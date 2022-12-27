Отчаянная попытка спасти провальный сезон. Билялетдинов — снова главный тренер «Ак Барса»

Казанский клуб официально утвердил Зинэтулу Билялетдинова в должности, на которой он выиграл четыре чемпионства: три Кубка Гагарина и один чемпионат России.

Билл спасает репутацию руководства

Менеджмент «Ак Барс» сделал отчаянную попытку спасти провальный сезон и всем миром уговорил Зинэтулу Билялетдинова на время забыть о безмятежном пребывании на пенсии. Этот шаг стал неизбежным после того, как отпали другие варианты. Клубная легенда несколько раз ранее отказывался от любых предложений, настаивая на том, что его время работы главным тренером ушло. Седовласого мэтра было легко понять. Эта должность безвозвратно забирает здоровье, силы, нервы и энергию. Свои титулы он давно выиграл и самое видное место в истории «Ак Барса» заслужил на века вперед.

Сейчас Билялетдинов своим поступком спасает репутацию руководства. Оно допустило массу ошибок на ровном месте и не смогло их исправить по ходу чемпионата. Опытнейший специалист, спустившись на скамейку, сумел своим авторитетом снять внутреннее напряжение внутри коллектива и завести забуксовавшую команду. В ближайшее время казанцев ждет приятный отрезок календаря с домашними матчами и не самыми мощными соперниками. За это время вполне реально вернуть игрокам «Ак Барса» как минимум психологическую уверенность. Нынешний чемпионат показывает, насколько выросло значение этого фактора. Без него даже высокое мастерство не спасает.

Хоккеисты «Ак Барса». ХК «Ак Барс»

Что даст этот ход

Надо быть слишком наивным, чтобы поверить в сказочное преображение команды и реальность нового крестового похода за Кубком Гагарина. Билялетдинов — большой профессионал, но для успешного завершения дела внутри любого вовлеченного человека должен быть гореть огонь. А какая сейчас может быть мотивация у тренера Билла, которого выдернули из удобного кресла в ВИП-ложе? Он давно все и всем доказал. Выход из зоны комфорта для человека его возраста и регалий уже не вызов. Скорее, повинность.

Вспоминается история с его назначением в сборную России. Он изо всех сил не хотел уходить из Казани и сдался только после настойчивого звонка из Кремля. Однако решить задачу государственного значения не сумел: после золота на дебютном для себя чемпионата мира все покатилось в пропасть, завершившись бесславным поражением в четвертьфинале Олимпиады в Сочи.

Ситуации чем-то схожи. Билялетдинову снова придется искать общий язык сразу с несколькими своенравными звездами. Пусть они в этом статусе выглядят помельче, чем находившиеся на пике возможностей Овечкин и Малкин. Самое главная проблема заключается даже не в распределении ролей на льду и в раздевалке. Система управления «Ак Барсом» слишком сложная, и каждый пытается продвинуть собственные интересы. По итогу складывается впечатление, что команду в ее нынешнем составе не смогли бы сделать чемпионом даже Виктор Тихонов и Скотти Боумэн в лучшие для себя годы.

Вот если «Ак Барс» хорошо проведет вторую часть регулярного чемпионата и доберется до финала конференции, то клубные боссы получат шанс исправить свои грехи с чистого листа в следующем сезоне, подойдя более взвешенно к выбору главного тренера и работе на трансферном рынке. Тогда хождение на поклон к Билялетдинову можно будет считать оправданным на тысячу процентов.