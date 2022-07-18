Русский форвард недоволен зарплатой в клубе НХЛ. Сколько денег он попросит?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Нападающий

«Сибирь» подписывает контракт с канадским форвардом Тэйлором Беком. То, что команде Андрея Мартемьянова очень нужны нападающие, было понятно любому, кто изучал состав. До воскресенья у новосибирцев даже не было очевидного первого звена, про топ-6 никто и не заикался. Да, система тренера подразумевает выделение больших сил на оборону, однако, как правильно иногда замечают все, без голов нет побед. А забивать было практически некому. Есть Владимир Бутузов, но этого мало.

Бек — неоптимальный вариант для команды, которая ставит перед собой серьезные задачи в сезоне. Из «Авангарда» его попросили, когда он завалил плей-офф сезона-2019/20, причем руководство смутила даже не его статистика, а то, как он себя вел, не попадая в состав. Говорят, Тэйлор всем видом показывал, как недоволен решением, хотя это вообще-то не принято. Дома расстраивайся, а в раздевалке демонстрируй позитив и желай успеха партнерам. Именно после плей-офф с нападающим решил не работать «Металлург». По статистике вопросов нет, но в нужные моменты Тэйлор куда-то пропадал. У него довольно непростой характер, вы же помните, что однажды Бек был нокаутирован Николаем Тимашовым, когда они выступали за «Автомобилист». Российский защитник не стал терпеть поведение легионера, который на тренировке работал так, словно он один понимает хоккей, а все остальные должны его оберегать.

Не сложился у нападающего и последний сезон в Минске. Да, опять цифры довольно неплохие, но в нужные моменты хоккеист терялся на льду, а плей-офф провалил. Но если «Сибирь» попадет во второй этап, то все будут очень довольны, так что лишь бы Тэйлор провел неплохо 68 матчей в регулярном чемпионате. Говорят, что он будет самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба с зарплатой в 50 миллионов. Должен отработать.

Защитник

«Адмирал» анонсировал контракт с защитником Колби Уильямсом не привычной картинкой, а скрином, что этот хоккеист подписался на соцсети клуба. Но удивительно, что Леониду Тамбиеву понадобился такой хоккеист. Понятно, что Владивосток ограничен в выборе. Сначала канадцы и американцы, собравшиеся в Европу, ждут вариантов в сильных командах. Точнее, агенты предлагают спортсменов в сильные клубы, где готовы предложить приличный контракт. Затем изучают другие варианты и лишь потом формируют списки для команд Дальнего Востока. А «Амур» и «Адмирал» начинают считать деньги — хватит ли на иностранцев?

Уильямс — не самый очевидный вариант. Он ничем не запомнился в АХЛ. Защитник, выбранный «Вашингтоном» в шестом раунде драфта 2015 года, ни разу не поднимался в НХЛ. И причины были очевидны. Колби — не самый габаритный, без серьезных атакующих навыков. Если брать взрослую карьеру, то он ни разу не преодолевал отметку в 4 заброшенные шайбы за регулярный чемпионат, а в «Херши» умудрился не забивать два сезона. У Леонида Тамбиева полно в составе таких игроков обороны, которые готовы оставаться у своих ворот и не рисковать. Что Уильямс будет делать лучше? Он достаточно агрессивен. При росте 183 сантиметра проводил две-три драки за сезон. В АХЛ в 274 матчах набрал 301 минуту штрафа. Не тафгай, но никогда не отказывается от боя. Правда, чаще всего его соперниками были не профессиональные бойцы (их осталось совсем мало), а силовые игроки. Но у «Адмирала» есть Марк Верба, чтобы решать такие вопросы. Видимо, Тамбиев все-таки искал не парня с кулаками, а хоккеиста, который мало ошибается у своих ворот. Канадцы же простые люди. Сказали делать что-то — делают, а наши иногда начнут раздумывать: «А нельзя ли что-то улучшить?» Так вот у Тамбиева — нельзя.

Арбитраж

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин обратился в арбитраж НХЛ, недовольный квалификационным предложением клуба. Сразу скажем, что это никоим образом не повлияет на отношение хоккеиста с менеджерами. Обычная практика, когда две стороны не могут найти решение и призывают третью разобраться. Кстати, не факт, что арбитраж состоится. Часто стороны успевают договориться. Клуб, впрочем, может быть несогласен с решением арбитража и отказаться подписывать контракт. Если это случится в нашей ситуации, то Тренин станет неограниченно свободным агентом. Не исключен и вариант, при котором российский хоккеист, получивший от судей слишком большую (по мнению клуба) зарплату, будет обменян. Правда, сделать это надо будет через 48 часов.

О чем спор? Яков — один из самых низкооплачиваемых игроков клуба. В прошлом году его зарплата была 750 тысяч долларов. «Нэшвилл» по правилам мог предложить повышение на пять процентов и, видимо, так и поступил. Насколько известно, сторона хоккеиста требует как минимум двукратного повышения. Понять Тренина можно. В прошлом году Яков забросил 17 шайб. Это, между прочим, шестой результат в команде, а наш хоккеист — игрок третьего или четвертого звеньев. Странно, что «Хищники» вообще экономят. У них полно свободных средств, Тренин не просит зарплату на уровне Форсберга или Гранлунда. Но и получать, например, меньше Эли Толванена, который забросил 11 шайб в прошлом сезоне, довольно глупо. Отметим, что в арбитраже смотрят исключительно на цифры. Там не принимают во внимание драки, заряженность на борьбу, а видят лишь голы и передачи. Вроде бы в последнее время используют данные продвинутой статистики, но, по некоторым данным, нехотя. У Тренина большие шансы на успех. Уж зарплату в 1,7-2 миллиона он заслужил.