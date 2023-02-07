«Хотите, чтобы мы играли, как «Торпедо»? Их вынесут в плей-офф!» Огненное интервью игрока «Ак Барса»

Прямой и конкретный Кирилл Петров — о хоккее Билялетдинова, выходе из кризиса команды и будущем контракте.

— Вы забили 10 голов в текущем сезоне. Это нормальный результат?

— Нет, должен больше забивать.

— Может быть, потому что у вас новые партнеры? Они играют творчески, не в вашем стиле.

— Они играют в свой хоккей, так, как и должны. Моментов у меня много, просто надо забивать.

— Насколько вам близок хоккей Билялетдинова? Привыкли к нему?

— Я и не отвыкал. С предыдущими тренерами у нас были похожие схемы, только чуть агрессивнее тактика.

— У Зинэтулы Хайдяровича надо больше возвращаться в оборону.

— Это залог успеха. Придется так всем играть, как ни крути.

— Удивлены, что вы одно время даже не входили в зону плей-офф, а сейчас уже на первом месте в конференции?

— Никто не переживал об этом. Сезон-то длинный. Знали, что все наладится. А как не должно было? Такой сильный состав, все ребята поигравшие, знают, как себя готовить. Это был просто вопрос времени.

— Сердце не екнуло, когда снова увидели Билялетдинова на тренерской скамейке? Все-таки у вас не лучшие отношения.

— Нормальные у нас отношения.

Зинэтула Билялетдинов. ХК «Ак Барс»

— Он не хотел вас оставлять в команде в свое время. Отправил в «Югру».

— Мне дали игровую практику. Лучше обсудите это с ним. Все, что было, было давно.

— И все-таки: устраивает вас тот скучный хоккей, в который играет «Ак Барс»?

— Не понимаю, что не так. Вы хотите, чтобы мы играли, как «Торпедо»?

— Да.

— Ну вот в плей-офф их вынесут (тут Петров применил намного более резкое выражение)!

— У вас же крутой состав. Вы же сами сказали.

— У нас ведь взрослая команда, правильно? Мы точно не будем играть так, как они. У нас не унылый хоккей, он меняется. Результат есть. Мы получаем удовольствие от нашей игры. Каждый раз, когда выигрываешь.

— Мне понравилась ваша игра против СКА (4:7). Хоть вы и проиграли, но она была очень зрелищной.

— Не понимаю, что там было хорошего. Мы пропустили 7! Это в НХЛ во время регулярного чемпионата такие счета. У нас не так. У них можно 50 игр проиграть, но тебя не уволят. А у нас тренера ставят, месяц-два что-то не так — сразу убирают. Это специфика российского хоккея, но она меняется. Если будет 80 игр, как в НХЛ, может быть, в лиге будут другие тенденции. А сейчас, когда 60 игр, команда какая-то захлебнется с их атакующим хоккеем. Слов нет, «Торпедо» — молодчики, стараются, выигрывают. Но дальше такого не будет. Все начнут играть в закрытый хоккей, и они тоже.

Кирилл Петров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Ждете громких сенсаций в плей-офф?

— Не то что бы сенсаций, но будет упорный первый раунд. Все восемь пар будут рубиться. Не думаю, что кто-то кого-то хлопнет 4-0 в серии.

— Похоже, вам на «Востоке» без разницы, на кого попадать. Все запутано.

— Да и на «Западе» так же.

— Ну только если СКА попадет на «Северсталь».

— Да фиг его знает! «Северсталь» тоже команда хорошая!

— Удивило вас, что, например, «Спартак» уже не в зоне плей-офф. «Трактор» — 11-й в конференции.

— «Трактор» — да, удивил. «Спартак» нормально шел, потом начал захлебываться. Сейчас есть 8-9 игр, когда все будет решаться. Это же интересно, когда все в самом конце решается.

— Что у вас по новому соглашению с клубом?

— Ничего. Я пока спокоен. Есть контракт до 30 апреля, дальше будем думать.

— Вы хотите остаться в «Ак Барсе»?