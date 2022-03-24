Легендарный вратарь уходит из хоккея. Он отказывался играть договорняк и расплакался на прощальной речи

На пресс-конференции после четвертого матча с ЦСКА Александр Еременко сообщил о завершении карьеры.

Смелый поступок

Для вратаря «Динамо» Александра Еременко четвертый матч с ЦСКА напоминал компьютерный шутер. Когда от действий команды зависит дальнейший сценарий игры. А сложиться он мог противоположно. Либо 300-я победа в КХЛ и продолжение серии с армейцами, либо болезненный вылет из плей-офф. Для бело-голубых все началось оптимистично, но завершился матч разочарованием. ЦСКА отыгрался с 0:3, забросив шесть безответных шайб. Матч с армейцами — последний в сезоне не только для «Динамо», но и в карьере легендарного Еременко.

Когда Александр пришел на пресс-конференцию после драматичного поражения, я подумал, что это неспроста. Вратари — редкие гости встреч с журналистами. Но у голкипера «Динамо» был особенный повод. Не сомневаюсь, что Еременко держал эту мысль в голове до матча — и сделал все, чтобы продолжить серию и на время расстаться с ней. Не сложилось. 300-ю победу в КХЛ у Александра вырвали из рук монстры Сергея Федорова. За третий период позитивные чувства сменились на негатив. Как у художника, обронившего на почти дописанный шедевр палитру с черной краской.

Общаясь с журналистами, Александр ответил на самый важный вопрос, терзавший болельщиков последние сезоны. Еременко не сдержал слез, когда произнес слова, ранившие тысячи фанатов бело-голубых.

— Наверное, наступил тот период, когда пора. Всегда перед собой ставил максимальные задачи, несмотря ни на что. Сейчас понимаю, что не справляюсь, где-то не хватает чего-то, но желание огромное было сыграть в плей-офф, я выжимал из себя максимум. Скорее всего, я закончу карьеру, — сказал Александр.

Никита Нестеров у ворот Александра Еременко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Еременко решился на смелый поступок, который достоин уважения. Уходить надо вовремя, как бы грустно ни было от осознания, что жизнь в хоккее как игрока закончилась. Остались в прошлом утомительные сборы, летние турниры, регулярки и плей-офф. Предматчевое волнение, командные собрания, шутки, радость побед и горечь поражений — теперь все это только воспоминания. Не каждый спортсмен справится с эмоциями и откроет душу публично. Многие предпочитают уходить тихо, без лишнего шума и заявлений. Еременко не из таких.

Карьера вопреки

Александр застал разные эпохи и оставался на высоком уровне до конца карьеры. В этом его гениальность. Вратарь привыкал к новым требованиям, совершенствовал стиль и не уступал младшим коллегам. Только вдумайтесь: юного защитника бело-голубых Никиту Новикова Еременко старше на 23 года, а сменщика Ивана Бочарова — на 15 лет. Неудивительно, что в команде Александра ласково называли «бабулей». Сам вратарь признался, что относится к этому с улыбкой. Но только в раздевалке.

На льду Еременко не давал поводов думать, что он застал профессиональный хоккей еще в прошлом веке. А путь динамовского воспитанника в элиту получился тернистым. Первый матч на высшем уровне голкипер выиграл в форме челябинского «Мечела», куда он отправился в командировку из-за серьезной конкуренции в «Динамо». Шталенков, Еремеев — как 21-летнему щеглу тягаться с такими титанами?

Дебют Александра за уральский клуб связан с известной байкой российского хоккея начала XXI века. Правда это или вымысел — решать вам. По легенде, «Мечел» должен был устроить договорняк и отдать матч «Авангарду». Молодой вратарь отказался пропускать специально, стоял на ушах и добыл для уральцев сенсационную победу (4:2). Еременко признали лучшим игроком команды. Пересмотрите матч на YouTube и послушайте, как челябинская публика встречала триумф хоккеистов. Александр прижился на Южном Урале и помог «Мечелу» продержаться в элите еще один сезон.

Карьера Еременко складывалась вопреки обстоятельствам. В родном «Динамо» в него долго не верили — за практикой голкипер отправлялся в тверской ТХК, «Мечел» и «Амур». Пришлось прилично поездить по стране, чтобы заслужить стабильное место в основе. Прогресс вратаря оценил Владимир Крикунов, поверивший в Александра в золотом сезоне-2004/05, когда тот конкурировал с Виталием Еремеевым. Звездный час Еременко в плей-офф наступил позднее — через три года, когда он в качестве двукратного чемпиона России (с «Динамо» и «Ак Барсом») перешел в «Салават Юлаев». За четыре сезона в Уфе голкипер прошел путь от вратаря — победителя Суперлиги до третьего номера клуба — обладателя Кубка Гагарина. И едва не закончил с хоккеем, если бы не возвращение в «Динамо».

Перерождение в родном «Динамо»

Московский клуб, который взял под опеку Олег Знарок, приютил попавшего в опалу в «Салавате» голкипера. Александр вернулся домой и реанимировал карьеру, поработав с тренером Рашидом Давыдовым. Потерянный сезон в Уфе, когда на голкипера повесили всех собак и понизили до третьего номера, хотелось поскорее забыть. И в «Динамо» Александр доказал, что его рано списали со счетов. Вратарь вернулся на прежний уровень, выиграл два Кубка Гагарина, съездил на Олимпиаду в Сочи (пусть и не сыграл ни одного матча) и до последнего остался верен родному клубу.

На перечисление всех наград и статистических успехов Еременко потребуется столько знаков, что материал вы не дочитаете и к утру. Вратарь, остановивший время, — это определение емко описывает путь Александра. Менялись размеры экипировки, правила и техника. Еременко адаптировался ко всем новшествам и оставался в любимой игре почти до 42 лет. Александр не уехал в НХЛ, но построил крутую карьеру на глазах российских болельщиков. «ВТБ Арена» провожала легенду скандированием: «Ерема, Ерема!»

Александр Еременко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трогательная речь Александра на пресс-конференции заставила расчувствоваться самых стойких болельщиков. Еременко признался, что перестал успевать, но глядя на то, как голкипер перевернул серию с «Северсталью», его слова кажутся лукавством. Не верю, что вратарь уйдет из хоккея насовсем. Его богатый опыт поможет в развитии молодых голкиперов. Еременко готов им делиться, но спешить с тренерством не стоит. Сейчас важнее уделить время семье и близким. Не сомневаюсь, что Александр принесет неоценимую пользу нашему хоккею. Тренер, скаут, менеджер — выбор останется за ним.