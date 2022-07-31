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Сегодня, 15:35

Такого в КХЛ не было никогда. СКА и «Спартак» провели небывалый обмен одного на девятерых

«Спартак» получил за Никишина от СКА пятерых игроков и права еще на четырех хоккеистов
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Александр Никишин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Никишин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Восходящая звезда Александр Никишин будет играть в Петербурге, красно-белые получили группу молодежи в лице Чибрикова, Свечкова, Кровякова, Кукштеля, Седова, а также права на выступающих за океаном Мальцева, Марченко, Рубцова и Морозова.

СКА выиграл в моменте

«Спартак» и СКА провернули один из самых резонансных обменов в КХЛ за последние годы. Пожалуй, лучший молодой защитник страны Александр Никишин переезжает в Санкт-Петербург. Красно-белые в свою очередь получили массу хороших активов, как реальных, так и пока виртуальных. Однако в моменте армейцы одержали убедительную победу, усилив основной состав отличным игроком, и близко не подобравшимся к своему потолку возможностей. Никишин связан скромным контрактом с базовой зарплатой в 10 миллионов рублей до 2024 года и как минимум в ближайшие два сезона будет играть в СКА. Такого талантливого защитника в России не появлялось, пожалуй, со времен выступления Дмитрия Орлова в новокузнецком «Металлурге». Потенциально Никишина можно оценить даже круче.

Говорить, что «Спартак» нагло ограбили, сбросив ему в обмен исключительно неликвид, — большая ошибка. Это было возможно раньше. Или, как в случае с «Витязем», — все последние годы. С определенных пор люди высокого полета, курирующие московский клуб, не испытывают больших симпатий к менеджменту СКА. Решить вопрос по звонку уже нельзя. Им надо было сделать предложение, от которого сложно отказаться. Зная, как в «Спартаке» к Александру Никишину очень трепетно и по-отечески относилось руководство, не могу представить, что его легко отпустили в СКА. Более того, до сегодняшнего дня не мог себе этого представить в принципе. Молодой топ-игрок, который через пару лет поехал бы в основной состав «Каролины», — образцовый пример во всем. Имею в виду отношение к делу, характер, потенциал и даже общение с прессой. «Спартак» впервые за долгие годы грамотно довел до ума молодого таланта.

Не факт, что все молодые заиграют в «Спартаке»

Компенсация за Никишина достойная. Совсем не похоже на подачку с барского плеча. В данном случае москвичи диктовали свои условия, а не тихо соглашались брать, что дают. Однако даже с учетом этого фактора уход Никишина воспринимается как поражение для «Спартака» по всем фронтам. В моменте команда стала слабее. Красно-белые в очередной раз получили активы и потенциал, а не усиление. Свечкова и Чибрикова при всех их талантах надо еще довести до уровня КХЛ. Через год они, если с ними предварительно не договориться, могут подписать контракты в НХЛ. Оба были высоко задрафтованы соответственно «Нэшвиллом» и «Виннипегом».

Возможно, не все получится в Северной Америке у Морозова и Марченко, но пока они строго настроены цепляться за свои шансы в «Вегасе» и «Коламбусе». Есть обоснованные сомнения в том, что в случае неудачного вояжа в США они захотят приехать в команду, обладающую скромными амбициями. Потолок нынешнего «Спартака» — борьба за проход во второй раунд плей-офф.

Мальцеву предлагали в районе 50 миллионов рублей за сезон в «Авангарде» и московском «Динамо». Договориться о компенсации с петербуржцами этим клубам не удалось, и нападающий продлил контракт с «Колорадо». Красно-белые никому не платят таких денег, поэтому шансы уговорить центрфорварда, если бы он захотел играть в России, были не слишком велики.

Александр Никишин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Никишин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По факту только защитник Седов и нападающий Кукштель способны помочь «Спартаку» в формате «здесь и сейчас». Но это третья пара и, вероятнее всего, четвертое звено. Очень скромно. Есть еще Рубцов, потерявшийся за время метаний между Россией и Северной Америкой. В позапрошлом сезоне он серо выглядел даже в составе одного из аутсайдеров КХЛ «Сочи».

СКА, отдав на бумаге полцарства, в реальности не потерял ничего важного. Только пару игроков ротации. Роман Ротенберг, видимо, осознал, что система клуба не способна переварить всех талантов, и спокойно расстался с теми, кто в ближайшее время не готов стать игроком основного состава. Это хороший момент для него лично и КХЛ в целом. Молодые таланты в клубе поскромнее получат больше шансов заявить о себе во взрослом хоккее, включая самого ценного игрока плей-офф МХЛ Кровякова. Именно этот воспитанник зеленоградской «Орбиты», где он выступал вместе с небезызвестным Пономаревым, потенциально может стать самым ценным активом в сделке для «Спартака».

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
42
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Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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ЦСКА – Металлург
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