреннем первенстве.

Об НХЛ пока не думаю

— Есть мнение, что вы поехали судить чемпионат Германии, чтобы оттуда попасть в НХЛ?

— Такую цель пока себе не ставлю. Пока хочу хорошо работать в чемпионате Германии. Я по своей натуре такой человек, что люблю новые цели. Постараюсь подтвердить высокий уровень российской школы судейства.

— Вы давно зарекомендовали себя одним из лучших арбитров России, дважды судили финал чемпионатов мира. Однако ни разу не были признаны лучшим арбитром КХЛ. Есть ли у вас версии почему?

— Хмм... Хороший вопрос, но он не ко мне. Сначала, возможно, когда были шансы, я был молод для этой награды. А позже... Возможно, люди просто лучше судили.

Виктор Сведберг и Роман Гофман. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Есть ли чувство пресыщенности оттого, что каждый год одно и то же, поэтому захотелось попробовать что-то новое?

— Да, так и есть. Именно это повлияло на мое окончательное решение. Меня поймут не только судьи, но и спортсмены. Когда ты выступаешь в одном клубе, то ко многому привыкаешь, попадаешь в зону комфорта. Думаю, что все задачи, которые я ставил себе 12 сезонов назад, начиная работать в КХЛ, я выполнил: много раз судил финалы КХЛ, попал на международную арену, работал на финалах ЧМ.

Не хочу, чтобы меня выставляли неблагодарным человеком

— Как вы известили КХЛ о том, что будете работать в другом чемпионате?

— Я позвонил главному судье КХЛ Алексею Анисимову, когда мне прислали предложение о контракте из КХЛ. В тот же день мне выслали окончательный контракт с немецкой лигой. Я хорошо поговорил с Алексеем Владимировичем, все ему объяснил. Он, со своей стороны, принял мое решение, сказав, что российский судейский корпус будет рад, если у меня все сложится хорошо в Германии.

— Как отреагировали коллеги, когда узнали о вашем решении?

— По-разному. Многие поддержали, позвонили, кто-то прислал запоминающийся жесткий мем. То, что по этому поводу будут различные мнения, ожидал. Где-то даже было сказано, что я уехал, не попрощавшись с коллегами, без объяснения причин. Сразу скажу, что это неправда. Я попрощался, об этом можно спросить любого судью. У нас был общий чат, где я поблагодарил всех за совместную работу, пожелал всем успешно пройти сборы, провести сезон. Отмечу, что коллеги, которые не будут работать в КХЛ в следующем сезоне, записали видеообращение, которое, наверное, показывали всем на судейских сборах. Я об этом узнал только после сборов. Просто никто не просил меня записывать такое видео. Хочу, чтобы коллеги, которые будут читать это интервью, не думали, что я уехал, хлопнув дверью. Все, кто работал со мной, знают, что я так не поступлю. И не хочу, чтобы меня выставляли неблагодарным человеком.

Роман Гофман. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Вы много лет судили финалы КХЛ, а в прошедшем сезоне не попали в списки судей, его обслуживающих. Как вы думаете почему?

— Если я не работал в финале, значит, явно кого-то не устроил. Либо качество моей работы вызывало вопросы, либо какой-то другой фактор.

Как отреагировали родные и брат-судья (арбитр КХЛ Антон Гофман. — Прим. «СЭ»)? Родители и жена меня полностью поддержали. Брат меня тоже поддержал, мы всегда по-братски друг друга понимаем. Он осознает, что остается один в КХЛ, и мой отъезд никак не должен повлиять на него и его работу судьей.

Думаю, что на ЧМ все равно судить не смогу

— Контракт в немецкой лиге — это приобретение или потеря в деньгах?

— Сумму я не имею права называть по контракту — ни с КХЛ, ни с DEL. Но скажу, что в деньгах я не потеряю. Но еду работать в другой чемпионат не из-за денег. Разница с контрактом КХЛ совсем небольшая.

— На какой срок едете? На год или больше?

— Как можно сейчас что-то загадывать? Это еще можно было делать в 2019 году, но потом пришла пандемия, и каждый следующий сезон стал непредсказуемым. Так что планировать что-то на несколько лет вперед считаю бессмысленным из-за непредсказуемости ситуации в мире. Пока просто собираюсь хорошо провести ближайший сезон, адаптироваться в новых для себя условиях, приобрести новый опыт.

— Есть ли в Германии сборы арбитров, как в КХЛ?

— Да, конечно. Они немного отличаются от наших: парой нормативов на льду и некоторыми физическими тестами в зале. А так в основном все то же самое.

— В каком городе будете жить?

— Сложно сказать. Прилечу в Дюссельдорф и первое время буду находиться там. Но с выбором города нет никаких проблем. Мне сказали, что я могу жить там, где мне понравится. Потому что все перемещения между городами будут в основном на машине. Если и придется летать, то очень редко.

— На каком языке будете общаться с участниками соревнования?

— Так получилось, что в школе меня мама отдала в немецкий класс, так как английский был переполнен. В институте также учил немецкий. Но мне он до поры до времени был не нужен, так что я его подзабыл. Для работы судьей мне пришлось учить английский, на нем и собираюсь общаться на льду, так как почти все игроки и тренеры его прекрасно знают. Вне льда буду общаться по-немецки. Мне это интересно для себя самого. Буду его подтягивать.

— Что вы посчитаете для себя успехом в предстоящей работе?

— В настоящий момент хочу приехать и с первого вбрасывания получать удовольствие от того, чем занимаюсь. Каких-то других задач, кроме как хорошо себя проявить, показать свои профессиональные качества, я пока не ставлю.