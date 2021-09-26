Игоря Захаркина выжили из России завистливые ветераны. Теперь тренер возглавил аутсайдера немецкого чемпионата

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Теперь в лиге не осталось ни одной команды, которая бы не теряла очки. Сразу после того как Алексей Кудашов установил рекорд по количеству побед, динамовцы уступили в Нижнем Новгороде. Наступила ли черная полоса? И близко нет. Все выигрывать в лиге невозможно, да, наверное, и не нужно. Нынешний тренер бело-голубых начал свою серию со СКА, у команды было 16 побед подряд, а это скорее аномалия, которая никому в российском хоккее не нужна. Такие рекорды говорят о проблемах в турнире. Теперь вряд ли кто-то способен на такие достижения, к счастью для нас.

А бело-голубые просто устали. К 25 сентября они провели девять матчей, причем побывали на Дальнем Востоке, а затем съездили на Черное море, и это всего за три недели, что идет турнир. Бесследно такое пройти не может, люди просто вымотались. Даже в игре против «Сочи» было заметно, что они уже иногда не знают, куда бежать и что делать, многие вещи выполнялись на автомате. Была бы команда Евгения Ставровского зубастее, рекорд Олега Знарка мог устоять. Но в Нижнем Новгороде уже не было ни шанса. Торпедовцы сами начали турнир совсем не так, как все ждали. Были болезненные поражения от «Витязя» и «Сибири», а к субботней встрече они подошли с неудачной серией в четыре игры. Очередную неудачу просто бы никто не понял, совсем неважно, кто твой соперник. Так что поражение «Динамо» — рабочее, к нему не стоит относиться серьезно. Даже в Нижнем Новгороде москвичи иногда брали все под контроль и не давали сопернику поднять голову. Но большой вопрос, хватит ли команде два дня, чтобы обрести свежесть. Во вторник уже «Спартак». Еще один день отдыха привел бы игроков в чувство окончательно.

Возвращение

Игорь Захаркин — самый неутомимый хоккейный специалист в мире. Другого такого нет. Сейчас российский тренер возглавил немецкий клуб «Крефельд», но это читалось после того, как он стал консультантом команды. Не будем углубляться в турнирный расклад немецкого чемпионата, но команда — одна из слабейших в турнире, а свою первую победу одержала именно при Захаркине. Тут другое важно.

Я знаю, что нынешний тренер немецкого клуба вполне обеспеченный человек, для которого поиск работы — не вопрос выживания. Но энергия бьет ключом, тренер не представляет, как это — сидеть дома и вести спокойный образ жизни, как, например, его друг Вячеслав Быков. После того как последний ушел из хоккея, Захаркин сменил несколько мест работы. Он был тренером в Уфе и Ханты-Мансийске, помогал развитию хоккея Татарстана, были разговоры о том, что он будет главным в Красноярске, для того чтобы местная команда вошла в КХЛ. Плюс консультации сборной Польши, а теперь и немецкого клуба. Захаркин хочет работать и готов браться за все что угодно. Это вызывает восхищение, а также сожаление, что его нет в нашей лиге.

Но только в КХЛ Захаркин попадает под жесткий прессинг. Никому не нужные ветераны едва ли не сами звонят журналистам, чтобы дать самые обидные комментарии. Никак не могут простить ему внутренней свободы, умения держаться, не стесняться экспериментировать, а некоторые припоминают «пондус». Но Захаркин — это всегда интересно, дополнительная реклама чемпионата, он привлекает к себе внимание, и про хоккей говорят все больше. Надеюсь, что какой-нибудь клуб все-таки вернет тренера в Россию.

Новый президент

В ИИХФ новый руководитель — Рене Фазель окончательно ушел. То, что он будет тем или иным образом консультировать КХЛ и ФХР, было известно еще пару лет назад, не знаю, чего все так всполошились сейчас. Да и не думайте, что это как-то поможет или помешает российскому хоккею. Ему предлагают обеспеченную пенсию, не более. Ничем серьезным Рене заниматься не будет.

Теперь посмотрим, что сможет сделать новый руководитель Люк Тардиф. И ждем мы от него не приема в организацию новых членов, типа Туниса, а действий, направленных на то, чтобы наконец разрушить монополию НХЛ. В сущности, ИИХФ — это европейская организация. На других континентах хоккей не сильно популярен, хотя ради финансов можно начать пробивать китайский регион. Но этим должен заниматься специальный отдел, а от нового руководителя хочется совсем другого. Например, превратить лигу чемпионов в престижный турнир, участие в котором было бы выгодно всем. Надо строить отношения с Северной Америкой так, чтобы заокеанские клубы начали платить за игроков. И не только за первый раунд, как указано в договоре, подписанном некоторыми странами, а вообще за всех. Хочешь приобрести Данила Чечелева — плати. Нужно сделать так, чтобы играть в Финляндии, России или Швейцарии было не менее престижно, чем в Детройте или Сан-Хосе. Это все реально, но Фазелю подобное было не нужно. Слишком хлопотно, надо напрягаться, гораздо приятнее принять карликов в организацию, которые за подарки, проживание в дорогом отеле и прекрасный ужин проголосуют так, как надо. Тардиф пока даже заявлений не сделал, которые стоит обсуждать. Реформа в низших дивизионах и некие семинары с тренером — это не совсем то, что всем надо.