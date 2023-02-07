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Сегодня, 16:00

«Хотите, чтобы мы играли, как «Торпедо»? Их вынесут в плей-офф!» Огненное интервью игрока «Ак Барса»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Кирилл Петров.
Фото ХК «Ак Барс»
Кирилл Петров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Прямой и конкретный Кирилл Петров — о хоккее Билялетдинова, выходе из кризиса команды и будущем контракте.

— Вы забили 10 голов в текущем сезоне. Это нормальный результат?

— Нет, должен больше забивать.

— Может быть, потому что у вас новые партнеры? Они играют творчески, не в вашем стиле.

— Они играют в свой хоккей, так, как и должны. Моментов у меня много, просто надо забивать.

— Насколько вам близок хоккей Билялетдинова? Привыкли к нему?

— Я и не отвыкал. С предыдущими тренерами у нас были похожие схемы, только чуть агрессивнее тактика.

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— У Зинэтулы Хайдяровича надо больше возвращаться в оборону.

— Это залог успеха. Придется так всем играть, как ни крути.

— Удивлены, что вы одно время даже не входили в зону плей-офф, а сейчас уже на первом месте в конференции?

— Никто не переживал об этом. Сезон-то длинный. Знали, что все наладится. А как не должно было? Такой сильный состав, все ребята поигравшие, знают, как себя готовить. Это был просто вопрос времени.

— Сердце не екнуло, когда снова увидели Билялетдинова на тренерской скамейке? Все-таки у вас не лучшие отношения.

— Нормальные у нас отношения.

Зинэтула Билялетдинов. Фото ХК «Ак Барс»
Зинэтула Билялетдинов.
ХК «Ак Барс»

— Он не хотел вас оставлять в команде в свое время. Отправил в «Югру».

— Мне дали игровую практику. Лучше обсудите это с ним. Все, что было, было давно.

— И все-таки: устраивает вас тот скучный хоккей, в который играет «Ак Барс»?

— Не понимаю, что не так. Вы хотите, чтобы мы играли, как «Торпедо»?

— Да.

— Ну вот в плей-офф их вынесут (тут Петров применил намного более резкое выражение)!

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— У вас же крутой состав. Вы же сами сказали.

— У нас ведь взрослая команда, правильно? Мы точно не будем играть так, как они. У нас не унылый хоккей, он меняется. Результат есть. Мы получаем удовольствие от нашей игры. Каждый раз, когда выигрываешь.

— Мне понравилась ваша игра против СКА (4:7). Хоть вы и проиграли, но она была очень зрелищной.

— Не понимаю, что там было хорошего. Мы пропустили 7! Это в НХЛ во время регулярного чемпионата такие счета. У нас не так. У них можно 50 игр проиграть, но тебя не уволят. А у нас тренера ставят, месяц-два что-то не так — сразу убирают. Это специфика российского хоккея, но она меняется. Если будет 80 игр, как в НХЛ, может быть, в лиге будут другие тенденции. А сейчас, когда 60 игр, команда какая-то захлебнется с их атакующим хоккеем. Слов нет, «Торпедо» — молодчики, стараются, выигрывают. Но дальше такого не будет. Все начнут играть в закрытый хоккей, и они тоже.

Кирилл Петров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Кирилл Петров.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Ждете громких сенсаций в плей-офф?

— Не то что бы сенсаций, но будет упорный первый раунд. Все восемь пар будут рубиться. Не думаю, что кто-то кого-то хлопнет 4-0 в серии.

— Похоже, вам на «Востоке» без разницы, на кого попадать. Все запутано.

— Да и на «Западе» так же.

— Ну только если СКА попадет на «Северсталь».

— Да фиг его знает! «Северсталь» тоже команда хорошая!

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— Удивило вас, что, например, «Спартак» уже не в зоне плей-офф. «Трактор» — 11-й в конференции.

— «Трактор» — да, удивил. «Спартак» нормально шел, потом начал захлебываться. Сейчас есть 8-9 игр, когда все будет решаться. Это же интересно, когда все в самом конце решается.

— Что у вас по новому соглашению с клубом?

— Ничего. Я пока спокоен. Есть контракт до 30 апреля, дальше будем думать.

— Вы хотите остаться в «Ак Барсе»?

— Я сам — из Казани. У меня семья, двое детей. Если ко мне пока с этим вопросом не подходят, то какой смысл сейчас об этом думать? Договариваться заранее? Тоже неправильно. Захотят — подойдут.

Кирилл Петров
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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Супердинастия российского хоккея: легендарный тренер Билялетдинов стал прадедом!
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2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 59 37 22 81
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 60 34 26 77
2 Сибирь 60 36 24 77
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
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