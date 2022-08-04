Клубы КХЛ спешно укрепляются легионерами. Североамериканцы охотно едут в наш чемпионат

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Барыс» усиливает оборону канадским защитником Крисом Бигрой. Уроженец небольшого городка в провинции Онтарио подавал большие надежды. Он был довольно заметен в юниорской лиге, а менеджеры «Колорадо» выбрали хоккеиста во втором раунде 2013 года. Но, как и тысячи других, Крис на взрослом уровне не оправдал ожиданий. Нет, сильного провала не было, однако в какой-то момент стало ясно, что на уровень НХЛ Бигра не тянет, но при этом в АХЛ является боеспособной единицей. Вероятно, на карьеру повлияла травма, из-за которой хоккеист пропустил почти полгода перед дебютом в «Колорадо», что-то исчезло из игры защитника, а вернуть это не получилось. «Лавины» отказались от Криса во время сезона-2017/18, защитник перебрался в систему «Рейнджерс», но там он даже ни разу не сыграл за главную команду. Затем был переезд в «Филадельфию» с таким же успехом, далее последовал контракт уже с клубом АХЛ из системы «Питтсбурга».

В этом сезоне Бигра, начав чемпионат в Скрэнтоне, перебрался в Чикаго и выиграл с фарм-клубом «Каролины» Кубок Колдера. Это его главный успех на взрослом уровне, а до этого была победа на юниорском чемпионате мира 2013 года. Титул в АХЛ в Северной Америке не позволяет рассчитывать на какое-то повышение в зарплате, в лиге фарм-клубов никто не строит «чемпионские команды», так что проводить еще один год со средней зарплатой в 250 тысяч минус большие налоги Бигра не захотел.

«Барыс» же вовремя проявил свой интерес и получил довольно надежного игрока обороны. Не слишком жесткого, в меру результативного. Но и гнаться за какими-то самородками команде Андрея Скабелки сейчас не стоит. В обороне не так много людей, на которых можно смело положиться. Бигра, Джесси Грэм, может быть, Михаил Григорьев, и на этом все. Да, есть пара местных парней, но ведь впереди 68 матчей. Нужны еще хоккеисты.

Усиление

В Минске в последнее дни сделано много, чтобы команда поднялась в виртуальных раскладах со дна таблицы хотя бы до середины. Клуб взял защитника Марка Барберио, который в прошлом сезоне выступал за «Ак Барс». Кто-то не считает, что Крейг Вудкрофт сделал правильный выбор, но это странно, такой хоккеист нужен команде. Притом что в атаке у минчан уже есть выбор, ситуация с оборонительной линией не такая яркая.

Барберио появился в КХЛ в декабре прошлого года, после Кубка Первого канала. «Ак Барс» старался хоть как-то усилиться перед плей-офф, а Марк был не против заработать. Он очень дорого обошелся Казани. По некоторым данным, за Марка заплатили приличную компенсацию. Впрочем, «Лозанна» был не против выручить хоть что-то, ведь Барберио успел получить восьмиматчевую дисквалификацию, так как сломал сопернику челюсть, причем клюшкой. Это сейчас мы понимаем, что деньги потрачены зря. Марк провел только шесть матчей в регулярном чемпионате, а к плей-офф оказался в списке травмированных и ничем не смог помочь клубу.

Делать выводы по шести играм трудно, но защитник успел забить, отдать две передачи и произвел впечатление человека, с которым можно решать серьезные задачи. Правда, на Олимпиаде в Пекине он выглядел довольно серо, но на это может быть сотня причин. Начиная от постоянных ношений масок на Олимпиаде и общей нервной обстановки, заканчивая проблемами в канадской сборной, где никак не могли разобраться, кто же по-настоящему главный тренер.

Марк добавит белорусскому клубу жесткости, он довольно неплох в единоборствах, хорошо читает игру. Да и конкуренция усилится. Молодые местные ребята пока не готовы к тому, чтобы показывать стабильный хоккей.

Проблема

За день до старта турнира в Сочи председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявил, что клуб будет искать легионера либо на позицию защитника, либо на вратарское место. Первая игра на турнире против сборной России до 25 лет наверняка заставит генерального менеджера Алексея Волкова надавить на агентов, чтобы они предлагали варианты с голкиперами. И пусть на дворе только август, пусть не все хоккеисты в хорошей форме, но Станислав Галимов и Василий Демченко разочаровали уже в первом матче. Первый пропустил легкую шайбу в стартовом периоде, а Демченко не выручил в концовке, что привело к поражению.

И раздражение по поводу их действий копится давно. Неудачные периоды бывают у всех, но, по некоторым данным, к Галимову и Демченко были серьезные вопросы по тренировочному процессу. И на двусторонках видно, на что способны те или иные хоккеисты. Правда, не совсем понятно, почему «Авангард» отложил решение важного вопроса до августа. Да, пара вариантов сорвались, но останавливаться было нельзя ни в коем случае.

Непонятно решение пригласить в клуб Станислава Галимова. Ладно бы он в последние лет пять что-то показывал. То ли опять Волков оказался во власти агентов, то ли просто ошибся. Но он же сам голкипер, должен был понимать. Вполне вероятно, придется искать иностранца и в оборону, возможно жертвуя в каких-то матчах форвардами. Правда, в защите ситуация лучше. Как только после травмы восстановится Семен Чистяков, Дмитрий Рябыкин может рассчитывать на пять человек, да еще и Михаил Гуляев прогрессирует с невероятной скоростью. Так что до турнира в Санкт-Петербурге надо решить вопрос с вратарем. С нынешними далеко не уедешь.