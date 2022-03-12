«Северсталь» спасла серию, несмотря на ошибку тренера. Огненный шестой матч с «Динамо» завершился массовой дракой

Все решится послезавтра — в седьмой игре.

Хоккей. КХЛ

Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Шестой матч

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Голы: Лишка — 1 (Тимашов, Няттинен), 8:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Стенквист, Вовченко), 20:57 — 2:0. Вовченко — 4 (Пилипенко), 28:00 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:34 — 3:1. Войнов — 4 (бол., О`Делл, Линдберг), 29:53 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Еременко (Бочаров, 28:00, 59:25).

Штраф: 18 — 20.

Броски: 21 (11+5+5) — 29 (9+13+7).

Судьи: Раводин, Ромасько.

12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Счет в серии: 3-3

Магия Еременко закончилась

Александр Еременко и Василий Кошечкин в плей-офф запустили челлендж «Вспомним молодость». 38-летний вратарь «Магнитки» со второго матча с «Барысом» вернул место первого номера и победил в четырех играх подряд. 41-летний Еременко вышел в старте на третий матч, когда «Динамо» «горело» 0:2, и помог перевернуть серию. Который год мы слышим, что бело-голубые подводят Ивана Бочарова к плей-офф, чтобы он повел команду за Кубком Гагарина. На деле же оказывается, что Ивана вытесняет опытнейший коллега. Намекая, что его рано отправляли на пенсию.

Еременко, которого Алексей Кудашов оставил в воротах на шестой матч, сегодня дрогнул первым, а после третьего гола уступил место в воротах Бочарову. Прижатая к стенке «Северсталь» придерживалась правильной тактики: расставила капканы в средней зоне и лишила «Динамо» возможности переходить в атаку с контролем шайбы.

Москвичам оставалось использовать вбросы, тратя время и силы на борьбу, либо включать изобретательность и искать пространство для хитрых передач. Ничего не выдумывали череповчане и у чужих ворот. Видим коридор — бросаем. К этому сводилось большинство атак «Северстали». Тривиальная схема, подкрепленная активностью на пятаке, помогла организовать первый гол. Казалось бы, Еременко накрыл шайбу, но настырный Адам Лишка протолкнул ее за ленточку.

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Все моменты, созданные череповчанами за первые 20 минут, — заслуга агрессии, плотной игры под воротами и превосходства соперника на нейтральных шайбах. Со второго периода заведенная «Северсталь» начала наказывать «Динамо» за индивидуальные ошибки в своей зоне. Якоб Стенквист и Йоонас Няттинен нарисовали красоту на 21-й минуте и сделали «подарок» череповецкому воспитаннику Вадиму Шипачеву на 35-летие. Форвард наблюдал за голом из лучших мест, получив «минус» к полезности.

0:3 для «Динамо» на череповецком льду казались звоночком, что пора продавать билеты на седьмой матч. До 28-й минуты все шло по плану Андрея Разина. Бело-голубые с трудом доводили шайбу до ворот Владислава Подъяпольского. Лидеры «Динамо» молчали. Инициатива была у «Северстали». А потеря Владислава Ефремова за своими воротами помогла Даниилу Вовченко оформить третий гол и отправить Еременко на скамейку. Магии Александра хватило на три матча. Спасать «Динамо» вышел Бочаров.

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Возвращение «Динамо»

Гол Дмитрия Рашевского и ошибочный челлендж от тренерского штаба «Северстали» кардинально перевернули матч. Судьи справедливо засчитали шайбу претендента на приз лучшему новичку сезона. Никакого паса рукой, о чем арбитрам намекал Разин, не было. «Северсталь» получила малый штраф за задержку игры, чем воспользовалась спецбригада «Динамо». Потерявший Няттинена на пятаке Вячеслав Войнов исправился и дальним броском отыграл еще одну шайбу. Меньше чем за две минуты команда Кудашова из 0:3 сделала 2:3.

Два гола помогли динамовцам раскрыться. «Северсталь» больше тратила сил на оборону и помощь Подъяпольскому. Москвичи пользовались дальней лавкой, менялись во время атак и подолгу не выпускали соперника из зоны. Череповчане дотерпели до перерыва и сохранили минимальное преимущество перед третьим периодом. После паузы «Северсталь» погасила атакующий импульс бело-голубых. За счет удачных смен хозяева заставили войти в игру скучающего после выхода на замену Бочарова.

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Череповчане грамотно отодвигали «Динамо» от ворот и при любой возможности переводили шайбу в чужую зону. Хозяева никуда не спешили и тянули время у бортов. Москвичи не реализовали важное большинство, а в концовке сдали нервы у Андрея Сергеева. В безобидной ситуации защитник получил необязательное удаление и оставил команду в меньшинстве, когда Алексей Кудашов хотел перевести матч в овертайм. Мы не увидели даже намека на финальный штурм от бело-голубых. А последние секунды, которые украсила горячая потасовка с массовой дракой, стали прологом к крутой седьмой игре. Эта серия заслужила продолжения.