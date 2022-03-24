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24 марта, 17:10

Легендарный вратарь уходит из хоккея. Он отказывался играть договорняк и расплакался на прощальной речи

Хоккейный вратарь «Динамо» Александр Еременко объявил о завершении карьеры
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Еременко.
Фото ХК «Динамо» Москва
Александр Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Никита Нестеров у ворот Александра Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На пресс-конференции после четвертого матча с ЦСКА Александр Еременко сообщил о завершении карьеры.

Смелый поступок

Для вратаря «Динамо» Александра Еременко четвертый матч с ЦСКА напоминал компьютерный шутер. Когда от действий команды зависит дальнейший сценарий игры. А сложиться он мог противоположно. Либо 300-я победа в КХЛ и продолжение серии с армейцами, либо болезненный вылет из плей-офф. Для бело-голубых все началось оптимистично, но завершился матч разочарованием. ЦСКА отыгрался с 0:3, забросив шесть безответных шайб. Матч с армейцами — последний в сезоне не только для «Динамо», но и в карьере легендарного Еременко.

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Когда Александр пришел на пресс-конференцию после драматичного поражения, я подумал, что это неспроста. Вратари — редкие гости встреч с журналистами. Но у голкипера «Динамо» был особенный повод. Не сомневаюсь, что Еременко держал эту мысль в голове до матча — и сделал все, чтобы продолжить серию и на время расстаться с ней. Не сложилось. 300-ю победу в КХЛ у Александра вырвали из рук монстры Сергея Федорова. За третий период позитивные чувства сменились на негатив. Как у художника, обронившего на почти дописанный шедевр палитру с черной краской.

Общаясь с журналистами, Александр ответил на самый важный вопрос, терзавший болельщиков последние сезоны. Еременко не сдержал слез, когда произнес слова, ранившие тысячи фанатов бело-голубых.

— Наверное, наступил тот период, когда пора. Всегда перед собой ставил максимальные задачи, несмотря ни на что. Сейчас понимаю, что не справляюсь, где-то не хватает чего-то, но желание огромное было сыграть в плей-офф, я выжимал из себя максимум. Скорее всего, я закончу карьеру, — сказал Александр.

Никита Нестеров у ворот Александра Еременко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Никита Нестеров у ворот Александра Еременко.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Еременко решился на смелый поступок, который достоин уважения. Уходить надо вовремя, как бы грустно ни было от осознания, что жизнь в хоккее как игрока закончилась. Остались в прошлом утомительные сборы, летние турниры, регулярки и плей-офф. Предматчевое волнение, командные собрания, шутки, радость побед и горечь поражений — теперь все это только воспоминания. Не каждый спортсмен справится с эмоциями и откроет душу публично. Многие предпочитают уходить тихо, без лишнего шума и заявлений. Еременко не из таких.

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Карьера вопреки

Александр застал разные эпохи и оставался на высоком уровне до конца карьеры. В этом его гениальность. Вратарь привыкал к новым требованиям, совершенствовал стиль и не уступал младшим коллегам. Только вдумайтесь: юного защитника бело-голубых Никиту Новикова Еременко старше на 23 года, а сменщика Ивана Бочарова — на 15 лет. Неудивительно, что в команде Александра ласково называли «бабулей». Сам вратарь признался, что относится к этому с улыбкой. Но только в раздевалке.

На льду Еременко не давал поводов думать, что он застал профессиональный хоккей еще в прошлом веке. А путь динамовского воспитанника в элиту получился тернистым. Первый матч на высшем уровне голкипер выиграл в форме челябинского «Мечела», куда он отправился в командировку из-за серьезной конкуренции в «Динамо». Шталенков, Еремеев — как 21-летнему щеглу тягаться с такими титанами?

Дебют Александра за уральский клуб связан с известной байкой российского хоккея начала XXI века. Правда это или вымысел — решать вам. По легенде, «Мечел» должен был устроить договорняк и отдать матч «Авангарду». Молодой вратарь отказался пропускать специально, стоял на ушах и добыл для уральцев сенсационную победу (4:2). Еременко признали лучшим игроком команды. Пересмотрите матч на YouTube и послушайте, как челябинская публика встречала триумф хоккеистов. Александр прижился на Южном Урале и помог «Мечелу» продержаться в элите еще один сезон.

Карьера Еременко складывалась вопреки обстоятельствам. В родном «Динамо» в него долго не верили — за практикой голкипер отправлялся в тверской ТХК, «Мечел» и «Амур». Пришлось прилично поездить по стране, чтобы заслужить стабильное место в основе. Прогресс вратаря оценил Владимир Крикунов, поверивший в Александра в золотом сезоне-2004/05, когда тот конкурировал с Виталием Еремеевым. Звездный час Еременко в плей-офф наступил позднее — через три года, когда он в качестве двукратного чемпиона России (с «Динамо» и «Ак Барсом») перешел в «Салават Юлаев». За четыре сезона в Уфе голкипер прошел путь от вратаря — победителя Суперлиги до третьего номера клуба — обладателя Кубка Гагарина. И едва не закончил с хоккеем, если бы не возвращение в «Динамо».

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Перерождение в родном «Динамо»

Московский клуб, который взял под опеку Олег Знарок, приютил попавшего в опалу в «Салавате» голкипера. Александр вернулся домой и реанимировал карьеру, поработав с тренером Рашидом Давыдовым. Потерянный сезон в Уфе, когда на голкипера повесили всех собак и понизили до третьего номера, хотелось поскорее забыть. И в «Динамо» Александр доказал, что его рано списали со счетов. Вратарь вернулся на прежний уровень, выиграл два Кубка Гагарина, съездил на Олимпиаду в Сочи (пусть и не сыграл ни одного матча) и до последнего остался верен родному клубу.

На перечисление всех наград и статистических успехов Еременко потребуется столько знаков, что материал вы не дочитаете и к утру. Вратарь, остановивший время, — это определение емко описывает путь Александра. Менялись размеры экипировки, правила и техника. Еременко адаптировался ко всем новшествам и оставался в любимой игре почти до 42 лет. Александр не уехал в НХЛ, но построил крутую карьеру на глазах российских болельщиков. «ВТБ Арена» провожала легенду скандированием: «Ерема, Ерема!»

Александр Еременко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Еременко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трогательная речь Александра на пресс-конференции заставила расчувствоваться самых стойких болельщиков. Еременко признался, что перестал успевать, но глядя на то, как голкипер перевернул серию с «Северсталью», его слова кажутся лукавством. Не верю, что вратарь уйдет из хоккея насовсем. Его богатый опыт поможет в развитии молодых голкиперов. Еременко готов им делиться, но спешить с тренерством не стоит. Сейчас важнее уделить время семье и близким. Не сомневаюсь, что Александр принесет неоценимую пользу нашему хоккею. Тренер, скаут, менеджер — выбор останется за ним.

Александр Еременко
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Кубок Гагарина
20
24
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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СКА - Спартак
СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
2 - 2
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1 - 8
2. Металлург - Авангард
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3. Авангард - Металлург
2 - 5
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1 - 5
5. Металлург - Авангард
0 - 0
6. Авангард - Металлург
0 - 0
2 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
3 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
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2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
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6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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4 - 3
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