Удивительный подъем после провала. Почему «Ак Барс» расцвел при Билялетдинове
«Ак Барс» завалил начало сезона, но преобразился во второй половине регулярки и после победы над «Амуром» досрочно выиграл «Восток». Казанцы забронировали право домашнего льда как минимум до финала конференции. Правда, для этого еще нужно пройти два раунда плей-офф. Впрочем, январь и февраль команда Зинэтулы Билялетдинова играет на том уровне, который все ждали летом, анализируя активность на рынке и подобранный состав. Радулов, Шипачев и компания преобразились после отставки Олега Знарка. Вернувшийся на тренерский мостик Билялетдинов перезагрузил команду и уже отметился первым, пусть и локальным, достижением.
Мэтра тренерского цеха долго уговаривали вернуться к работе. И к концу февраля руководители совершенно не пожалели о выборе. С новым-старым главным тренером казанцы выдали значительный рывок. Билялетдинов начал с домашнего поражения от «Металлурга» (2:4), а затем выиграл пять матчей подряд. С ходу показал рекордный результат для того момента регулярки. Со Знарком «Ак Барс» не побеждал больше трех матчей кряду. А при Билялетдинове не затягивал даже до серии из двух поражений. Только единичные осечки.
Сложно, да и неправильно объяснять преображение «Ак Барса» отдельными тезисами. Работа проведена в совокупности. Что несомненно наладилось после тренерской рокировки, так это атмосфера в команде. Коллектив сплотился — это заметно даже по игровым моментам. Билялетдинов всегда строил команды на дисциплине. Как на льду, так и вне площадки. Когда в раздевалке разлад, а игроки озлоблены друг на друга, порядка не добьешься ни с одним тренером. В «Ак Барсе» вычернили нездоровую атмосферу, что благоприятно сказалось на хоккее. С Билялетдиновым скандалы исключены — его требования одинаковы для всех игроков. Что опытных, что звезд, что молодых. Кажется, в этом и кроется просчет Знарка, который разобщил коллектив особенным отношением к отдельным игрокам, сделав их неприкасаемыми.
Билялетдинов починил игру в обороне. Казанцы заметно меньше пропускают, а пара вратарей Тимур Билялов — Амир Мифтахов улучшила личные показатели. Оба голкипера входят в топ-15 лиги по коэффициенту надежности, о чем в первые месяцы регулярки стоило только мечтать. Показательно, что при Билялетдинове «Ак Барс» лишь дважды пропустил в основное время больше трех шайб. Оба матча — что неудивительно — проиграл: в гостях СКА (4:7) и дома «Магнитке» (2:4). В обороне добавилось порядка, и старые схемы с глубоким откатом, как оказалось, все еще работают. Защитники заметно реже стали подключаться к атакам и сократили авантюрные решения. Новые требования принесли результат за короткий срок.
В атаке «Ак Барс» редко выдает концерты, но и унылым хоккей не назовешь. Забивают казанцы не так много — почти столько же, как и при старом тренере. Большинство наладилось еще при Знарке в ноябре, но на командные результаты это не повлияло. Проблемы оказались глубже. Хотя в сентябре все поражались, как команда с Шипачевым, Радуловым, Галиевым, Кагарлицким и Войновым не может использовать попытку за попыткой. Сейчас «Ак Барс» взлетел на второе место по реализации лишнего, уступая только «Авангарду», и наказывает соперников за каждое четвертое удаление (24,9%).
Прогресс «Ак Барса» строится от порядка в обороне и командной дисциплины. Билялетдинов сплотил игроков и нашел подход к звездам: Радулову, которого выбрали капитаном, Шипачеву и Войнову. Александра объединили в тройке с молодыми и горячими Воронковым и Сафоновым. Получилось недурно. А Вадим выходит с хорошо знакомым Кагарлицким и Петровым. Из топ-6 выпал Станислав Галиев, зато его используют на привычном месте в большинстве. Каждому лидеру нашли оптимальную роль, в которой он может раскрыться.
«Ак Барс» долго разгонялся по ходу регулярки, но к концу февраля выглядит главной силой «Востока». Теперь очевидно, что руководство не ошиблось, указав на дверь Знарку. Билялетдинов за месяц перезапустил команду, которая взлетела на первое место в конференции. Такой «Ак Барс» все и ждали летом, когда клуб устроил мощную закупку.
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|28
|36
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|Динамо Мн
|66
|26
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|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
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|Куньлунь
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|21
|44
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|64
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
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|28
|81
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|35
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|80
|5
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|36
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|79
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|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
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|66
|29
|37
|67
|10
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|64
|28
|36
|66
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|65
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|20.02
|16:30
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Нефтехимик – Сочи
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Витязь – Северсталь
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