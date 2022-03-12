«Северсталь» спасла серию, несмотря на ошибку тренера. Огненный шестой матч с «Динамо» завершился массовой дракой
Хоккей. КХЛ
Кубок Гагарина. 1/4 финала конференций. Запад. Шестой матч
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы: Лишка — 1 (Тимашов, Няттинен), 8:23 — 1:0. Няттинен — 4 (Стенквист, Вовченко), 20:57 — 2:0. Вовченко — 4 (Пилипенко), 28:00 — 3:0. Рашевский — 2 (О`Делл), 28:34 — 3:1. Войнов — 4 (бол., О`Делл, Линдберг), 29:53 — 3:2.
Вратари: Подъяпольский — Еременко (Бочаров, 28:00, 59:25).
Штраф: 18 — 20.
Броски: 21 (11+5+5) — 29 (9+13+7).
Судьи: Раводин, Ромасько.
12 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Счет в серии: 3-3
Магия Еременко закончилась
Александр Еременко и Василий Кошечкин в плей-офф запустили челлендж «Вспомним молодость». 38-летний вратарь «Магнитки» со второго матча с «Барысом» вернул место первого номера и победил в четырех играх подряд. 41-летний Еременко вышел в старте на третий матч, когда «Динамо» «горело» 0:2, и помог перевернуть серию. Который год мы слышим, что бело-голубые подводят Ивана Бочарова к плей-офф, чтобы он повел команду за Кубком Гагарина. На деле же оказывается, что Ивана вытесняет опытнейший коллега. Намекая, что его рано отправляли на пенсию.
Еременко, которого Алексей Кудашов оставил в воротах на шестой матч, сегодня дрогнул первым, а после третьего гола уступил место в воротах Бочарову. Прижатая к стенке «Северсталь» придерживалась правильной тактики: расставила капканы в средней зоне и лишила «Динамо» возможности переходить в атаку с контролем шайбы.
Москвичам оставалось использовать вбросы, тратя время и силы на борьбу, либо включать изобретательность и искать пространство для хитрых передач. Ничего не выдумывали череповчане и у чужих ворот. Видим коридор — бросаем. К этому сводилось большинство атак «Северстали». Тривиальная схема, подкрепленная активностью на пятаке, помогла организовать первый гол. Казалось бы, Еременко накрыл шайбу, но настырный Адам Лишка протолкнул ее за ленточку.
Все моменты, созданные череповчанами за первые 20 минут, — заслуга агрессии, плотной игры под воротами и превосходства соперника на нейтральных шайбах. Со второго периода заведенная «Северсталь» начала наказывать «Динамо» за индивидуальные ошибки в своей зоне. Якоб Стенквист и Йоонас Няттинен нарисовали красоту на 21-й минуте и сделали «подарок» череповецкому воспитаннику Вадиму Шипачеву на 35-летие. Форвард наблюдал за голом из лучших мест, получив «минус» к полезности.
0:3 для «Динамо» на череповецком льду казались звоночком, что пора продавать билеты на седьмой матч. До 28-й минуты все шло по плану Андрея Разина. Бело-голубые с трудом доводили шайбу до ворот Владислава Подъяпольского. Лидеры «Динамо» молчали. Инициатива была у «Северстали». А потеря Владислава Ефремова за своими воротами помогла Даниилу Вовченко оформить третий гол и отправить Еременко на скамейку. Магии Александра хватило на три матча. Спасать «Динамо» вышел Бочаров.
Возвращение «Динамо»
Гол Дмитрия Рашевского и ошибочный челлендж от тренерского штаба «Северстали» кардинально перевернули матч. Судьи справедливо засчитали шайбу претендента на приз лучшему новичку сезона. Никакого паса рукой, о чем арбитрам намекал Разин, не было. «Северсталь» получила малый штраф за задержку игры, чем воспользовалась спецбригада «Динамо». Потерявший Няттинена на пятаке Вячеслав Войнов исправился и дальним броском отыграл еще одну шайбу. Меньше чем за две минуты команда Кудашова из 0:3 сделала 2:3.
Два гола помогли динамовцам раскрыться. «Северсталь» больше тратила сил на оборону и помощь Подъяпольскому. Москвичи пользовались дальней лавкой, менялись во время атак и подолгу не выпускали соперника из зоны. Череповчане дотерпели до перерыва и сохранили минимальное преимущество перед третьим периодом. После паузы «Северсталь» погасила атакующий импульс бело-голубых. За счет удачных смен хозяева заставили войти в игру скучающего после выхода на замену Бочарова.
Череповчане грамотно отодвигали «Динамо» от ворот и при любой возможности переводили шайбу в чужую зону. Хозяева никуда не спешили и тянули время у бортов. Москвичи не реализовали важное большинство, а в концовке сдали нервы у Андрея Сергеева. В безобидной ситуации защитник получил необязательное удаление и оставил команду в меньшинстве, когда Алексей Кудашов хотел перевести матч в овертайм. Мы не увидели даже намека на финальный штурм от бело-голубых. А последние секунды, которые украсила горячая потасовка с массовой дракой, стали прологом к крутой седьмой игре. Эта серия заслужила продолжения.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|3 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|12.03
|16:00
|
Северсталь – Динамо М
|3 : 2
|12.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0