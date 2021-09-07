Канадский новичок «Магнитки» разбил лицо капитану «Салавата». Пока это лучшая драка начала сезона

Григорий Панин из грязного провокатора превратился в справедливого мстителя и решил наказать Джоша Карри.

От матча команд, лучше всего стартовавших в нынешнем чемпионате на «Востоке», ждали чуть большего. Игра вышла по-своему яркой, с обилием интересных моментов. Вот только равной борьбы не получилось. «Салават Юлаев» на удивление уверенно разобрался с соперником в гостевом матче, по делу владея инициативой на протяжении большей части встречи, и одержал третью победу подряд по ходу выездной серии. В начале сезона именно эта команда производит наилучшее впечатление своей основательностью и эффективностью по сравнению с другими конкурентами.

Даже принимая во внимание очередной гол Николая Кулемина, сейчас демонстрирующего результативность как в молодые годы, главными действующими лицами у победителей стали другие. Лучше всех себя проявила третья тройка Пустозеров — Пименов — Башкиров. Она полностью состоит из молодых игроков, прошедших через систему уфимского клуба.

Ух, что за матч в Магнитогорске ? pic.twitter.com/4EflfuoIDL — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) September 7, 2021

Самым зрелищным эпизодом встречи стала драка канадского нападающего «Магнитки» Джоша Карри и капитана «Салавата» Григория Панина. Повод для того, чтобы ввязаться в жесткий обмен ударами, у ветерана имелся серьезный. Ближе к концу второго периода при счете 0:3 уральцы пытались переломить ход матча и не жалели никого. Карри в чужой зоне грязновато у борта атаковал форварда соперника Джеффа Плэтта и впоследствии получил за это заслуженную «пятерку» от арбитров. Но еще до того, как они занялись подсчетами, Панин вступился за партнера по команде. Плэтт не сразу поднялся со льда — не обошлось без помощи выбежавшего на площадку врача с нашатырем.

Поначалу в поединке инициативой завладел уфимский ветеран, контролировавший оппонента и неплохо работавший ударной рукой. Канадец сумел выбраться из непростого положения и перевернул бой в свою пользу. Карри одолел соперника, оказавшись по итогу драки сверху. Из разбитой брови Панина, усевшегося на скамейку штрафников, живописно стекал по щеке кровавый ручеек.

В игре, которую уральцам хочется поскорее забыть, это был чуть ли не единственный позитивный момент. Самого Карри не отнесешь к профильным бойцам. Это не самый рослый (180 см), габаритный, но жесткий и колючий форвард, не теряющийся в силовом хоккее. Но на уровне АХЛ он скорее считался игровиком. Одна-две драки за сезон — его обычная норма. От потасовок Джош тем не менее никогда не уклонялся, развернувшись на полную только в чемпионате АХЛ-2015/16 (5 драк).

Панин тоже регулярно ввязывается в бои на протяжении всей карьеры. В среднем весе он, пожалуй, один из лучших в КХЛ. Смел и решителен как минимум. Когда-то он считался грязным игроком. Чего стоит только вопиющий прием против американца Мэтта Мерли из «Медвешчака» в октябре 2013-го, который стоил защитнику, который тогда выступал за «Ак Барс», 11 матчей дисквалификации.

С годами Панин научился контролировать эмоции, стал действовать чище и в драки вступает только в те моменты, когда того требует ситуация. Два года назад он не побоялся смело вступить в бой с силовиком «Магнитки» Евгением Тимкиным, заметно уступая ему в габаритах.

В минувшем плей-офф Панин в четвертой игре серии с «Ак Барсом» пытался вызвать на поединок защитника Альберта Яруллина, посчитав, что тот напрасно полез на лидера «Салавата» Тему Хартикайнена. Казанец умело от драки уклонился. Даже итоговое поражение не должно поколебать уверенность партнеров в Панине. Зная, что он всегда готов за тебя вписаться, чувствуешь себя на льду свободнее и никого не боишься.