Матч-триллер в Магнитогорске: 11 шайб, шедевр от новичка «Магнитки», месть бывших!

Самая яркая игра сезона КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 7:4 (2:2, 3:2, 2:0)

Голы: Телегин — 1 (Готовец), 1:01 — 0:1. Карри — 1 (Пашнин, Майе), 11:19 — 1:1. Цегларик — 5 (Толчинский, Шарипзянов), 17:11 — 1:2. Коростелев — 4 (бол., Хультстрем, Голдобин), 19:44 — 2:2. Найт — 4 (бол., Цегларик, Каски), 31:32 — 2:3. Кошелев — 2 (Земченок), 32:20 — 3:3. Береглазов — 1 (Телегин), 34:51 — 3:4. Никонцев — 3 (Неколенко, Голдобин), 36:02 — 4:4. Чибисов — 3 (бол., Зернов, Лайпсик), 39:54 — 5:4. Карпов — 4 (бол., Майе, Голдобин), 49:18 — 6:4. Голдобин — 1 (Майе, Лайпсик), 57:05 — 7:4.

Вратари: Олкинуора — Грубец (Демченко, 49:18).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 31 (11+14+6) — 33 (11+14+8).

Судьи: Гофман, Оскирко.

15 сентября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Авангард» и «Металлург» подарили настоящий триллер в Магнитогорске. Сегодня в вечерней программе КХЛ только один матч — все внимание было обращено к драме на Южном Урале. Летом и на старте регулярки обе команды небезосновательно упрекали в излишне прямолинейном хоккее. Омичи в межсезонье лишились креативных исполнителей и трансформировались в более силовую и рабочую команду. «Сталеваров», несмотря на четыре победы в пяти матчах, эпизодически лихорадило: два периода мучились с «Адмиралом» и «Барысом», позволяли чересчур много «Нефтехимику».

Сегодняшняя классика «Востока» не оставила равнодушным никого. Одиннадцать шайб на двоих, уйма опасных моментов и вратарских сейвов. Примкнувшие вечером к экранам телевизоров точно не пожалели о потраченном времени. Матчи, которые с уверенностью можно назвать праздником, по ходу утомительной регулярки встречаются нечасто. Такие игры хочется пересматривать и рассказывать о них друзьям.

Помимо клубной принципиальности хватало сегодня и личных дуэлей. 30 августа «Авангард» обменял в «Металлург» Дениса Зернова на Николая Прохоркина. Пока воздержусь от долгоиграющих выводов — кто выиграл от сделки, но очевидно, что обоим нападающим смена обстановки пошла на пользу. Утром побывал на раскатке «Магнитки» и пообщался с Зерновым. Денис был немногословен и отметил, что все знают, как действует «Авангард» — в его игре нет ничего нового. А главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев сказал, что важно будет забить первый гол.

План наставника хозяев не реализовался. Сбить невероятный кураж омичей, выскочивших в привычном режиме энерджайзеров, не получилось. «Ястребы» чаще владели шайбой и нагружали засушившего накануне «Нефтехимик» Юху Олкинуору. Забить получилось быстро, но не без везения. Вернувшийся после травмы и дебютирующий в КХЛ за «Авангард» Иван Телегин завел шайбу в ворота от конька вратаря.

Гол Телегина и несколько суперопасных моментов разбудили «Металлург». Хозяева перестроились и поймали уверенность за счет серии позиционных атак. Шимону Грубецу приходилось чаще вступать в игру. Ответная шайба Джоша Карри на исходе большинства — логичный исход классного отрезка хозяев.

Как же заблуждались те, кто предполагал, что при счете 1:1 команды свернутся и прибегнут к тактике «тише едешь, дальше будешь». Еще до первого перерыва сработала домашняя заготовка омичей: Сергей Толчинский перевел шайбу на Петра Цегларика, и словак бросил точно между щитков. А за 16 секунд до сирены вдохновленный после побега из армейского плена в «Магнитку» Никита Коростелев выиграл пятак и сравнял счет.

«Приветы» от бывших

«Денис, они уже чужие», — таким плакатом встречал Зернова на трибунах один из болельщиков «Металлурга». Между прочим, 16-й номер уральцев далеко не единственный игрок, переехавший из Омска (читай — Балашихи) в Магнитогорск. Например, Семен Кошелев, не пригодившийся Бобу Хартли, осенью 2020-го перешел в «Металлург». Нападающий в прошлом сезоне передал несколько приветов бывшей команде — и продолжил приятную традицию сегодня. Кошелев сравнял счет в середине второго периода, ответив на шайбу Корбэна Найта. Оказывается, Шимон Грубец не такой непробиваемый, каким его запомнили по прошлому плей-офф.

Рубрику «Приветы бывшим» поддержал Алексей Береглазов, которого «Магнитка» обменяла в «Авангард» летом 2020 года. Хартли реанимировал карьеру защитника, претендовавшего одно время на место в сборной. Сейчас Береглазов — ключевой игрок обороны омичей. Сегодня Алексей показал, что помимо надежных действий у своих ворот, он не против подключиться и помочь у чужих. Только шайба Береглазова оказалась последней для «Авангарда». Олкинуора больше пропускать отказался, а его партнеры организовали еще четыре гола.

Летом я критично оценивал подписание «Магниткой» Анатолия Никонцева. Возрастной нападающий, не игравший до этого в топ-клубах, точно не усиление для команды с высокими задачами. Да еще и с зарплатой в 35 миллионов рублей в год. Однако по первым матчам форвард не портит общей картины, помогает в черновой работе — а сегодня нарисовал великолепный четвертый гол хозяев.

Сколько «Авангард» ни выходил вперед, «Магнитка» раз за разом догоняла. Так продолжалось до конца второго периода, пока Андрей Чибисов не занес с пятака пятую шайбу. «Магнитка» поймала кураж в третьем отрезке — Максим Карпов отправил Грубеца отдыхать, а вернувшийся после болезни Николай Голдобин размочил вышедшего на замену Василия Демченко.

Шимону сегодня не позавидуешь. Каждый пятый бросок в створ — гол в его ворота. Пока одного из творцов чемпионства «Авангарда» прилично штормит на старте регулярки. Тем не менее Боб Хартли не считает, что Демченко стоило выпустить раньше, и на пресс-конференции тактично отметил, что Грубец — лучший игрок «Авангарда» в начале чемпионата.

Илья Воробьев назвал сегодняшний матч хорошей рекламой для КХЛ. А защитник омичей Дамир Шарипзянов, напротив, считает, что так играть непозволительно и что для него ценнее победа с минимальным счетом. Мол, в плей-офф не встретишь карнавала голов. Вопрос философский, и категоричного ответа на него нет. Только напомню, что в самом зрелищном финале в истории КХЛ между «Магниткой» и «Львом» обе команды играли от атаки. С новыми тенденциями и сокращением площадок роскошных перестрелок все меньше и меньше. Тем ценнее эйфория от праздника в Магнитогорске. Сегодняшний матч, без сомнения, лучший на старте регулярки.