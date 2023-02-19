Удивительный подъем после провала. Почему «Ак Барс» расцвел при Билялетдинове

Казанцы за два матча до конца регулярки выиграли Восточную конференцию.

«Ак Барс» завалил начало сезона, но преобразился во второй половине регулярки и после победы над «Амуром» досрочно выиграл «Восток». Казанцы забронировали право домашнего льда как минимум до финала конференции. Правда, для этого еще нужно пройти два раунда плей-офф. Впрочем, январь и февраль команда Зинэтулы Билялетдинова играет на том уровне, который все ждали летом, анализируя активность на рынке и подобранный состав. Радулов, Шипачев и компания преобразились после отставки Олега Знарка. Вернувшийся на тренерский мостик Билялетдинов перезагрузил команду и уже отметился первым, пусть и локальным, достижением.

Мэтра тренерского цеха долго уговаривали вернуться к работе. И к концу февраля руководители совершенно не пожалели о выборе. С новым-старым главным тренером казанцы выдали значительный рывок. Билялетдинов начал с домашнего поражения от «Металлурга» (2:4), а затем выиграл пять матчей подряд. С ходу показал рекордный результат для того момента регулярки. Со Знарком «Ак Барс» не побеждал больше трех матчей кряду. А при Билялетдинове не затягивал даже до серии из двух поражений. Только единичные осечки.

Сложно, да и неправильно объяснять преображение «Ак Барса» отдельными тезисами. Работа проведена в совокупности. Что несомненно наладилось после тренерской рокировки, так это атмосфера в команде. Коллектив сплотился — это заметно даже по игровым моментам. Билялетдинов всегда строил команды на дисциплине. Как на льду, так и вне площадки. Когда в раздевалке разлад, а игроки озлоблены друг на друга, порядка не добьешься ни с одним тренером. В «Ак Барсе» вычернили нездоровую атмосферу, что благоприятно сказалось на хоккее. С Билялетдиновым скандалы исключены — его требования одинаковы для всех игроков. Что опытных, что звезд, что молодых. Кажется, в этом и кроется просчет Знарка, который разобщил коллектив особенным отношением к отдельным игрокам, сделав их неприкасаемыми.

Билялетдинов починил игру в обороне. Казанцы заметно меньше пропускают, а пара вратарей Тимур Билялов — Амир Мифтахов улучшила личные показатели. Оба голкипера входят в топ-15 лиги по коэффициенту надежности, о чем в первые месяцы регулярки стоило только мечтать. Показательно, что при Билялетдинове «Ак Барс» лишь дважды пропустил в основное время больше трех шайб. Оба матча — что неудивительно — проиграл: в гостях СКА (4:7) и дома «Магнитке» (2:4). В обороне добавилось порядка, и старые схемы с глубоким откатом, как оказалось, все еще работают. Защитники заметно реже стали подключаться к атакам и сократили авантюрные решения. Новые требования принесли результат за короткий срок.

В атаке «Ак Барс» редко выдает концерты, но и унылым хоккей не назовешь. Забивают казанцы не так много — почти столько же, как и при старом тренере. Большинство наладилось еще при Знарке в ноябре, но на командные результаты это не повлияло. Проблемы оказались глубже. Хотя в сентябре все поражались, как команда с Шипачевым, Радуловым, Галиевым, Кагарлицким и Войновым не может использовать попытку за попыткой. Сейчас «Ак Барс» взлетел на второе место по реализации лишнего, уступая только «Авангарду», и наказывает соперников за каждое четвертое удаление (24,9%).

Прогресс «Ак Барса» строится от порядка в обороне и командной дисциплины. Билялетдинов сплотил игроков и нашел подход к звездам: Радулову, которого выбрали капитаном, Шипачеву и Войнову. Александра объединили в тройке с молодыми и горячими Воронковым и Сафоновым. Получилось недурно. А Вадим выходит с хорошо знакомым Кагарлицким и Петровым. Из топ-6 выпал Станислав Галиев, зато его используют на привычном месте в большинстве. Каждому лидеру нашли оптимальную роль, в которой он может раскрыться.

«Ак Барс» долго разгонялся по ходу регулярки, но к концу февраля выглядит главной силой «Востока». Теперь очевидно, что руководство не ошиблось, указав на дверь Знарку. Билялетдинов за месяц перезапустил команду, которая взлетела на первое место в конференции. Такой «Ак Барс» все и ждали летом, когда клуб устроил мощную закупку.