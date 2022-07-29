«Слухи о приходе Квартальнова не имеют под собой почвы». Директор «Спартака» — о подготовке к сезону

Интервью со спортивным директором красно-белых Романом Беляевым.

Защитников мало не бывает

— Вернется ли Василий Пономарев?

— У него год контракта с «Каролиной». Права у «Спартака», но у нас не было с ним никаких контактов. Я не знаю, остался ли он доволен нашими прошлыми взаимоотношениями. Посмотрим. Никто не выходил на нас по поводу него в последнее время. Хотя мы слышали, что он хотел бы начать сезон в Северной Америке.

— Зачем команде столько защитников?

— У нас в этом сезоне немного переформатируется воскресенский «Химик». Мы планируем, что это будет одна из самых молодых команд в лиге, поэтому нам нужны молодые игроки, которые в перспективе смогут попасть в КХЛ. Мы планируем давать им больше времени, и тренер в «Химике» получил такую же задачу. На данном этапе мы довольны сотрудничеством с Игорем Гришиным. У нас полный контакт. Ребятам нравится тренировочный процесс в «Химике». Защитников мало не бывает. Нам просто нужно создать хорошую конкуренцию между ними. А кто кого переиграет, покажет сезон.

— Вы берете Кина...

— Соколову нужно переигрывать Кина. Орлов — очень перспективный игрок. Ему просто нужно время. На сегодняшний день он еще не провел ни одного матча даже на уровне Высшей лиги. А играть на молодежном уровне и с мужиками — это две большие разницы. Когда Даня приехал и начал тренироваться с первой командой, то после первой же тренировки подошел и сказал, что таких скоростей еще не видел. Сейчас он тренируется с первой командой. У него есть шансы зацепиться, но надо же правильно развивать молодых игроков. Не надо их бросать сразу в пекло. Он должен обстучаться. Тем более в прошлом сезоне у нас есть пример Егора Савикова, который также пришел из Тольятти. Он в том году играл через день на всех уровнях: КХЛ, ВХЛ, МХЛ. Да, ему было тяжело, но, сыграв 60 матчей, он вырос на глазах, и на сегодняшний день это игрок основного состава.

Большая конкуренция среди молодых. Я, конечно, понимаю, когда они идут в «Спартак». Может быть, они где-то и побаиваются этой конкуренции, но с ее хорошим уровнем по спортивному принципу они будут расти. Конечно, может, лучше пойти в команду, где нет лимитчиков и дорога в КХЛ вроде более открыта. Но все равно все зависит только от него. Мы готовы терпеть и готовы давать молодым ошибаться. Мы понимаем, что это будущее клуба.

— Вы взяли Арзамасцева...

— Захар — опытный игрок. У него был плохой сезон. Я его знаю по работе в Уфе. Он на просмотровом контракте. У нас есть опция, что мы можем в течение трех месяцев в любой момент разойтись с ним. Мы дадим шанс. Если он воспользуется им, то будет играть. Если нет, то придется расстаться. Нам Арзамасцев нужен даже для конкуренции. Чтобы молодые понимали, кого они должны обыгрывать. Если они будут конкурировать между собой, то это, скорее всего, неправильно.

Ищем еще двух легионеров

— Какой будет команда МХЛ?

— Наш костяк — это 2004 год рождения. Который в прошлом сезоне дебютировал в молодежной лиге. 2005 год у нас не такой сильный, но мы на рынке приобрели несколько ребят, от которых мы ждем прогресса. Задача молодежной команды — готовить ребят к взрослому хоккею. Конечно, всем хочется выигрывать. Сейчас мы будем играть в первой группе, где будут сильнейшие команды. Задача минимум — это остаться в этой группе. Задача максимум — поиграть в плей-офф, а там как пойдет. В плей-офф, скорее всего, будут играть уже не те команды, которые играли в регулярном чемпионате. Там уже будет помощь из фарм-клуба, и это уже совсем другой хоккей.

— Новичок Вароне — центр второго звена?

— Да. На сегодняшний день у нас три позиции — это иностранцы. Вратарь, защитник и центральный нападающий. Мы видим наши проблемы в центральной линии, поэтому у нас есть еще два места. Одно мы хотим потратить на центрального, а второе — скорее всего, это защитник. Мы разговаривали с тренерами.

— Опять защитник?

