«Спартак» не выиграл ничего, СКА получил лучшего защитника КХЛ. Детали сумасшедшего трансфера
СКА
Питерский клуб получил в свои ряды лучшего российского защитника, выступающего в КХЛ. Александр Никишин как минимум до 2024 года будет выступать за СКА. Цена за хоккеиста такого уровня весьма солидная. Помимо девяти игроков питерцы отдали 50 миллионов рублей. И пора бы КХЛ озаботиться всеми этими компенсациями. Запрещать их ни в коем случае нельзя, для каких-то команд это хорошее подспорье. Но либо нужно сделать лимит на покупки, а все, что выше, записывать в «потолок», либо всю сумму вносить в 900 миллионов, разрешенные на выплату заработной платы. Иначе равенства в лиге мы не дождемся никогда. Питерский клуб отдал 80 миллионов за Марата Хайруллина, теперь 50 миллионов за Александра Никишина, а вспомните еще деньги, которые пришлось выплатить за Дмитрия Яшкина. Формально ничего не нарушено, но ни «Нефтехимик», ни «Спартак» не являются претендентами на титул, да и «Динамо» не выглядит командой, которая бы боролась за победу. КХЛ должна стремиться к тому, чтобы подавляющая часть участников имела шансы на титул, а не всего шесть коллективов, как сейчас.
Если вернуться к новичку СКА, то теперь оборона у них такая мощная, что будет конкуренция за место в составе среди хороших хоккеистов. Падают акции Игоря Ожиганова, которого еще совсем недавно рассматривали как хоккеиста стартовой пары плюс игрока первого большинства. Сначала пришел Алекс Грант, а теперь и Александр Никишин. Помимо этих трех хоккеистов с серьезными атакующими навыками, есть Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников. Степан Фальковский. Иван Мищенко и Никита Камалов уже в резерве. Нечего говорить про Георгия Солянникова, Арсения Коромыслова, Степана Анисимова и Григория Грязнова. Понятно, что последние четыре игрока уедут в высшую лигу, но пойдет ли им это на пользу — большой вопрос. Больше игроков СКА не надо. Осталось найти вратаря.
Компенсация
«Спартак», обменяв Александра Никишина, не выиграл ничего. Только потерял ведущего хоккеиста, очень перспективного и харизматичного. Это сильный удар и по оборонительной линии, а ведь формально красно-белые хотят пошуметь в сезоне. Иначе для чего все это?
Философия клуба до сих пор непонятна. Обмены Ивана Дроздова и защитника смущают. Тот же Иван, показав себя в предыдущем сезоне, мог бы стать лидером на ближайшие пару лет, про Никишина и говорить нечего. Значит, ставка на молодых? Но стоило ли звать в команду ветеранов типа Романа Старченко и Филипа Вароне?
Кого же получил «Спартак»? Самое страшное, что ни один из новичков не может стать лидером прямо с начала сезона. Сейчас самым ценным лотом видится Максим Кровяков. Молодой центр, проявивший себя в прошлом сезоне в МХЛ, получит шанс в главной команде, но неизвестно, воспользуется ли этой возможностью. Блистать в СКА-1946 — это не гарантия, что у тебя получится в КХЛ. «Спартак» получил Федора Свечкова, также на дефицитную позицию центра, но за сезон про хоккеиста уже все забыли. В Санкт-Петербурге он потерял уверенность и абсолютно не прогрессировал. Есть надежда, что Свечков воспрянет в Москве, но это лишь слепая вера, а не уверенность. Павел Кукштель — это низшие звенья, а Никита Чибриков год провалил. В команде прямо сейчас много крайних сильнее него. Еще взяли Никиту Седова, но это защитник, который точно не сильнее никого из тех, что есть в обойме «Спартака». Никита органично смотрелся в «Сочи», непонятно, зачем его брали в СКА.
Плюс спартаковцы получили права на Михаила Мальцева, только-только подписавшего контракт с «Колорадо», Ивана Морозова, который точно проведет год в «Вегасе», и Кирилла Марченко. Последний всех впечатлил в «Коламбусе», думаю, домой он вернется лет через 10, в лучшем случае. Еще «Спартаку» стал принадлежать Герман Рубцов, но, если вспоминать последние два сезона, то сейчас Герман — игрок «Химика», да и то не ведущего звена. Так что за Никишина реально получено лишь 50 миллионов, но ведь их надо на кого-то потратить. А рынок пуст.
Спор
Через два дня состоится арбитраж по делу нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина. Накануне стало известно, почему стороны не смогли договориться после открытия трансферного окна. Яков — ограниченно свободный агент, который получал минимальную зарплату 725 тысяч долларов плюс какие-то добавки. Выходило 750 тысяч. У него закончилось двухлетнее соглашение, за такие деньги и клуб предложил повышение. «Хищники» хотят видеть хоккеиста еще два сезона, предлагая ему 1,35 миллиона за каждый чемпионат. Практически двукратное повышение, но есть несколько важных моментов. Если в сезоне-2020/21 он реально использовался как хоккеист ротации, проведя 45 матчей, набрав 11 очков (5+6), то в прошлом сезоне Яков играл гораздо чаще. За его плечами 80 игр, хоккеист забросил 17 шайб и сделал семь передач. У российского форварда увеличилось игровое время, то есть тренеры осознали, что Яков стал важной частью команды.
Да так оно и было. Челябинец если не стал Валерием Ничушкиным, то движется именно в ту сторону. Активный чеккер, умеющий драться и очень полезный в атаке. У Якова шестой результат в списке снайперов команды, но последнее место по зарплате. Сторона Тренина требует 2,4 миллиона и контракт на один сезон. Кажется, что много, но Колтон Сиссонс, выступающий на такой же позиции в «Нэшвилле», получает 2,8 миллиона, а у него семь голов в чемпионате. У Эли Толванена зарплата 1,4 миллиона, а на счету хоккеиста только 11 шайб. Люк Кунин, отправился в «Сан-Хосе» на зарплату в 2,4 миллиона, а у него 13 голов за «Нэшвилл». Конечно, 2,4 Якову не присудят, но если дадут меньше двух миллионов, то стоит подумать о возвращении в КХЛ. Ждем вердикта.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
|0
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
|0
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|0
|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|0
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|Амур
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|Барыс
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|9
|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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