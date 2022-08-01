«Спартак» не выиграл ничего, СКА получил лучшего защитника КХЛ. Детали сумасшедшего трансфера

Обзор дня Алексея Шевченко.

СКА

Питерский клуб получил в свои ряды лучшего российского защитника, выступающего в КХЛ. Александр Никишин как минимум до 2024 года будет выступать за СКА. Цена за хоккеиста такого уровня весьма солидная. Помимо девяти игроков питерцы отдали 50 миллионов рублей. И пора бы КХЛ озаботиться всеми этими компенсациями. Запрещать их ни в коем случае нельзя, для каких-то команд это хорошее подспорье. Но либо нужно сделать лимит на покупки, а все, что выше, записывать в «потолок», либо всю сумму вносить в 900 миллионов, разрешенные на выплату заработной платы. Иначе равенства в лиге мы не дождемся никогда. Питерский клуб отдал 80 миллионов за Марата Хайруллина, теперь 50 миллионов за Александра Никишина, а вспомните еще деньги, которые пришлось выплатить за Дмитрия Яшкина. Формально ничего не нарушено, но ни «Нефтехимик», ни «Спартак» не являются претендентами на титул, да и «Динамо» не выглядит командой, которая бы боролась за победу. КХЛ должна стремиться к тому, чтобы подавляющая часть участников имела шансы на титул, а не всего шесть коллективов, как сейчас.

Если вернуться к новичку СКА, то теперь оборона у них такая мощная, что будет конкуренция за место в составе среди хороших хоккеистов. Падают акции Игоря Ожиганова, которого еще совсем недавно рассматривали как хоккеиста стартовой пары плюс игрока первого большинства. Сначала пришел Алекс Грант, а теперь и Александр Никишин. Помимо этих трех хоккеистов с серьезными атакующими навыками, есть Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников. Степан Фальковский. Иван Мищенко и Никита Камалов уже в резерве. Нечего говорить про Георгия Солянникова, Арсения Коромыслова, Степана Анисимова и Григория Грязнова. Понятно, что последние четыре игрока уедут в высшую лигу, но пойдет ли им это на пользу — большой вопрос. Больше игроков СКА не надо. Осталось найти вратаря.

Александр Никишин. ХК СКА

Компенсация

«Спартак», обменяв Александра Никишина, не выиграл ничего. Только потерял ведущего хоккеиста, очень перспективного и харизматичного. Это сильный удар и по оборонительной линии, а ведь формально красно-белые хотят пошуметь в сезоне. Иначе для чего все это?

Философия клуба до сих пор непонятна. Обмены Ивана Дроздова и защитника смущают. Тот же Иван, показав себя в предыдущем сезоне, мог бы стать лидером на ближайшие пару лет, про Никишина и говорить нечего. Значит, ставка на молодых? Но стоило ли звать в команду ветеранов типа Романа Старченко и Филипа Вароне?

Кого же получил «Спартак»? Самое страшное, что ни один из новичков не может стать лидером прямо с начала сезона. Сейчас самым ценным лотом видится Максим Кровяков. Молодой центр, проявивший себя в прошлом сезоне в МХЛ, получит шанс в главной команде, но неизвестно, воспользуется ли этой возможностью. Блистать в СКА-1946 — это не гарантия, что у тебя получится в КХЛ. «Спартак» получил Федора Свечкова, также на дефицитную позицию центра, но за сезон про хоккеиста уже все забыли. В Санкт-Петербурге он потерял уверенность и абсолютно не прогрессировал. Есть надежда, что Свечков воспрянет в Москве, но это лишь слепая вера, а не уверенность. Павел Кукштель — это низшие звенья, а Никита Чибриков год провалил. В команде прямо сейчас много крайних сильнее него. Еще взяли Никиту Седова, но это защитник, который точно не сильнее никого из тех, что есть в обойме «Спартака». Никита органично смотрелся в «Сочи», непонятно, зачем его брали в СКА.

Плюс спартаковцы получили права на Михаила Мальцева, только-только подписавшего контракт с «Колорадо», Ивана Морозова, который точно проведет год в «Вегасе», и Кирилла Марченко. Последний всех впечатлил в «Коламбусе», думаю, домой он вернется лет через 10, в лучшем случае. Еще «Спартаку» стал принадлежать Герман Рубцов, но, если вспоминать последние два сезона, то сейчас Герман — игрок «Химика», да и то не ведущего звена. Так что за Никишина реально получено лишь 50 миллионов, но ведь их надо на кого-то потратить. А рынок пуст.

Яков Тренин (в центре). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Спор

Через два дня состоится арбитраж по делу нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина. Накануне стало известно, почему стороны не смогли договориться после открытия трансферного окна. Яков — ограниченно свободный агент, который получал минимальную зарплату 725 тысяч долларов плюс какие-то добавки. Выходило 750 тысяч. У него закончилось двухлетнее соглашение, за такие деньги и клуб предложил повышение. «Хищники» хотят видеть хоккеиста еще два сезона, предлагая ему 1,35 миллиона за каждый чемпионат. Практически двукратное повышение, но есть несколько важных моментов. Если в сезоне-2020/21 он реально использовался как хоккеист ротации, проведя 45 матчей, набрав 11 очков (5+6), то в прошлом сезоне Яков играл гораздо чаще. За его плечами 80 игр, хоккеист забросил 17 шайб и сделал семь передач. У российского форварда увеличилось игровое время, то есть тренеры осознали, что Яков стал важной частью команды.

Да так оно и было. Челябинец если не стал Валерием Ничушкиным, то движется именно в ту сторону. Активный чеккер, умеющий драться и очень полезный в атаке. У Якова шестой результат в списке снайперов команды, но последнее место по зарплате. Сторона Тренина требует 2,4 миллиона и контракт на один сезон. Кажется, что много, но Колтон Сиссонс, выступающий на такой же позиции в «Нэшвилле», получает 2,8 миллиона, а у него семь голов в чемпионате. У Эли Толванена зарплата 1,4 миллиона, а на счету хоккеиста только 11 шайб. Люк Кунин, отправился в «Сан-Хосе» на зарплату в 2,4 миллиона, а у него 13 голов за «Нэшвилл». Конечно, 2,4 Якову не присудят, но если дадут меньше двух миллионов, то стоит подумать о возвращении в КХЛ. Ждем вердикта.