— Любая команда хочет иметь хорошую оборону. Когда у тебя будет хорошая оборона, то можно и в атаке — одну-две забили, откатились и выиграли. Но задача «Спартака» — выигрывать и максимально показывать атакующий хоккей. Тренеры видят проблему, так что нам нужен еще защитник. Один опытный — в топ-4. Нам нужно формировать три команды. 30 защитников необходимо иметь в системе. Будет хороший защитник — мы подумаем. Будет хороший нападающий, который сможет забивать 20-30 голов, — конечно, мы будем его рассматривать. Но сейчас, за последние 5-10 лет, это самый тяжелый рынок. Потому что все элитные игроки уехали из России.

Вы же видите, что, наверное, из 100 человек, которые играли в том году, остались 10. А те, кто приезжают, при всем уважении — это новые игроки для этой лиги. И как они здесь выступят — это большой секрет. Вопросы адаптации. Вопросы того, что вообще будет происходить в мире и в хоккее нашем. Приехать они все могут, главное, чтобы доиграли до конца сезона.

С Кином мы в процессе познакомились, поговорили. Занимаемся оформлением документов. Кин очень хочет поскорее присоединиться к команде. Заряженный. Вароне уже был в нашей лиге, и это тоже плюс. Мы со Старченко разговаривали по поводу него. Получили достаточно хорошие рекомендации.

— Кин через год хочет вернуться в НХЛ. Это проблема?

— Наша задача — привезти игрока. Может быть, ему так понравится и он посчитает, что ему для правильного развития еще нужно будет остаться. Трудно сейчас что-то загадывать. Особенно если мы говорим о длительных контрактах. В нынешней ситуации любой игрок может просто не приехать. В итоге у тебя есть контракт, а игрока нет. И что делать?

Дмитрий Квартальнов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С Квартальновым даже не знаком

— Теперь — о переходе Романа Старченко.

— Я не следил за игрой «Барыса», чтобы помнить, в каком звене он играл, но мне всегда казалось, что это игрок топ-6. Это игрок, который приносит большую пользу в большинстве. Опытный хоккеист и капитан сборной Казахстана. Он очень мотивирован и впервые за карьеру уехал из родной страны. Когда мы с ним разговаривали, то для нас было большой неожиданностью, что он остался на рынке. Мы думали, что он договорился с «Барысом», просто это еще не анонсировано. Я ему говорил, что не стоит бояться и необходимо выйти из зоны комфорта. Если ты хочешь еще поиграть 2-3 сезона, то тебе нужно и самому себе доказать, что ты можешь это делать. Роман приехал в хорошей форме. Он позитивный парень. Первые впечатления очень хорошие.

— Почему отпустили Дмитрия Злодеева в лагерь «Ванкувера»?

— Его не было в тренировочном лагере. Это лагерь развития — разные вещи. Все хоккеисты где-то готовятся к сезону. Кто-то с индивидуальными тренерами, кто-то в команде. Если бы вопрос стоял о том, что он уехал в начале сентября, когда начинаются тренировочные лагеря, тогда конечно. Но это запрещено регламентом. Человек пропустил два дня в тренировочном процессе «Спартака», съездил туда и посмотрел, куда он должен стремиться. Получил рекомендации от тренеров «Ванкувера». Они указали на его сильные и слабы стороны. Парню это должно было пойти на пользу. Дмитрий очень этого хотел.

Я считаю, что если ты хочешь требовать от игрока максимум, то сперва должен ему что-то дать. Конечно, мы могли ему сказать «сиди и никуда не езди». Тем более из нашей лиги там еще несколько игроков было. Поэтому мы ему сказали, что есть несколько дней, пока у «Спартака» нет тренировок, — ты можешь съездить. Он уехал, вернулся вовремя, с первого дня тренируется. В хорошей форме находится. Я считаю, что у Злодеева есть хорошие шансы в этом сезоне побороться за место в составе.

— Ищете ли кого-нибудь на российском рынке?

— Мы, конечно, хотели бы при одинаковом уровне зарубежных и русских игроков выбрать русского хоккеиста. Но их просто нет. А если они и появляются, то ценник на них сейчас выше, чем на иностранцев. Потому что игроков стало меньше, а цены выросли.

— Почему Борису Миронову поменяли помощников?

— Кольцов сам ушел в «Салават Юлаев». Алексей Семенов ушел сам по личным причинам. Это его семейные вопросы, он уехал в Америку дать профессиональное образование детям. Нам, в принципе, пришлось искать замену тренерам. По независящим от нас причинам.

— Есть ли основания для слухов о появлении в клубе Дмитрия Квартальнова?

— Это слухи, которые не имеют под собой почвы. А слухи комментировать я не хочу. Кто назначает? Telegram-каналы, которыми руководят агенты?

— Встречались вообще с ним? Видели здесь?