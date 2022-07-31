«Надоело читать, как все красиво в НХЛ и как ужасно в России». Шоковое интервью Назарова, опередившее время

16 лет назад силовой форвард Андрей Назаров завершил карьеру и рассказал истории про темные стороны ведущей лиги мира. Тогда в них никто не поверил, но спустя годы все они подтвердились.

Ровно 16 лет назад Андрей Назаров завершил свою карьеру и дал резонансное интервью «СЭ», подведя итоги содеянного за долгие годы в профессиональном хоккее.

Тогда оно произвело атомный эффект. Грязный Наз вошел в историю как крепкий тафгай — не самый рейтинговый, но бесстрашный и эффективный. Он бил сильно, ему в ответ прилетало не слабее. Слова 32-летнего громилы воспринимались как сочетание сумасбродства, буйной фантазии и небольшой доли правды. Чего, мол, ждать от человека, которому много раз попадали кулаками в голову?

Однако спустя годы многие сентенции Назарова оказались стопроцентно точными. Не потому, что он гениальный пророк, читающий будущее как открытую книгу. Челябинец много лет варился внутри системы и сделал смелые выводы не на пустом месте. «Мне, откровенно говоря, надоело за океаном отмалчиваться, спокойно тренироваться, получать неплохие деньги — а затем читать в российской прессе сказки о том, как все чисто и красиво в НХЛ и как все грязно и ужасно в России», — начал программный разговор тафгай много лет назад. Разошелся он тогда по полной программе.

На долгое время крылатой и откровенно глумливой стала пошедшая в народ фраза из следующего фрагмента. «Многие игроки этой лиги прекрасно знают и о том, что места в первых звеньях своего клуба, а значит, и высокая зарплата, просто так не достаются, — отметил Назаров. — Что порой их приходится завоевывать, извините, через постель... Впрочем, это тема для отдельного разговора и совсем не для спортивной газеты».

Андрей Назаров. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Крутить пальцем у виска и смеяться во все горло над Назаровым тогда было в порядке вещей. В голову якобы и не такое может прийти, если периодически пропускать удары от здоровяков весом за центнер и более. Когда один за другим начали и продолжают всплывать из прошлого скандалы с сексуальной составляющей, даже на этом фоне потрясла история, произошедшая в 2010-м. Она вскрылась минувшей осенью и привела к ряду увольнений в менеджменте «Чикаго». Жертва — бывший нападающий команды Кайл Бич. Антигерой — видеотренер Брэд Олдрич. Он вовлек хоккеиста в однополые отношения, обещая поспособствовать ему закрепиться в основном составе. Случай мерзкий. Возможно, единичный. Но теперь уже никто не скажет, что у Назарова поехала крыша и он придумывал небылицы на пустом месте. Люди не идеальны, и список пороков у них не меняется веками. Спортсмены не исключение.

Любопытно, в 2006-м бывший тафгай о тренерской работе не задумывался. «Я в дальнейшем все же вижу себя не в хоккее, а в бизнесе», — говорил челябинец. Будущее оказалось полностью противоположным. Сейчас легко понять, что стало тому причиной. Деловая среда оказалась слишком скучной для человека, привыкшего получать адреналин на ледовой площадке. Взрывные эмоции Назарова на скамейке и в раздевалке только подтверждают эту мысль. В обычной беседе он сохраняет хладнокровие и четко излагает суть. Сам я убедился в этом пару лет назад, когда мне довелось находиться с бывшим тогда без работы тренером в одной компании. В хоккейном мире сложно встретить настолько адекватного и глубокого человека, четко раскладывающего различные жизненные моменты. Его скандальный имидж, сформированный ранее, — скорее сознательный эпатаж публики.

Однако в том интервью все было серьезно. Далее еще одна мощная цитата. «Вы не обращали внимания на то, что многие «полицейские» НХЛ вдруг исчезают из этой лиги? — отметил Назаров. — Например, Боб Проберт, Питер Уоррелл — элита бойцовского цеха. Это происходит отнюдь не случайно, но за океаном подробности стараются замалчивать. А ведь хоккеисты прекрасно знают, что тот же Проберт уже давно стал наркоманом... По моим оценкам, на специальных препаратах сидит большинство игроков лиги. А то, что никто не попадается на допинге, не должно вызывать никакого удивления».

Тренер Андрей Назаров в 2007 году. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Дальнейшая история и неоднократные смерти тафгаев — того же Проберта, Юэна, Белака, Бугара, Рипьена и жесткого защитника Монтодора. У кого-то не выдержало сердце, других доконали депрессия и страшные последствия старых травм, вылившиеся в самоубийства, третьих — безумный коктейль из алкоголя и оксикодона (обезболивающий препарат на основе опия). Употребление разнообразных наркотиков давно не секрет. Если один из лучших вратарей лиги последних 10-15 лет Кэри Прайс почти целиком пропустил весь сезон из-за проблем с запрещенным препаратом и долгое время провел в специализированной клинике, то что говорить о фигурах помельче. Это не означает, что в НХЛ собраны отъявленные мерзавцы. Наоборот, с каждым годом игроки относятся к своим обязанностям более профессионально, чем в 1980-1990-е. Но от человеческих слабостей нельзя избавиться полностью. Недавняя история Эвандера Кейна, только к 30 годам вернувшегося на путь исправления, — яркий тому пример. Изначальный посыл Назарова заключался лишь в ретрансляции правдивых сведений из закрытого мирка на широкую общественность. С этой целью он справился превосходно. Иначе бы мои коллеги по отделу хоккея не вспомнили о том интервью, которое автор этих строк успел подзабыть и перечитал с огромным интересом.