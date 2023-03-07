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Сегодня, 12:10

Что случилось с ЦСКА? Трудности армейского клуба не должны удивлять

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккейный матч «Северсталь» — ЦСКА
Фото ХК ЦСКА
Сергей Федоров
Сергей Федоров.
Фото ХК ЦСКА
1/2
Обзор дня Алексея Шевченко.

Стоит ли волноваться за ЦСКА или еще рано? Команда проигрывает в серии с «Северсталью», уступила в Череповце со счетом — 3:5 и поставила себя в непростое положение. И хотя армейцы остаются фаворитом в этой серии, тревожные сигналы игнорировать невозможно.

Не покидает ощущение, что армейцы стали жертвой первого матча, в котором достаточно легко победили. Уже во второй игре они как-то пренебрежительно отнеслись к сопернику, не сумели показать характер и в третьей встрече. Бывает такое. Один раз ты сознательно поберег себя, а потом уже и не получается вновь выйти на прежний уровень. Мешает то одно, то другое.

Например, вратари команды. Александр Шарыченков потерял свое место в составе во время третьей встречи, даже на пресс-конференции главный тренер Сергей Федоров сообщил, что пора вступать в бой Адаму Рейдеборну. Только и швед пропустил такую легкую шайбу в Череповце, что диву даешься.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ЦСКА&raquo;. Суперсенсация от Разина: «Северсталь» вышла вперед в серии с ЦСКА!

Трудности армейского клуба не должны удивлять. Да, по-прежнему это сильная команда, у которой в атаке огромный выбор мастеров высокого уровня по меркам КХЛ. Но вы не забывайте, что нынешний сезон — первый, который целиком и полностью на плечах Сергея Федорова.

Небезосновательно мы считаем победу прошлого сезона заслугой Игоря Никитина, который довольно неожиданно покинул клуб перед началом предсезонной подготовки. Он формировал состав, обучал хоккеистов вместе с Дмитрием Юшкевичем, вырабатывал стиль. Это была приличная машина, даже смена водителя никак не сказалась на движении. Если вы помните, в прошлом сезоне новый тренер пытался что-то поправить, но мгновенно все сыпалось, и он прекратил делать какие-то попытки.

Но больше сезона пройти за счет прошлого тренера нельзя. Да и состав меняется. На службу во флот отправлен голкипер Иван Федотов (впрочем, он все равно уходил), поменялась оборона. Завершил карьеру ветеран Александр Попов, который держал в узде как минимум молодых ребят. Федоров проводил предсезонную подготовку и создавал звенья по своему усмотрению. Плюс поменялись помощники. Почему-то роль ассистентов не слишком ценится в КХЛ, хотя мы неоднократно видели, как без правильных помощников портился имидж некоторых специалистов. Вспомните хотя бы Олега Знарка.

Сергей Федоров
Сергей Федоров.
ХК ЦСКА

ЦСКА все-таки занял второе место в регулярном чемпионате, но опять же громкого провала при нынешнем финансировании клуба ждать и не стоило. Проблемы возникали, иногда они были затяжными, но не такими, чтобы бить в колокола. Плюс в каких-то важных встречах армейцы все равно выходили победителями, достаточно посмотреть, хотя бы серию против питерцев.

Однако, ЦСКА стал хуже играть. Есть спад, и в серии против «Северстали» мы видим, что проблемы присутствуют. Непонятно, как команда умудрилась проиграть, хотя по ходу встречи трижды вела в счете. Конечно, вратарь череповецкого клуба Александр Самонов творит чудеса. Возможно, это ключевой момент в серии. Но ведь три шайбы он пропустил, а этого все равно не хватило для победы.

Пока все равно рано паниковать. Ну, будет шесть матчей в серии, пусть даже семь. В решающем все равно на первый план выйдет опыт и умение побеждать в важных встречах, чего не хватает череповецкой команде. Но мы-то оцениваем ЦСКА иначе. Даже в контракте у главного тренера есть пункт, что он может потерять работу, если не выиграет Кубок. Не выйдет в финал конференции или будет биться в решающих матчах. Нужен именно главный приз. А пока команда Сергея Федорова не показывает чемпионской игры. Хотя, может быть, они просто набирают ход.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
4
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
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8 Динамо Мн 68 27 41 68
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11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
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3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
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8 Нефтехимик 68 33 35 72
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10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
0 - 0
2 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
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0 - 0
1 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 0
1 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 1
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
2 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 1
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2 - 1
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
2 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
0 - 0
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0 - 0
2 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
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Адмирал – Сал. Юлаев
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