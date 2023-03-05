«На звонки из европейских посольств уже никто не реагирует». Интервью главного поставщика легионеров в КХЛ

Интервью главного агента иностранцев КХЛ Алеши Пилко.

Смелый словенец Алеша Пилко, который, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, плюет на мнения европейских политиков и продолжает везти своих клиентов в Россию, не первый год считается главным поставщиком качественных иностранцев в КХЛ. Во время своего визита в Омск на второй матч серии «Авангард» — «Сибирь» он дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором рассказал о будущем некоторых своих игроков и оценил вероятность расширения рынка легионеров этой весной.

По Беку уже все решено

— Зачем вы прилетели в Омск?

— Увидеться со своими клиентами, посмотреть на арену. Говорят, она лучшая в Европе. Посмотрим.

— Какая у вас ситуация с новым контрактом Тревора Мерфи?

— Он в этом году сыграл очень здорово. Стал вторым защитником в лиге по набранным очкам. Плюс он пропустил немного времени из-за того, что улетал домой на роды. Спрос на него большой. В том числе и из Северной Америки. Тревор ничем не хуже, чем Крис Уайдмэн, который после сезона в «Торпедо» подписался в «Монреале».

— На какой стадии переговоры с «Сибирью» по Тэйлору Беку?

— Думаю, по Беку все решено. Наверное, «Сибирь» его сохраняет. Осталось немного. Но пока плей-офф переговоры идут в спокойном режиме — ему надо играть.

— Начинали ли переговоры с «Магниткой» по Майе, Лайпсику и Паскуале?

— Нет, им надо играть в хоккей и заниматься именно этим. То, что они получат свое, я не сомневаюсь. В прошлом году Майе и Лайпсик были лучшими бомбардирами в плей-офф. Будем говорить с «Магниткой» после него. Не забывайте, что в следующем году лимит будет только три иностранца. Для средних игроков ситуация становится хуже. На топов же всегда будет спрос.

— Почему Лайпсик выглядит сейчас так серо по сравнению с прошлым сезоном?

— Посмотрим на него в плей-офф. У него летом была сложная травма, после которой он долго приходил в себя. Такие сезоны бывают. Но то, что он мастер, вообще не обсуждается. У него впереди еще много хоккея в России.

— Соответствует ли действительности информация, что Паскуале просит 100 миллионов по новому контракту?

— Цена на Паскуале, как и на каждого другого игрока, формируется из того, сколько и кто готов за него заплатить. То, что хотим мы, — это одно. То, что хотят руководители, — это другое. Все будет зависеть от рынка.

Тэйлор Бек. ХК «Сибирь»

Пулккинен готов остаться в КХЛ

— Появились ли сейчас на рынке вратари, которые готовы ехать в КХЛ?

— Я не нашел тех, в ком был бы уверен, что они будут делать разницу. На данный момент мои клиенты среди вратарей — Эдди Паскуале, Юхан Матссон и Адам Рейдеборн. Мне еще нужно обсудить с ними их будущее.

— Есть ли у ЦСКА интерес в сохранении Адама Рейдеборна и Кристиана Яроша?

— Все зависит от плей-офф. По Кристиану могу сказать, что он очень нравится ЦСКА. Но, опять же, все зависит от кубковых матчей. Это же ЦСКА. Там задача простая, и все зависит от того, помогаешь ты выиграть Кубок или нет.

— Что пошло не так у Юлиуса Гудачека в «Барысе»?

— У Юлиуса были и очень хорошие, и не очень хорошие матчи. Тут много факторов. Где-то оборона не помогла, а где-то и он был не на своем уровне. В целом личная статистика не самая плохая. Но результат не показал, и там он не останется. Мы двигаемся дальше.

Тяжело прийти по ходу сезона и все перевернуть. Опять же, повторю: результата, который хотел «Барыс» и которого заслуживает город Астана, не было. Но он не главный человек, на которого нужно показывать пальцем.

— Как оцените сезон для Джереми Бракко?

— Для первого сезона Джереми сыграл очень здорово. Начал сильно, но потом у него был спад, который точно связан с «физикой». При этом концовку он тоже провел сильно. Бракко набирал 80 очков за сезон в АХЛ. У нас есть еще такие игроки в лиге? Он молодой, значит, у него есть потенциал, у него все впереди. Он над этим работает. Думаю, он останется в Астане.

— Карьера Майкла Шапю в КХЛ закончена? Он пропустил почти весь сезон.

— Нет. Думаю, сейчас он решит проблемы со здоровьем и вернется. Шапю точно может делать разницу в КХЛ.

