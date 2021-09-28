Клуб КХЛ уволил тренера, а затем заставил его ходить в офис. Почему не стоит так делать

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

Владимира Воробьева все-таки официально уволили из «Амура», но со странной пометкой — «грубое нарушение трудового законодательства». По-другому в Хабаровске, видимо, расстаться не могли. И это страшный удар по имиджу клуба, а не тренера. Даже и не знаю теперь, с каким настроением теперь приехал работать Михаил Кравец, по-хорошему, во имя корпоративной солидарности он должен завершить работу в клубе. Понятно, что этого не случится, но тренеры должны задуматься, а не попадут ли они в такую ситуацию. И кто тогда вступится за них? Получается, что Кравеца тоже могут выгнать вот так, придумав унизительные правила.

Воробьева отстранили от работы после игры с «Металлургом». Тогда команда уступила сильному клубу 2:6, потеряв преимущество в две шайбы. После этого решено было, что с Воробьевым «Амуру» не по пути. Но если клуб принимает решение, то просто обязан выплатить тренеру зарплату до конца окончания контракта. Вместо того чтобы расплатиться за собственную ошибку, Воробьева обязали ходить в офис, сидеть на работе с 9 до 18 и ничем не заниматься. Я уверен, что тренер посчитал такие условия излишними, хотя они и не новые в российской практике. В свое время Вячеслава Буцаева заставляли ходить на работу в ЦСКА, а охранникам приказывали строго-настрого фиксировать время прибытия и следить, чтобы тренер постоянно находился на рабочем месте. Но и тогда это казалось странным, подобное поведение не красило армейцев. Никаких рычагов для шантажа у клубов быть не должно. Если вы увольняете тренера, то платите до момента, пока у него закончился контракт, в случае, если не договорились об «обоюдке». У нас ведь запрещено, например, приобрести хоккеиста, но отправить его работать в буфет или подметать пол. Агент тренера подает жалобу в дисциплинарный комитет, надеюсь, что в органе не будут что-то выдумывать. Решение здесь однозначное — «Амур» неправ.

Обмен

Защитник Михал Чайковски уходит в «Сибирь», а новосибирцы, в свою очередь, внесли Тревора Мерфи в список отказов. Знаете, кто больше всего выиграл от этой ситуации? «Ак Барс». Когда пришел новый менеджер, то он удивился зарплате хоккеиста, а также качеству игры, которое не соответствовало контракту. Я слышал, что задача как-нибудь разобраться с Мерфи, причем без финансовых потерь, была едва ли ни основной в клубе. И тут появились новосибирцы, которые, видимо, специализируются на приглашении плохих легионеров, тратя на это серьезные деньги. В Казани не стали бы отказываться от хорошего хоккеиста, и в «Сибири» он доказал, что реально никуда не успевает, не делает того, что надо, не способен брать на себя ответственность. Очередная дорогая ошибка менеджеров сибирского клуба, так что там хоть каждый день тренеров меняй — проблема не в них.

Чайковски же просто не выдержал конкуренции в «Динамо». Михал — неплохой защитник, но со своей спецификой. Он жесткий, умеет играть перед своими воротами, правда, иногда на него что-то находит, и он совершает безумные поступки. Вспомните, сколько раз в прошлом сезоне Владимир Крикунов удивлялся решениям Чайковски? При этом Михал явно сильней Тревора, который вообще ничем не запомнился. И навыков подключения к атаке больше, бросок есть. Может вступить в силовой конфликт с любым игроком лиги. Он стал не нужен именно Алексею Кудашову, у него другие требования к защитникам, риск не нужен и не поощряется. Посмотрите, как стал играть Андрей Миронов, который тоже позволял себе лишнее. Но Миронов — российский игрок, а Чайковски — легионер, с него другой спрос. Смутило, правда, что с главным тренером «Сибири» Андреем Мартемьяновым эту сделку не обговаривали. Что-то опять не то происходит в Новосибирске.

Контракт

Российский защитник Даниил Чайка подписал контракт новичка с «Вегасом» на три года и тут же был отправлен в юниорскую лигу. Предсказываю ему непростую судьбу, хотя бы потому, что уже за время, что мы слышим об этом хоккеисте, некоторые решения Даниила не укладываются в голове. Например, этим летом он отказался от приглашения в молодежную сборную России, предпочтя отправиться за океан на драфт. И хотя мероприятие проходило в пандемийных условиях, то есть без торжественной церемонии, как обычно, хоккеиста это не остановило. Игорь Ларионов очень удивлялся, что у Чайки странные агенты, которые выставляют неправильные приоритеты.

Даниил был выбран во втором раунде и готовился к сезону за океаном. Он вообще связывает свою дальнейшую карьеру только с Северной Америкой, исключительно с ней, скоро, вероятно, даст интервью, где заявит, что он американец, а не русский. При этом выступление в России совершенно не доказало, что мы видим большого хоккеиста. А на молодежном чемпионате мира он был абсолютно худшим в команде, хотя и делаем скидку, что Даниил был младше остальных. Но сильный хоккеист проявляет себя в таких условиях, а Чайка потерялся. Специалисты, да и некоторые друзья говорят, что Даниилу совершенно не подходит европейский стиль, а за океаном он в полном порядке. Допускаю такой вариант, но решение «Вегаса» говорит об обратном. Сам по себе трехлетний контракт новичка вообще ничего не значит, он был, например, у Раделя Фазлеева или Владислава Коткова. Играть здорово в лиге Онтарио — это не гарантия, что у тебя получится на взрослом уровне. А Даниил в России гарантированно выходил бы как минимум в матчах Высшей лиги, что дало бы ему гораздо больше, чем практика в «Гэльфе». Сейчас еще большой вопрос — позовет ли его Ларионов на чемпионат мира. У него есть Кирсанов, Федотов, Стеклов, Костенко, Макаров, Мухамадуллин. И все они здесь, на глазах тренера. А Чайка — где-то далеко, да еще и непонятно, что у него в голове.