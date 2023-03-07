30 самых влиятельных людей российского хоккея

Рейтинг «СЭ».

Кто принимает важнейшие решения? Кто определяет законы, по которым живет российский хоккей? Впервые в истории «СЭ» представляет рейтинг самых влиятельных людей в отечественном хоккее. Ключевые факторы рейтинга: роль человека в судьбоносных решениях, его должность и место в иерархии власти страны, российского спорта, главных хоккейных органах — федерации, КХЛ или ведущем хоккейном клубе, популярность в медиасфере, вес сказанных слов в открытом пространстве.

1. Аркадий Ротенберг, председатель правления ФХР

Российский бизнесмен, владелец нескольких компаний, занимающихся строительством государственных объектов, друг детства президента РФ Владимира Путина, в 2015 году был избран председателем правления Федерации хоккея России. ФХР была и остается главным хоккейным органом страны, права на проведение чемпионата России федерация делегирует КХЛ. И поэтому все ключевые и судьбоносные решения в российском хоккее — за ней, а точнее, за ее самым главным человеком. Помимо федерации Ротенберг курирует дела московского «Динамо» и клубов его системы, в частности созданного по его инициативе «Динамо» Санкт-Петербург.

2. Геннадий Тимченко, председатель совета директоров КХЛ

Еще один бизнесмен, владелец частной инвестиционной группы Volga Group, в 2012 году стал председателем правления Континентальной хоккейной лиги после неожиданного ухода с этого поста Вячеслава Фетисова. Все главные решения и реформы принимают после личного согласования Геннадия Николаевича. Помимо лиги он имеет определенное влияние и на ФХР.

Так, неожиданная смена тренера сборной незадолго до ОИ-2022 (только что назначенного Олега Знарка на Алексея Жамнова) была осуществлена после его непосредственного участия. Должность президента СКА у главного человека КХЛ носит скорее номинальный характер. А вот деятельность «Спартака» — назначение руководства и тренеров — осуществляется под его чутким контролем.

3. Игорь Сечин, председатель правления наблюдательного совета ЦСКА

Президент ПАО НК «Роснефть», главного спонсора ЦСКА, на первый взгляд, не так глубоко погружен в российский хоккей. Однако сам армейский клуб — крупнейший игрок на площадке этого вида спорта. Менеджеры красно-синих влияют на многие правила, выходящие в нормативных документах федерации и лиги. При этом наиболее важные из них согласовывают лично с Сечиным.

4. Владислав Третьяк, президент ФХР

В последние несколько лет принято считать, что трехкратный олимпийский чемпион несколько снизил свое влияние в ФХР. Наиболее горячие головы даже называют его номинальной фигурой. Но это далеко не так. Третьяк по-прежнему очень влиятелен и в Госдуме, и в спортивной жизни всей страны, имеет не только авторитет, но и нужные контакты в самых высших эшелонах власти. Неслучайно правительство Канады, где простые люди обожают Третьяка, наложило на него санкции с запретом въезда в Страну кленового листа. Вряд ли это было целесообразно в отношении простого хоккейного ветерана.

5. Игорь Левитин, помощник президента РФ

Помощник президента РФ курирует весь российский спорт. Без его участия не проходит ни одно назначение в руководство спортивных федераций по наиболее популярным спортивным дисциплинам. Через его фигуру, как утверждают, происходит и согласование тренеров национальных сборных по футболу и хоккею.

6. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ

Второй в истории президент КХЛ вроде бы не занимается напрямую делами своего прежнего места работы, но имеет отношение к спорту и влияет на многие решения руководства лиги. Мозг КХЛ — малозаметный функционер Алексей Краснов — часто «сверяет часы» со своим прежним руководителем, да и сам Дмитрий Николаевич до конца не выпал из управленческой вертикали, возглавляемой Геннадием Тимченко.

7. Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА

В последние несколько лет главного человека СКА и третьего в ФХР СМИ возвели чуть ли не в единоличные руководители российского хоккея. Однако это далеко не так. К примеру, более влиятельные персоны отстранили от сборной его самого и его кандидата-тренера незадолго до ОИ-2022. К выступлению национальной команды в Пекине Ротенберг не имел никакого отношения.

Да, Роман достаточно влиятелен, но, похоже, сам предпочитает быть ближе к народу — обязанности главного тренера и баталии на площадке для него гораздо интереснее кабинетных противостояний. И, судя по промежуточным успешным результатам СКА, в ближайшее время вряд ли что-то изменится. Сделав самый привлекательный с маркетинговой точки зрения клуб КХЛ, Ротенберг сосредоточился на спортивной составляющей и теперь целиком и полностью несет ответственность за результат.

8. Игорь Есмантович, президент ЦСКА

Один из самых сильных и опытных аппаратчиков российского хоккея далеко не только президент ЦСКА: Игорь Вячеславович — нечто большее. Имея за спиной таких кураторов клуба, как Михаил Мишустин и Игорь Сечин, менеджер может открывать многие двери не только в лиге, но и в федерации. Даже самые влиятельные агенты, имея дело с Есмантовичем, сто раз подумают, стоит ли выкручивать руки одному из самых богатых клубов КХЛ, чтобы подписать игрока подороже.

ЦСКА может не привлекать спонсоров и болельщиков красивой оберткой, а их домашняя арена заполняться лишь наполовину даже в матче со СКА — все это неважно. За 11 лет, что ЦСКА имеет в спонсорах «Роснефть», команда пять раз играла в финале Кубка Гагарина. За этот временной отрезок клуб дважды выигрывал главный трофей КХЛ.

9. Алексей Краснов, вице-президент КХЛ

Человек, практически неизвестный широкому кругу болельщиков, принимает самое активное участие в жизни КХЛ. Он пришел в лигу осенью 2014 года одновременно со всей командой Дмитрия Чернышенко, окончательно отправив в историю эру Александра Медведева. Фактически именно его можно назвать реальным президентом лиги, настолько широк его функционал. Стратегически мыслящий менеджер продвигает в жизнь все передовые идеи, и дело, судя по всему, не ограничится одним лишь потолком зарплат. На подходе целая серия изменений.

10. Александр Овечкин, капитан «Вашингтона»

8-й номер «Вашингтона» и сборной далеко не случайно так высоко в нашем рейтинге. Даже действующий игрок может влиять на решения в российском хоккее. Особенно когда является олицетворением всего вида спорта у подавляющего большинства жителей нашей страны. Нет никаких сомнений в том, что тяжеловесы из топ-7 нашего рейтинга гордятся знакомством с Овечкиным и советуются с ним по многим вопросам. Что будет потом, когда Александр Михайлович закончит свою блистательную карьеру? Он может претендовать на любой пост в российском хоккее (и спорте вообще). Вопрос — в желании.

11. Александр Крылов, председатель совета директоров «Авангарда»

Появление нового главы «Авангарда» в российском хоккее взорвало информационное пространство. Оно совпало с коллапсом — разрушением омской арены, построенной совсем недавно, в 2007 году. Но даже из этой неприятности омский клуб, возглавляемый Крыловым, сумел выйти не только с достоинством, но и остаться в плюсе: два финала, один кубок и возвращение в Омск на новую шикарную арену. Александр Владимирович — настоящий русский барин, который любит решать дела напором, а жить в роскоши. Именно такое лицо у современного «Авангарда».

12. Алексей Морозов, президент КХЛ

Ставленника Геннадия Тимченко иногда обвиняют в том, что он слишком зависимая фигура и выполняет только спущенные сверху указания. В аппаратном плане ему действительно недостает веса. Но в хоккейных кругах Морозов очень уважаем — почти невозможно найти человека, который считал бы его своим врагом. Президент КХЛ последовательно продвигает курс на выравнивание лиги и добился определенных успехов.

Морозов также занимает пост президента клуба МХЛ «Крылья Советов», а ранее на протяжении двух лет входил в состав директоров «Авангарда». Говорят, что именно он был одним из тех, кто три года назад порекомендовал Александру Крылову обратить внимание на Алексея Волкова, который впоследствии внес большой вклад в завоевание клубом Кубка Гагарина.

13. Шуми Бабаев, агент

Самый медийный и эпатажный агент в КХЛ за много лет работы заслужил репутацию настоящего хищника в своем бизнесе. Мало кто может сравниться с ним по умению выкручивать руки генеральным менеджерам и спортивным директорам, продвигая интересы своих клиентов. Его лучшие игроки почти всегда получают солидные контракты выше, чем в среднем по рынку. Он смело шел в открытые конфликты с Романом Ротенбергом и Александром Крыловым, не смущаясь их авторитета и статуса. Несколько лет назад Бабаев получил агентскую лицензию НХЛ и теперь работает по обе стороны Атлантики.

