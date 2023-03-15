ЦСКА и «Магнитка» дружно сотворили историю

Новые статистические рекорды в КХЛ.

Магнитогорский «Металлург» в овертайме седьмого матча серии первого раунда обыграл «Автомобилист» (4:3 ОТ), уступая по ходу первого раунда со счетом 1:3. «Магнитка» стала первой командой в истории КХЛ, которой удалось добиться успеха в решающей встрече, отыграв отставание в две шайбы. А спустя несколько часов достижение «Металлурга» повторил ЦСКА, который не только отыграл 0:2 у «Северстали», но и взял верх в основное время.

Все седьмые матчи, в которых побеждала уступавшая по ходу команда

Дата Стадия Матч Счет в пользу проигравших 20.03.2011 Финал конференции СКА — Атлант — 2:3 ОТ 1:0, 2:1 20.03.2013 Второй раунд Ак Барс — Салават Юлаев — 4:3 0:1, 1:2, 2:3 10.03.2015 Первый раунд Авангард — Барыс — 3:1 0:1 05.03.2016 Первый раунд Салават Юлаев — Ак Барс — 3:2 0:1 20.03.2016 Второй раунд Авангард — Салават Юлаев — 1:2 1:0 14.03.2018 Первый раунд Салават Юлаев — Авангард — 3:2 ОТ 0:1 27.03.2018 Второй раунд Салават Юлаев — Трактор — 1:2 1:0 15.04.2021 Финал конференции Ак Барс — Авангард — 3:4 ОТ 3:2 14.03.2023 Первый раунд Автомобилист — Металлург Мг — 3:4 ОТ 2:1, 3:1, 3:2 14.032023 Первый раунд ЦСКА — Северсталь — 5:3 0:1, 0:2, 1:2

Армейцы в пятый раз за последние четыре года выиграли седьмой матч серии плей-офф. До «Северстали» сделать 3-3 с армейцами получалось у СКА (дважды), «Локомотива» и «Магнитки». Однако в этих четырех решающих матчах красно-синие суммарно пропустили столько же, сколько за команда Андрея Разина забила за один период — две шайбы. А вот в 2015 и 2016 годах ЦСКА в самых важных матчах уступал — СКА в финале конференции,

«Металлургу» — в финале Кубка Гагарина.

Седьмые матчи ЦСКА в Кубке Гагарина

Дата Стадия Соперник Счет 07.04.2015 Финал конференции СКА (д) 2:3 19.04.2016 Финал Металлург Мг (д) 1:3 09.04.2019 Финал конференции СКА (д) 3:1 29.03.2021 Второй раунд Локомотив (д) 2:0 14.04.2022 Финал конференции СКА (г) 3:0 30.04.2022 Финал Металлург Мг (г) 4:1 14.03.2023 Первый раунд Северсталь (д) 5:3

В активе «Магнитки» также имеется пять побед в седьмых матчах. Правда, поражений набралось чуть побольше — три. Помимо ЦСКА «металлургов» дважды огорчал «Салават Юлаев» — сначала в финале конференции, потом и вовсе в первом раунде плей-офф.

Седьмые матчи «Металлурга» в Кубке Гагарина

Дата Стадия Соперник Счет 21.03.2011 Второй раунд Авангард (г) 2:0 05.04.2011 Финал конференции Салават Юлаев (г) 0:1 11.03.2012 Первый раунд Барыс (д) 2:1 ОТ 05.03.2013 Первый раунд Салават Юлаев (д) 0:2 30.04.2014 Финал Лев (д) 7:4 19.04.2016 Финал ЦСКА (г) 3:1 30.04.2022 Финал ЦСКА (д) 1:4 14.03.2023 Первый раунд Автомобилист (г) 4:3 ОТ

Неудивительно, что именно уфимцы удерживают рекорд лиги по числу выигранных седьмых матчей. «Салават» завершал серию со счетом 4-3 в свою пользу шесть раз. По пять раз успеха добились ЦСКА и «Металлург», четырежды — «Ак Барс», по три раза «Авангард» и удивительный «Трактор», который забрал все семиматчевые серии в своей истории.

Команды, которые выиграли больше одного седьмого матча в Кубке Гагарина

Команда Матчи Победы % побед Салават Юлаев 8 6 75,00 ЦСКА 7 5 71,43 Металлург Мг 8 5 62,50 Ак Барс 6 4 66,67 Трактор 3 3 100,0 Авангард 8 3 37,50 Динамо М 4 2 50,00 Локомотив 5 2 40,00

Николай Голдобин, забросив вторую шайбу в нынешнем плей-офф, сделал «Магнитку» второй командой, которой удалось выиграть овертайм седьмого матча. 11 лет назад уральцы дожали в добавленное время «Барыс», ликвидировав отставание в две победы. По разу решающий овертайм оставляли за собой «Атлант», «Салават Юлаев» и «Авангард».

Седьмые матчи Кубка Гагарина, которые уходили в овертайм