— Готов ли остаться в КХЛ Теему Пулккинен?

— Теему готов. Занимаемся этим вопросом. Пулккинен — игрок специфический. Но если его правильно использовать, то он будет очень-очень полезным. Без проблем может забивать по 30 голов за сезон. Однако для этого нужно, чтобы он стоял на своем месте на левом фланге, без больших экспериментов.

Теему Пулккинен. ХК «Трактор»

Теперь иностранцам попасть в КХЛ будет тяжелее

— Многие менеджеры КХЛ считают Джереми Роя лучшим защитником в КХЛ. Была ли вероятность, что он уедет в топ-клуб или все уперлось в статус ОСА?

— Рой — это, конечно, работа Игоря Варицкого. Он найдет игроков даже там, где их никто не ищет. Джереми благодарен за шанс «Витязю», и мы здесь и останемся — это однозначно. Дальше посмотрим на будущее команды.

— Начинали ли обсуждать контракт Скотта Уилсона?

— И у нас, и у клуба есть желание продолжить сотрудничество. Разговор будет после плей-офф.

— Есть ли вероятность, что мы еще увидим в России Даниэля Одетта, который ехал после всех известных событий?

— Думаю, мы еще увидим его в КХЛ. Ему здесь все нравилось. Но на данный момент ситуация на Украине и реакция его семьи не позволяет ему играть в России.

— В Минске серьезно беспокоятся по поводу будущего Алексея Колосова, Ника Меркли, Джо Душака и Райана Спунера.

— У этих четырех игроков разные ситуации. Душак, Колосов и Меркли — ограниченно свободные агенты, Спунер — неограниченно свободный агент.

Колосов задрафтован «Филадельфией». У «Флайерз» есть желание, чтобы он приехал к ним уже на следующий сезон. Я всегда против, чтобы игроки ехали в Америку неготовыми. Хочется, чтобы игрок приезжал и либо сразу делал разницу, либо добавлял еще 5% в своем развитии. И тут он согласен со мной.

По Алексею у нас уже были разговоры с Минском. По Душаку и Меркли все будет зависеть от квалификационного предложения. Первый — третий бомбардир-защитник лиги, второй очень сильно добавил в конце чемпионата. На них уже сейчас есть большой спрос в Швейцарии. Поэтому ждем окончания сезона, а дальше будем разговаривать. Очень жаль, что Душак получил такую травму в первой же смене. Но, надеюсь, серия затянется и он еще выйдет.

По Райану ситуация простая. Он набрал свои очки и показал, что он все тот же Спунер, что он по-прежнему один из самых полезных игроков лиги. На него есть спрос в России. Вопрос только в том, на сколько больше он получит в Минске. Но он точно остается в КХЛ.

Райан Спунер. ХК «Динамо» Минск

— Есть ли клиенты, которые пересмотрели отношение из-за ситуации на Украине и теперь готовы ехать в КХЛ? Ожидается ли расширение рынка?

— Если честно, то все осталось как есть. Особо ничего не поменялось. Те, кто уже здесь, все понимают. Но не надо забывать, что лимит на легионеров сократился с пяти до трех человек. Теперь попасть в КХЛ будет тяжелее. Наверняка появятся и новые иностранцы, но не думаю, что их будет много.

Если говорить про мою работу, то не уверен, что некоторые из моих клиентов, играющие за пределами КХЛ, помогут кому-то в следующем сезоне. Я не буду везти сюда этих игроков. У меня уже есть люди, которые дают результат в России. Сейчас сфокусирован именно на тех, кто уже в КХЛ.

— Сейчас угрозы и звонки из посольств вашим клиентам прекратились?

— Знаете, всех уже так достали, что никто не обращает на это внимания. Если даже звонят, то с ними никто особо не разговаривает. Если не будет никаких кардинальных сумасшедших изменений, то даже не собираемся реагировать на такие вещи. Мы проделали здесь большую работу. Мои шведы, словаки не реагируют на такое давление — мы спортсмены и мы играем в хоккей.

— Какие главные вопросы задают парни, интересующиеся поездкой в КХЛ?

— Всегда говорю парням: «Слушайте, я вам могу много что рассказать. Но я агент. Лучше спрашивайте у парней, которые играют здесь, — они всегда могут подтвердить мои слова». Потому что тяжело работать, когда игрок читает и слышит одно, а в реальности происходит совершенно другое. Поэтому, когда нужно кого-то убеждать, идет совместная работа с другими хоккеистами.