14. Виктор Рашников, президент «Металлурга»

Знаменитая «Магнитка» много лет остается одним из флагманов российского хоккея. Председатель совета директоров ММК (Магнитогорского металлургического комбината) по-прежнему щедро финансирует любимый клуб. Раньше он пользовался щедростью Рашникова и не скупился на шикарные контракты игрокам: о «магнитогорской надбавке» ходили легенды. Сейчас траты на зарплаты хоккеистов ограничены жестким потолком, но «Магнитка» сохраняет лидирующие позиции.

15. Юрий Николаев/Александр Черных, представители агентства Winners

На протяжении продолжительного отрезка времени именно это агентство занимает первую строчку в списке самых крупных игроков на рынке. Через руки Николаева и его партнеров за два десятилетия работы прошла значительная часть ведущих русских хоккеистов: Морозов, Панарин, Ковальчук, Радулов, Зарипов, Гусев, Кулемин, Никишин и многие другие. Первый совет любому начинающему менеджеру звучит максимально просто: хочешь скомплектовать команду достойного уровня — установи хорошие отношения с представителями Winners.

По информации «СЭ», только совокупные зарплаты клиентов агентства в нынешнем сезоне КХЛ составляют внушительную сумму в районе 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, близкая к Winners юридическая компания консультирует нескольких главных тренеров — Алексея Кудашова, Андрея Мартемьянова, Виктора Козлова, Анвара Гатиятулина, Вадима Епанчинцева.

16. Наиль Маганов, президент «Ак Барса»

Республика Татарстан — один из самых хоккейных регионов нашей страны. Столько крытых катков нет нигде, за исключением Москвы и Московской области. Любовь к хоккею идет еще из 1990-х, когда «Ак Барс» вышел на лидирующие роли в Суперлиге, а игра с шайбой стала любимой в республике. Даже когда футбольный «Рубин» становился чемпионом России, такого ажиотажа не было.

Маганов, когда занял пост президента «Ак Барса», озвучил новую стратегию клуба — через несколько лет состав команды должен на 70 процентов состоять из местных воспитанников. Цифра выглядит недостижимой, да и с уходом Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера внимания к ВХЛ и МХЛ намного меньше. Зато «Ак Барсу» удалось вернуть в КХЛ Александра Радулова. Пусть и большой ценой (с учетом бонусов форвард получит за этот сезон почти 200 миллионов рублей), но Радулов спустя семь лет снова стал одной из главных звезд лиги и собирает стадионы.

17. Борис Михайлов, член наблюдательного совета ЦСКА, почетный президент клуба

Великий снайпер сборной СССР и ЦСКА в свои 78 лет совсем не тишайший пенсионер, который спокойно смотрит за каждым домашним матчем армейского клуба из ВИП-ложи. Борис Петрович вхож на самые верхи и общается на равных с крупнейшими чиновниками. Михайлов при этом человек очень деятельный. Уход из ЦСКА Игоря Никитина во многом состоялся по его инициативе. Утверждают, что даже всесильный Игорь Есмантович опасается вступать в конфронтацию с заслуженным ветераном. Иначе чем объяснить тот факт, что сын легенды Егор, который второй год подряд заваливает работу главным тренером в армейском фарм-клубе в ВХЛ, остается неприкосновенной фигурой?

В кулуарах, когда обсуждался вопрос с главным тренером для сборной России на Олимпиаду-2022, позицию Михайлова принимали ко вниманию даже самые высокопоставленные персоны.

18. Владимир Потанин, глава попечительского совета фонда Ночной хоккейной лиги

Первое лицо компании «Норникель» долгое время оказывал значительную спонсорскую поддержку ФХР и наверняка продолжит это делать после возвращения России на международную арену или раньше. Владимир Олегович безмерно любит хоккей, играет в него, входит в правление ФХР — очень многие решения не могут не зависеть от его мнения. Логотип «Норникеля» красовался на форме финского «Йокерита», и вряд ли клуб из Хельсинки, даже несмотря на высокий уровень его игроков, мог быть в КХЛ столь грозной силой без российского капитала. Конечно, поддержка главной любительской лиги страны — Ночной — вносит дополнительные баллы в рейтинг Потанина.

