Молодой форвард-интеллектуал не попадал в состав «Спартака». Он бросил все и уехал пробиваться в НХЛ через фарм-клуб

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Московские армейцы вышли вперед в серии против СКА, разгромив соперника 6 апреля. При этом команда Сергея Федорова пять периодов подряд играла откровенно плохо. Три — в Санкт-Петербурге два дня назад и два — в Москве. Пересмотрите второй отрезок встречи в среду. Хозяева головы не могли поднять. Да, им удалось заработать буллит, но Антон Слепышев исполнил его ужасно. Но вместо того чтобы опустить руки и готовиться к следующей игре, произошло удивительное. Москвичи в заключительном отрезке встречи смяли соперника, словно идет не финал конференции, а выставочный матч против команды Высшей лиги на каком-то летнем турнире.

Непонятно, почему хоккеисты СКА это позволили. Куда подевалась надежная защита, растворилось умение обороняться? Да, травму получил Захар Бардаков. Такую, которая не позволила ему выходить в первом звене и вставать на вбрасывание. Первая тройка поменялась, Марат Хуснутдинов хоть и был заметен, но повести за собой опытных крайних не смог. Провалились и те, кто обычно был надежен. Речь про легионеров, а также Лео Комарова.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг так и не объяснил, что случилось. Понятно, что надо играть 60 минут, а не 40, не допускать ошибок. Мы эти законы хоккея давно выучили. Но почему произошел такой провал в третьем периоде, кажется, не понял даже он. Да и хоккеисты СКА ничего толком не объясняли — для них это тоже стало сюрпризом. ЦСКА расслабляться нельзя, но преимущество команды Сергея Федорова очевидное. Да тут еще и Александр Попов показывает, что в 41 год жизнь только начинается. Плюс раскрываются те, от кого этого и не ждали. Максим Соркин делает дубль, у него уже пять шайб в плей-офф. Он лучший снайпер ЦСКА. А у питерцев удивлять некому.

Момент матча между ЦСКА и СКА. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дебют

Нападающий Василий Пономарев — один из самых думающих игроков России. Речь совсем не про хоккей. Парень прекрасно понимает, что хочет, планирует свою карьеру и практически не совершает ошибок. По крайней мере, серьезных. Помните, как-то он не договорился со «Спартаком» при Олеге Знарке? Красно-белые просили его не уезжать за океан в юниорскую лигу, а он в ответ просил объяснить, в какой роли его видит клуб. И не получив внятного ответа, уехал.

В этом сезоне вернулся, так как с ним разговаривали уже по-другому. Объяснили перспективы, рассказали, где будут использовать. Василий сыграл в КХЛ мало, главный тренер Борис Миронов не видел, чем может помочь ему нападающий, но это уже житейская ситуация, которую не предсказать. Странно требовать гарантированное место в составе. Зато Пономарев много играл в Высшей лиге, иногда спускаясь в МХЛ. То, что он не пробился в первую команду, не беда. Зато условия переезда были такие, что сразу после вылета всех клубов спартаковской системы из плей-офф Василий отправился за океан и дебютировал в АХЛ.

Пономарев драфтован «Каролиной», там пока не готовы дать нападающему возможность сыграть в первой команде, однако выступать в АХЛ на этом этапе карьеры тоже неплохо. Российский хоккеист вышел на лед против «Техаса» и смотрелся довольно неплохо. Уже в первом периоде набрал свой первый балл, смены не проваливал и не выглядел человеком, который не понимает, куда попал. Впереди у Пономарева интересный период. Его «Чикаго» — одна из сильнейших команд АХЛ, претендент на главный трофей. Поработать в таком клубе хотя бы пару месяцев — большой опыт. А дальше Василий будет разговаривать с «Каролиной». И все тщательно взвесит перед тем, как принять решение.

Назначение

В клубе Высшей лиги АКМ из Тулы назначили главного тренера. Им стал Дмитрий Крамаренко, довольно известный специалист, который поработал уже во многих командах ВХЛ. Такие люди, как он, от работы не бегут и принимают любой вызов. Крамаренко в позапрошлом сезоне не смог вывести «Тамбов» в плей-офф, контракт с ним не продлили, но Дмитрий не отправился домой, чтобы в удобном кресле поглядывать на телефон в ожидании звонков от менеджеров. Никто в Высшей лиге не знает, позвонят ли тебе или нет. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы предложили работу.

Крамаренко решил сделать шаг назад и спокойно отправился в МХЛ, да к тому же и в клуб, который потерял шансы на выход в плей-офф еще до начала сезона. «Сахалинские Акулы» не принадлежат ни к какой системе, нет партнера даже в ВХЛ, то есть молодые хоккеисты выбирают эту команду для продолжения карьеры одной из самых последних. Не забывайте, что и летать парням приходится очень много. Ни о каком преимуществе своего льда говорить не приходится — это миф. Но Крамаренко старался.

— В нашей команде есть наказания за то, что валяешься на льду, — рассказывал он о своих принципах. — Никому не позволю симулировать, выпрашивать удаления.

Крамаренко во время своей карьеры сам был довольно агрессивным игроком, бесстрашие он будет теперь прививать и тульским хоккеистам. Если Дмитрий доработает до конца сезона в Туле (а в системе «Академии Михайлова» тренеров меняют довольно легко), то АКМ точно станет лидером по штрафным минутам. Этот тренер ценит боевой дух и трусов просто не будет ставить в состав.