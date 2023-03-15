ЦСКА и «Магнитка» дружно сотворили историю
Магнитогорский «Металлург» в овертайме седьмого матча серии первого раунда обыграл «Автомобилист» (4:3 ОТ), уступая по ходу первого раунда со счетом 1:3. «Магнитка» стала первой командой в истории КХЛ, которой удалось добиться успеха в решающей встрече, отыграв отставание в две шайбы. А спустя несколько часов достижение «Металлурга» повторил ЦСКА, который не только отыграл 0:2 у «Северстали», но и взял верх в основное время.
Все седьмые матчи, в которых побеждала уступавшая по ходу команда
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет в пользу проигравших
|
20.03.2011
|
Финал конференции
|
СКА — Атлант — 2:3 ОТ
|
1:0, 2:1
|
20.03.2013
|
Второй раунд
|
Ак Барс — Салават Юлаев — 4:3
|
0:1, 1:2, 2:3
|
10.03.2015
|
Первый раунд
|
Авангард — Барыс — 3:1
|
0:1
|
05.03.2016
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев — Ак Барс — 3:2
|
0:1
|
20.03.2016
|
Второй раунд
|
Авангард — Салават Юлаев — 1:2
|
1:0
|
14.03.2018
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев — Авангард — 3:2 ОТ
|
0:1
|
27.03.2018
|
Второй раунд
|
Салават Юлаев — Трактор — 1:2
|
1:0
|
15.04.2021
|
Финал конференции
|
Ак Барс — Авангард — 3:4 ОТ
|
3:2
|
14.03.2023
|
Первый раунд
|
Автомобилист — Металлург Мг — 3:4 ОТ
|
2:1, 3:1, 3:2
|
14.032023
|
Первый раунд
|
ЦСКА — Северсталь — 5:3
|
0:1, 0:2, 1:2
Армейцы в пятый раз за последние четыре года выиграли седьмой матч серии плей-офф. До «Северстали» сделать 3-3 с армейцами получалось у СКА (дважды), «Локомотива» и «Магнитки». Однако в этих четырех решающих матчах красно-синие суммарно пропустили столько же, сколько за команда Андрея Разина забила за один период — две шайбы. А вот в 2015 и 2016 годах ЦСКА в самых важных матчах уступал — СКА в финале конференции,
«Металлургу» — в финале Кубка Гагарина.
Седьмые матчи ЦСКА в Кубке Гагарина
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
07.04.2015
|
Финал конференции
|
СКА (д)
|
2:3
|
19.04.2016
|
Финал
|
Металлург Мг (д)
|
1:3
|
09.04.2019
|
Финал конференции
|
СКА (д)
|
3:1
|
29.03.2021
|
Второй раунд
|
Локомотив (д)
|
2:0
|
14.04.2022
|
Финал конференции
|
СКА (г)
|
3:0
|
30.04.2022
|
Финал
|
Металлург Мг (г)
|
4:1
|
14.03.2023
|
Первый раунд
|
Северсталь (д)
|
5:3
В активе «Магнитки» также имеется пять побед в седьмых матчах. Правда, поражений набралось чуть побольше — три. Помимо ЦСКА «металлургов» дважды огорчал «Салават Юлаев» — сначала в финале конференции, потом и вовсе в первом раунде плей-офф.
Седьмые матчи «Металлурга» в Кубке Гагарина
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
21.03.2011
|
Второй раунд
|
Авангард (г)
|
2:0
|
05.04.2011
|
Финал конференции
|
Салават Юлаев (г)
|
0:1
|
11.03.2012
|
Первый раунд
|
Барыс (д)
|
2:1 ОТ
|
05.03.2013
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев (д)
|
0:2
|
30.04.2014
|
Финал
|
Лев (д)
|
7:4
|
19.04.2016
|
Финал
|
ЦСКА (г)
|
3:1
|
30.04.2022
|
Финал
|
ЦСКА (д)
|
1:4
|
14.03.2023
|
Первый раунд
|
Автомобилист (г)
|
4:3 ОТ
Неудивительно, что именно уфимцы удерживают рекорд лиги по числу выигранных седьмых матчей. «Салават» завершал серию со счетом 4-3 в свою пользу шесть раз. По пять раз успеха добились ЦСКА и «Металлург», четырежды — «Ак Барс», по три раза «Авангард» и удивительный «Трактор», который забрал все семиматчевые серии в своей истории.
Команды, которые выиграли больше одного седьмого матча в Кубке Гагарина
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
Салават Юлаев
|
8
|
6
|
75,00
|
ЦСКА
|
7
|
5
|
71,43
|
Металлург Мг
|
8
|
5
|
62,50
|
Ак Барс
|
6
|
4
|
66,67
|
Трактор
|
3
|
3
|
100,0
|
Авангард
|
8
|
3
|
37,50
|
Динамо М
|
4
|
2
|
50,00
|
Локомотив
|
5
|
2
|
40,00
Николай Голдобин, забросив вторую шайбу в нынешнем плей-офф, сделал «Магнитку» второй командой, которой удалось выиграть овертайм седьмого матча. 11 лет назад уральцы дожали в добавленное время «Барыс», ликвидировав отставание в две победы. По разу решающий овертайм оставляли за собой «Атлант», «Салават Юлаев» и «Авангард».
Седьмые матчи Кубка Гагарина, которые уходили в овертайм
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
20.03.2011
|
Второй раунд
|
СКА — Атлант
|
2:3 ОТ
|
11.03.2012
|
Первый раунд
|
Металлург Мг — Барыс
|
2:1 ОТ
|
14.03.2018
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев — Авангард
|
3:2 ОТ
|
15.04.2021
|
Финал конференции
|
Ак Барс — Авангард
|
3:4 ОТ
|
14.03.2022
|
Первый раунд
|
Автомобилист — Металлург Мг
|
3:4 ОТ
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -