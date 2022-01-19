Все забыли об Анисине, а он снова будет играть в хоккей. Зачем ему это нужно?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Споры

До сих пор нет никаких реальных предложений от КХЛ по поводу того, что делать с оставшейся частью регулярного чемпионата. Мы уже знаем, что «Йокерит» и «Куньлунь» отказываются играть, но не из вредности. Оба клуба не смогут заполнить заявку на игру. Финны могут выставить не более 10 человек, а вся китайская команда уже завтра отправляется в Пекин. Есть еще ЦСКА, который ничего не говорит в открытую, но также против встреч в феврале из-за потери почти десяти хоккеистов основного состава.

Остальные ждут. Не выдержал «Нефтехимик». Слух о плей-ин всерьез расстроил руководство клуба, нижнекамцы даже выступили с официальным заявлением. Правда на их стороне. Давать еще один шанс командам, провалившим сезон за счет тех, кто очень хорошо работал с сентября, — несправедливо. С ними солидарны и минчане, набравшие несколько очков с запасным вратарем Павлом Варфоломеевым (если кто забыл, это — нападающий). Хотят играть «Сочи», «Витязь» «согласен на любое решение лиги», но подольский клуб будет счастлив, если получит возможность сыграть во втором этапе. Осуждать их за это нельзя. Можно, конечно, заявить «мы провалили сезон, сами виноваты», но если КХЛ даст шанс в плей-ин, зачем отказываться?

Но плей-ин вряд ли будет. Видимо, в лиге склоняются к досрочной остановке регулярного чемпионата, правда, непонятно, что делать с играми, запланированными на конец февраля календарем? Отменять? Проводить? Кажется, что КХЛ пойдет путем, который хотя бы фундаментально не противоречит регламенту (хотя этот документ легко перешагнуть). А там ничего не сказано про количество матчей, которые должны сыграть команды. Отмечено лишь, что календарь и структура утверждаются решением правления лиги (правда, до 15 мая), а департамент проведения соревнований должен сделать так, чтобы все сыграли одинаковое количество игр. Видимо, к этому и придут. Посчитают, успеет ли сделать так, чтобы команды провели либо 50 матчей (тогда два клуба будут просто ждать плей-офф) или 52 игры. Если выберут последний вариант, то тогда призрачные шансы попасть в плей-офф сохранятся у «Торпедо», «Амура» и «Автомобилиста».

56-матчевый регулярный сезон 2021/2022 отправляется на паузу на этой отметке. pic.twitter.com/IT5NYVX0zR — КХЛ (@khl) January 14, 2022

Продление

«Сибирь» заключила соглашение с вратарем Харри Сятери. Он будет самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба в будущем сезоне. Менеджеры отлично сработали. Надо еще продлить соглашение с Антоном Красоткиным, и клуб снова будет обладать одной из самых стабильных пар голкиперов на следующий чемпионат. К финну по работе в нынешнем чемпионате никаких вопросов. Конечно, можно обратить внимание на то, что сейчас у него побед меньше, чем поражений, но в ключевых играх он показал себя с лучшей стороны, а то, что команда в зоне плей-офф, — его заслуга. У Сятери высокий процент отраженных бросков (92,6), а также достойное среднее количество пропущенных шайб — чуть больше двух.

Он сделал свой выбор... pic.twitter.com/tEMGqNQPOr — Hockey Club Sibir (@hcsibir) January 18, 2022

Вряд ли кто-то в Новосибирске против такого решения. Сам хоккеист говорит, что имел несколько предложений, но предпочел остаться. Это правда. Если бы финн вышел на рынок, то легко бы нашел работу. Напомним, что Харри открыл для лиги Игорь Варицкий из «Витязя», взяв игрока после возвращения из-за океана, где так и не удалось провести ни одного матча в НХЛ. В России вратарь ожил, причем настолько, что им заинтересовалась «Флорида». Сятери снова отправился за океан и все-таки сыграл в главной лиге. Правда, стать даже стабильным бэкапом не удалось. Его обменяли в «Детройт», но он там был не нужен. Финн вернулся в Россию, был готов снова играть в Подмосковье, но при этом его ценник очень сильно вырос, и «Витязь» оказался не готов платить такие деньги. В Новосибирске деньги нашли и вряд ли пожалели. С финном команда один раз вышла в плей-офф, один раз не попала в восьмерку (не по его вине), а сейчас точно кому-нибудь попортит нервы в первом раунде. Да и за следующий чемпионат голова болеть не будет.

Контракт

Нападающий Михаил Анисин не успокаивается. На этот раз хоккеист подписал контракт с клубом ВХЛ-Б — «Чебоксары». Сделано это было в последний день дозаявок турнира, теперь команда, о которой вообще никто не помнит, появится в медиапространстве. Все равно же все будут следить, как Анисин провел тот или иной матч. Только уверен, что скандалов, которые преследуют Михаила всю карьеру, не будет. Правда, иногда кажется, что Анисин притягивает к себе неприятности. Взять тот же последний случай, когда он попал в легкую аварию. Все, конечно, начали писать, что хоккеист был пьян. Но Михаилу с этим уже стоит смириться. Мы тогда разговаривали, предложил ему просто не обращать внимания, так как никому ничего он уже не докажет.

Беседовали мы с хоккеистом и совсем недавно. Михаил опять размышлял о продолжении карьеры, а я честно предложил успокоиться и заняться чем-нибудь другим. Анисин не согласился, ответил что-то типа «я еще поборюсь». Не стал спорить. А что сказать? Михаилу 33 года, конечно, и в таком возрасте играют на высшем уровне. Но за последние семь лет форвард трижды пытался пробиться в КХЛ, и каждый раз все заканчивалось плохо. В ВХЛ он попадает в ветеранский лимит, и ни один клуб не рискнет заключать с игроком контракт. Да и последняя попытка в «Ижстали» в начале прошлого сезона закончилась плохо. 10 матчей и 0 голов. Не важно, по каким причинам. Затем был подписанный и разорванный контракт со шведами, короткая поездка в Словакию, а сейчас — Чебоксары. Нравится ему — пожалуйста. Только все равно непонятно, почему в довольно приемлемом возрасте не начать делать что-нибудь другое.