Дорогу ветеранам. «Динамо» решило продлить контракт с 41-летним вратарем Еременко

Обзор дня Алексея Шевченко.

Финал

ЦСКА вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина, обыграв «Авангард» в Балашихе — 2:1. Пока это самый скучный матч противостояния. И виноваты в этом скорее хозяева, так как команда Игоря Никитина показывала свой обычный хоккей. Но «Авангард» ничего не сделал, чтобы выбраться из хоккейного болота и как-то обострить игру. Даже то, что он открыл счет, воспринималось как случайность, но не было результатом какого-то превосходства.

Подвело «Авангард» и то, что во втором периоде из строя выбыл Кирилл Семенов. Было известно, что лимит на травмы и повреждения в клубе исчерпан, заменить ушедших будет непросто, а вариантов у Хартли не так и много, если форвард не сможет принять участие в субботней встрече. Либо выпускать «холодного» Арсения Грицюка, либо поднимать кого-то из четвертой тройки, что, несомненно, скажется на качестве атак. Иржи Секач играть не может из-за лимита, вытеснить он может лишь Шимона Грубеца, но менять вратаря, который хоть и ошибся во втором голевом моменте, большой риск. На Наиле Якупове поставили крест и ждут, когда у него закончится контракт.

Но потеря Кирилла не объясняет того, почему опять «исчезли» иностранные форварды, а они не сделали ничего, чтобы запомниться. Незаметен Илья Ковальчук, точнее видно его лишь в моменты, когда он возвращается на скамейку и начинает психовать из-за своего хоккея. Рядом с ним совсем зачах Денис Зернов. Но для «Авангарда» ничего страшного не случилось. Они проводили отвратительные игры во всех раундах турнира, но этот кризис у них не затягивался. А ЦСКА не та команда, которая может похвастаться стабильностью.

Легенда — еще на год в «Динамо»!



Александр Еременко подписал новый контракт с клубом ?



Подробности: https://t.co/zytTdVSJ9r pic.twitter.com/szRfuth8w5 — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) April 22, 2021

Контракт

Московское «Динамо» заключило новый годичный контракт с вратарем Александром Еременко. Теперь известно, что бело-голубые вступят в сезон с парой Иван Бочаров -Еременко. Прямо сейчас это можно назвать очень большим риском. С таким подбором голкиперов турниры не выигрываются.

Впрочем, еще есть надежда кое-что исправить. Известно, что регресс Бочарова был связан скорее с тем, что у команды не было нормального тренера вратарей. Владимир Крикунов надеялся на опыт Виталия Еремеева, но тот сосредоточился на подготовке Александра Еременко, забросив всех остальных в системе. Но теперь придет новый человек, пока мы не знаем, кто именно, но к выбору надо отнестись тщательно. Правда, теперь уже нет уверенности в том, что Бочаров сможет выйти на хороший уровень. Хотя бы потому, что после позапрошлого сезона он обещал, что все изменится в лучшую сторону, а этого не произошло. В какой-то момент его стал переигрывать ветеран. А вдруг Иван уже достиг «потолка»?

В системе есть Вадим Жеренко, но с ним тоже надо работать. Это талантливый парень, которому пора выходить на новый уровень, но опять же никто не знает, способен ли он добавить именно в будущем сезоне. С Еременко заключили контракт зря, но видимо, в клубе опять решили использовать пять легионерских вакансий на полевых хоккеистов, забывая, что Кубок берет тот, у кого лучший голкипер. Может, и не стоило расставаться с Эмилем Гариповым, по крайней мере до назначения нового тренера вратарей.

Голкиперы

Рижское «Динамо» к концу апреля определилось с голкиперами на следующий сезон. Взяли двух иностранцев, видимо, Янис Ворис будет на позиции третьего номера, но зачем такое положение местному голкиперу — не совсем понятно. Но на месте латвийского хоккеиста я бы особо не расстраивался. Так, в «Динамо» едут два человека, которые совершенно ничем не заслужили работу в КХЛ. Только в таких нищих командах у них и был шанс на контракт.

«Северсталь» обменяла права на чешского вратаря Матея Маховского, которого случайно задрафтовала 10 лет назад. Но тогда голкипер играл в Северной Америке, регулярно призывался в сборную по своему возрасту и считался перспективным хоккеистом. С тех прошло много времени. Чех не был задрафтован, однажды он попытался сделать карьеру в Северной Америке, подписал контракт с «Детройтом», но все закончилось тем, что его отправили в ECHL, так как он был слаб даже для АХЛ. В Северной Америке запомнился лишь участием в крупной потасовке за «Толедо». Маховский вернулся в Чехию, выступал за «Спарту», но мы знаем, что судить о качестве хоккеистов по этому турниру ни в коем случае нельзя.

Чешская статистика не имеет никакого смысла. Кроме того, в Риге будет выступать швед Йонас Маттссон. Его лучшие годы давно позади. Формально он чемпион мира среди молодежных команд, но на лед в том турнире не выходил. Победа в чемпионате Швеции, в Лиге чемпионов — это отлично, но с 2013 года его ни разу не вызывали в сборную, даже на какой-то этап Евротура. И это говорит о многом. Рижане подписали вратарей исходя из собственных возможностей, но усилением это назвать нельзя.