19. Олег Усачев, председатель наблюдательного совета «Спартака»

Доверенное лицо из ближайшего окружения Геннадия Тимченко. Для очень обеспеченного Усачева деятельность в хоккее не только хобби, но и средство для самовыражения. Функционер — крайне непубличная фигура, он не дал за все время ни одного интервью. По отзывам очевидцев, манера поведения Усачева и его методы заставляют вспомнить о крутых парнях из 1990-х — таких людей уважали и боялись одновременно.

С достижениями в любимом деле у него складывается не очень. Он поругался в СКА с Вячеславом Быковым и Игорем Захаркиным после того, как они принесли первое в истории клуба чемпионство. Чуть позднее его ставленник Андрей Назаров провалился в Санкт-Петербурге и был отправлен в отставку по ходу сезона. «Нефтехимик» и «Трактор» под руководством Усачева скорее провалились, чем добились какого-либо успеха, а пример с деградацией «Спартака» у всех перед глазами.

20. Дмитрий Курбатов, генеральный директор ФХР

Генеральный директор ФХР осуществляет оперативное управление федерацией, а значит, имеет влияние на всю вертикаль, начиная от детских школ. Опытнейший управленец, начинавший хоккейную менеджерскую карьеру в ярославском «Локомотиве», долгое время работал в КХЛ, дослужившись до вице-президента по хоккейным операциям, сейчас входит в главные органы по принятию решений — правление ФХР и совет директоров КХЛ.

21. Валерий Каменский, вице-президент КХЛ, глава СДК КХЛ

Сложно объяснить, почему одни замечательные легенды прошлого сидят без дела, а у других нет отбоя от работы. Валерий Каменский при внешней простоте умеет доказывать свою нужность и уже много лет занимает руководящие посты. О его влиянии на принятие решений внутри лиги судить проблематично, поскольку он предпочитает оставаться в тени. Зато деятельность СДК КХЛ, хотя это и коллегиальный орган, всегда на поверхности и порой подвергается критике. Дисквалификации и денежные штрафы все клубы очень не любят.

В «Спартаке» у Каменского сейчас должность с витиеватым названием «советник председателя наблюдательного совета». Авторитарный режим управления Олега Усачева никто изменить не способен. Однако говорят, что кандидатуру Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера команды в будущем сезоне лоббирует именно Каменский — оба играли в «Химике» ещё в 1980-х.

22. Алеша Пилко, агент

Энергичный словенец занимается перевозкой легионеров, не закрепившихся в НХЛ, из Северной Америки в Европу. Он считается самым авторитетным агентом, который специализируется на этом направлении. Пилко наладил отличные контакты с ведущим представителем агентского бизнеса в США и Канаде Джеем Пи Бэрри. Среди его клиентов есть и русские хоккеисты — самым известным из них можно назвать вратаря «Коламбуса» Даниила Тарасова. Свои позиции в России Пилко укрепил во многом благодаря сотрудничеству с Шуми Бабаевым.

Даже с учетом ужесточения лимита на легионеров словенец не растеряет своего влияния. Его клиенты, нападающие «Авангарда» Корбэн Найт и Рид Буше в следующем сезоне гарантированно заработают по 95 миллионов рублей. Это самые большие зарплаты в лиге.

23. Игорь Ларионов, главный тренер «Торпедо»

Главный ньюсмейкер нынешнего сезона в КХЛ. Тренер, оказавший наибольшее влияние на лигу за последние годы — и всего за один чемпионат. И показавший, что в любых условиях можно играть в зрелищный хоккей и добиваться результата хотя бы в регулярном чемпионате.

Отказ от сахара, салатики на пресс-конференциях, игрок на тренерской скамейке — Ларионов создал кучу инфоповодов. Но еще важнее, что он поставил команде с минимальным зарплатным бюджетом игру, на которую хочется смотреть. Каждый матч «Торпедо» можно смело включать и ожидать шоу. И для популяризации хоккея такая команда намного важнее топ-клубов, которые играют от обороны в 68 матчах регулярки из 68.

24. Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ

Анисимов сразу после завершения своей карьеры в сжатые сроки смог улучшить эффективность работы судейского корпуса, сделав его одной из самых прогрессивных структур лиги. Российские арбитры отлично котировались на международном уровне и ничем не уступают своим коллегам из НХЛ. Он не боится выходить в публичное поле, делая это регулярно, подробно и с юмором. На фоне своих коллег из других лиг и других видов спорта такой смелый подход смотрится невероятно выигрышно.

