Почему все возмущаются, как ведет себя НХЛ? В мире просто нет силы, которая может с ними спорить

Обзор дня Алексея Шевченко.

Олимпиада

Не понимаю, почему все возмущаются тому, как ведет себя НХЛ по отношению к другому миру. Лига согласилась отпустить игроков в олимпийский Пекин, но оставила пути к отступлению и, видимо, вытащила из МОК все деньги, которые смогла. Но кто с ними может спорить? За океаном монополисты в области хоккея. НХЛ — большой супермаркет, где есть все, что душе угодно, а ИИХФ — небольшой магазинчик, который пытается бороться за покупателя, но получается плохо. В том числе, из-за бездарного управления.

Конечно, в Северной Америке могут вести переговоры с позиции силы, чем они и занимаются. И хорошо, что они хотя бы дали добро на поездку, то есть хоккейный турнир в Китае будет высочайшего уровня. И пусть большинство хоккеистов КХЛ теперь останутся без поездки на важнейший турнир четырехлетия, отчаиваться не стоит. Например, у нас серьезные проблемы с центральной линией, за Евгением Малкиным никого нет, а сам он не в идеальном состоянии.

Тренерский штаб российской команды может быть спокоен только за вратарскую линию. Правда, тут важно подобрать голкиперов так, чтобы не было зависти и вражды. С полевыми беда. То есть крайних форвардов в сборной достаточно на четыре полноценных звена, но ведь мы пониманием, что так команда не строится. Нужны те, кто имеет навыки игры в меньшинстве, привык защищаться. Не исключено, что тренерам придется посмотреть на нашу лигу и в поисках разрушителей. Впрочем, это уже другая тема. Главное, что в феврале мы увидим большой хоккей, а победитель действительно будет сильнейшим на планете, без всяких оговорок.

Новичок

«Барыс» провел первый матч в сезоне и оставил грустное впечатление. Совсем пассивной команда не была, например, перебросала «Салават Юлаев», только вот завершила встречу поражением со счетом 1:5. Главная проблема казахстанского клуба известна и не решена с весны, когда клуб покинуло все среднее звено. В другие команды ушли Акользин, Панюков, Шевченко, Маклюков. Только после их отъезда стало понятно, насколько важную работу выполняли эти ребята. Заменить хоккеистов в клубе не сумели. Стараются что-то делать, но вряд ли получится быстро. Приходится затыкать дыры, причем, вряд ли это сделает команду существенней сильней.

Недавно подписан контракт с Якобом Берглундом, а в пятницу в «Барыс» взяли Джо Морроу. Последний уже имеет опыт выступления в КХЛ, в чемпионате-2019/20 он выступал в Минске, но ничем выдающимся не запомнился. В 22 матчах у него не было заброшенных шайб, лишь три передачи и отрицательный показатель полезности. Он даже начал свою карьеру в лиге с «минус 3» от «Сочи». Джо провел пять сезонов в НХЛ и АХЛ (только один сезон в карьере, когда его не спускали в фарм-клуб), но по итогам этого не мог рассчитывать на приличные контракты и, как многие коллеги, решил отправиться в Европу на заработки. Пока получается так себе, включая прошлый сезон в чемпионате Финляндии. А в «Барысе» вообще решили отказаться от русскоязычных игроков обороны, в этой линии три иностранца, но что же делать тренеру, если Валерий Орехов получает «минус 2» в первой игре за 9 минут против не самого организованного соперника.

Провал

«Автомобилист» начал свой сезон с довольно болезненного поражения от «Металлурга». Уступить 2:6 сильному сопернику не так уж и страшно, куда печальней, какой мы увидели команду Билла Питерса. Она и летом не выглядела слишком убедительной несмотря на первое место в Челябинске, но о таких проблемах, которые были продемонстрированы накануне, и речи не было. В августе у «Автомобилиста» скорее не клеилось в атаке, а сейчас стали возникать серьезные провалы в обороне. И ладно бы это были индивидуальные ошибки, но ведь нет.

Большинство моментов команда Ильи Воробьева создавала из-за того, что игроки соперника просто не знали, куда бежать и что делать. Показательным был гол Андрея Чибисова в меньшинстве, посмотрите внимательно повтор. Семен Кошелев заблокировал бросок у своих ворот, а через пять секунд оказался в чужой зоне впереди всех и сделал передачу на свободного партнера. Четыре игрока «Автомобилиста», расположившиеся на своей синей линии, просто не знали, какие позиции им занимать. И таких моментов было очень много.

Но Питерс на пресс-конференции выглядел бодрячком. В чем канадские специалисты превосходят наших, так это в умении принять любую неудачу и делать вид, что ничего страшного не случилось. Билл уже второй сезон работает с командой, смотрит много видео, но еще в прошлом чемпионате возникал вопрос, какой в этом смысл, если у «Автомобилиста» такие провалы, словно они и не тренируются. Неужели в Екатеринбурге и дальше будут терпеть? В прошлом сезоне они закрыли глаза на регулярный чемпионат, веря в удачный плей-офф, но и там случился провал. Так какие основания сейчас держать тренера, который практически не работает?