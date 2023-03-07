Что случилось с ЦСКА? Трудности армейского клуба не должны удивлять
Стоит ли волноваться за ЦСКА или еще рано? Команда проигрывает в серии с «Северсталью», уступила в Череповце со счетом — 3:5 и поставила себя в непростое положение. И хотя армейцы остаются фаворитом в этой серии, тревожные сигналы игнорировать невозможно.
Не покидает ощущение, что армейцы стали жертвой первого матча, в котором достаточно легко победили. Уже во второй игре они как-то пренебрежительно отнеслись к сопернику, не сумели показать характер и в третьей встрече. Бывает такое. Один раз ты сознательно поберег себя, а потом уже и не получается вновь выйти на прежний уровень. Мешает то одно, то другое.
Например, вратари команды. Александр Шарыченков потерял свое место в составе во время третьей встречи, даже на пресс-конференции главный тренер Сергей Федоров сообщил, что пора вступать в бой Адаму Рейдеборну. Только и швед пропустил такую легкую шайбу в Череповце, что диву даешься.
Трудности армейского клуба не должны удивлять. Да, по-прежнему это сильная команда, у которой в атаке огромный выбор мастеров высокого уровня по меркам КХЛ. Но вы не забывайте, что нынешний сезон — первый, который целиком и полностью на плечах Сергея Федорова.
Небезосновательно мы считаем победу прошлого сезона заслугой Игоря Никитина, который довольно неожиданно покинул клуб перед началом предсезонной подготовки. Он формировал состав, обучал хоккеистов вместе с Дмитрием Юшкевичем, вырабатывал стиль. Это была приличная машина, даже смена водителя никак не сказалась на движении. Если вы помните, в прошлом сезоне новый тренер пытался что-то поправить, но мгновенно все сыпалось, и он прекратил делать какие-то попытки.
Но больше сезона пройти за счет прошлого тренера нельзя. Да и состав меняется. На службу во флот отправлен голкипер Иван Федотов (впрочем, он все равно уходил), поменялась оборона. Завершил карьеру ветеран Александр Попов, который держал в узде как минимум молодых ребят. Федоров проводил предсезонную подготовку и создавал звенья по своему усмотрению. Плюс поменялись помощники. Почему-то роль ассистентов не слишком ценится в КХЛ, хотя мы неоднократно видели, как без правильных помощников портился имидж некоторых специалистов. Вспомните хотя бы Олега Знарка.
ЦСКА все-таки занял второе место в регулярном чемпионате, но опять же громкого провала при нынешнем финансировании клуба ждать и не стоило. Проблемы возникали, иногда они были затяжными, но не такими, чтобы бить в колокола. Плюс в каких-то важных встречах армейцы все равно выходили победителями, достаточно посмотреть, хотя бы серию против питерцев.
Однако, ЦСКА стал хуже играть. Есть спад, и в серии против «Северстали» мы видим, что проблемы присутствуют. Непонятно, как команда умудрилась проиграть, хотя по ходу встречи трижды вела в счете. Конечно, вратарь череповецкого клуба Александр Самонов творит чудеса. Возможно, это ключевой момент в серии. Но ведь три шайбы он пропустил, а этого все равно не хватило для победы.
Пока все равно рано паниковать. Ну, будет шесть матчей в серии, пусть даже семь. В решающем все равно на первый план выйдет опыт и умение побеждать в важных встречах, чего не хватает череповецкой команде. Но мы-то оцениваем ЦСКА иначе. Даже в контракте у главного тренера есть пункт, что он может потерять работу, если не выиграет Кубок. Не выйдет в финал конференции или будет биться в решающих матчах. Нужен именно главный приз. А пока команда Сергея Федорова не показывает чемпионской игры. Хотя, может быть, они просто набирают ход.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
2 - 1
|2 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 2
|1 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 2
|1 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 1
|
Локомотив - Витязь
|2 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
|7.03
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.03
|19:30
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|7.03
|19:30
|
Динамо Мн – СКА
|- : -