К деятельности Алексея и его подопечных некоторые клубы и эксперты периодически относятся критически. Но нельзя не признать, что тот в сложных условиях четко выдерживает политическую линию и справляется с давлением. Лучшей фигуры на этот пост не сыскать.

25. Александр Медведев, член совета директоров СКА

Первый президент КХЛ сосредоточен на делах «Зенита», где занимает пост генерального директора. Но совсем от хоккея он не отошел, входит в состав директоров СКА и по возможности появляется на домашних матчах клуба. Именно Медведев, благодаря своему влиянию и старым связям, обеспечивает наполнение бюджета подмосковного «Витязя». Его родная сестра Светлана — супруга президента этого клуба Михаила Головкова.

26. Павел Буре, член совета ИИХФ

Из простого ветерана звезда российского хоккея 1990-х — начала 2000-х медленно, но верно стал превращаться в авторитетного функционера. Знакомство с первыми лицами лиги и федерации, должность специального представителя по международным делам и, наконец, избрание в совет ИИХФ вместо попавшего под санкции Владислава Третьяка. Остановится ли Буре на этом или будет набирать политический вес дальше, станет понятно после возвращения России на чемпионаты мира и Олимпиаду.

27. Сергей Анохин, генеральный директор компании «Фонбет»

Крупнейшая букмекерская компания давно стала партнером КХЛ, и до нынешнего сезона клубам лиги вообще было запрещено заключать контракты с ее конкурентами. Но теперь каждый клуб сам ищет пути заработка в этой сфере, а «Фонбет» продолжает платить огромные деньги лиге.

Более того, турнир изменил официальное название на «Фонбет Чемпионат КХЛ». Как сообщал «РБ Спорт», лига будет получать за это от 1,3 до 1,5 миллиарда рублей за один сезон, общая сумма сделки — от 3,9 до 4,5 миллиарда рублей. Также компания остается партнером ряда топ-клубов: «Авангарда», «Салавата Юлаева», «Металлурга».

28. Станислав Романов, агент

Романов в нынешнем сезоне идет вторым в неофициальном рейтинге агентов — его клиенты гарантированно заработают сумму в районе 1,9 миллиарда рублей. Зять Зинэтулы Билялетдинова и отец защитника «Айлендерс» Александра Романова предпочитает работать старыми методами и редко дает комментарии в прессе. Семейные связи стали одной из причин карьерного роста бывшего нападающего ряда клубов Суперлиги. Кроме того, Романов и его партнеры по бизнесу, в отличие от других ведущих российских агентов, плотно сотрудничают с Дэном Мильштейном, у которого нет лицензии ФХР.

29. Отдел хоккея «СЭ»

Не будем скромничать, но наш отдел реально изменил многое в хоккейной индустрии страны. Любое подписание сейчас сразу обсуждается с точки зрения зарплаты хоккеиста, а открывать сведения о доходах столь масштабно и на постоянной основе начал несколько лет назад именно «СЭ». Благодаря этому все могут оценивать работу генеральных менеджеров: кто при небольшом бюджете смог собрать конкурентоспособную команду, а кто потратил деньги в никуда. По ходу этого сезона мы опубликовали платежные ведомости 18 клубов КХЛ из 22, а топ самых дорогих игроков включает уже 240 фамилий.

Инсайды наших журналистов зачастую влияют на судьбу трансферов, а на мнения топовых корреспондентов обращают внимание во всех клубах. Традиционные лайвы «СЭ» по средам мало где пропускают, а их участников приглашают на работу в клубы КХЛ.

30. Дэн Мильштейн, агент

Надо отдать должное прыти Мильштейна, который с жаром убеждает российских игроков уходить от других агентов к нему. Например, это относится к яркому новичку «Коламбуса» Кириллу Марченко. Он ранее работал с ветераном бизнеса Марком Гандлером, но затем переметнулся к Мильштейну. Ранее то же самое сделал защитник «Тампы» Михаил Сергачев прямо перед заключением нового контракта.

У Мильштейна нет российской лицензии, и на внутренний рынок он влияет только косвенно, увозя хоккеистов, начиная с юниоров, в Северную Америку. Его подход — «забрать побольше, а дальше разберемся» — вызывает отторжение у российских агентов, которые на этом теряют деньги. Но общая сумма зарплат клиентов Дэна в НХЛ уже достигла почти 90 миллионов долларов в год — и это место в топ-10 в заокеанской лиге.