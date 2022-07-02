Темная история с задержанием вратаря Федотова. В ней пока непонятно слишком много

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Скандал

Накануне лучший вратарь последнего сезона КХЛ, серебряный призер Олимпиады и будущий голкипер «Филадельфии» Иван Федотов был задержан сотрудниками военкомата. Его обвиняют в уклонении от военной службы, так что хоккеист сейчас получит очень много проблем вместо того, чтобы готовиться к сезону. История очень темная.

Источники РЕН ТВ утверждают, что Федотов пострадал из-за того, что отказался продлевать договор с ЦСКА. Но смущают сроки. То, что Иван собирается уехать в Америку, было известно в апреле, в конце месяца он заявил об этом официально, а 6 мая подписал соглашение с «летчиками». Он не мог объявить о решении не продлевать контракт с армейцами в последние дни. Да и в Москве прекрасно знали, что оставить его невозможно, новый договор уже заключен, а мы пока уважаем соглашения с командами из-за океана. ЦСКА покидало много хоккеистов, ни у кого не возникало таких проблем в последние годы.

Есть вопросы к самому Федотову, а также к его агентам, которые что-то слишком часто менялись. Как можно было не закрыть этот вопрос за много лет? Как можно было упустить такую важную деталь? Это безалаберность со стороны вратаря и полный непрофессионализм со стороны тех, кто брал у него пять процентов за контракт. Хотелось бы получить и комментарий Федотова, но, кажется, в ближайшее время он будет молчать.

В ситуации, конечно, нет ничего хорошего. Есть два варианта, как расставаться с людьми. Первый — вот такой. Второй — сохранять отношения, не разрушать мосты. Те, кто выбрал устрашение, забывают, что рано или поздно это вернется. Поедет ли Иван теперь в сборную, как бы для него ни закончилась эта история? Большой вопрос. Да плюс другие получили сигнал, что с ними могут поступить вот так.

Иван Федотов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказ

«Тампа» выставила на безусловный драфт отказов вратаря Амира Мифтахова. Теперь он вернется в Россию, видимо, подпишет контракт с «Ак Барсом». Но если в Казани рассчитывают, что соглашение с Амиром решит их вратарскую проблему, то они ошибаются. После заявления «Молний» забеспокоились в Торонто. Мифтахов был лучшим в системе казанского клуба, а их команда выбрала на драфте Артура Ахтямова и Вячеслава Пексу. Не зря ли они потратили пики? Может быть, и зря.

В Казани нет пока вратарей, которые смогли бы усилить клуб КХЛ. Мифтахов напрасно отправился за океан. Да, его можно было понять. «Ак Барс» взял Игоря Бобкова, казалось, что пробиться в состав было нереально, а проводить сезон в ВХЛ не хотелось. Но это был не тот случай, когда менеджеры в упор не видели местного воспитанника, предпочитая покупать иногороднего. Амир не тянул на уровень КХЛ. Перед отъездом он провел семь игр за первую команду, и хотя начал с двух неплохих игр против «Амура» (казанцы победили — 4:0) и «Барыса» (проиграли 0:1 в овертайме), это был разовый всплеск. Мифтахов не был стабилен. Вратарь причастен к разгромному поражению от хабаровчан — 1:7, его вывели из состава, когда он пропустил три шайбы после 10 бросков в начале игры с «Сибирью». И в ВХЛ все было без блеска. Мифтахов провел слабый чемпионат.

Возможно, Амир в прошлом сезоне играл бы гораздо чаще, но зачем-то выбрал поездку за океан. Там все стало только хуже. Слабая игра в АХЛ, перевод в ист-кост, где Амир тоже выступил без блеска. Трудно представить, в какой форме он находится сейчас, чему он научился в Америке. Мифтахов обиделся на «Ак Барс», но не доказал, что в нем ошибались. То, что его выставили на безусловный драфт отказов, — понятное решение «Тампы». Можно посоветовать казанскому клубу все-таки продолжить поиски голкипера на зарубежном рынке.

Новичок

СКА продолжает усиливаться, хотя уже пришло время остановиться в наборе игроков. С другой стороны, когда есть возможность взять такого хоккеиста, как Алекс Грант, то глупо отказываться. Деньги есть, мест для иностранцев полно, а у команды серьезные задачи. Грант — праворукий, здорово умеющий атаковать, без видимых проблем при выполнении основных обязанностей.

Получается, что он уже вытеснил из первой пары Игоря Ожиганова и явно будет игроком первого большинства в питерском клубе. Канадец провел в «Йокерите» последние четыре сезона и был одним из самых толковых защитников. Алекс всегда был немного в тени для российских болельщиков. Когда в команде играл Микко Лехтонен, то все смотрели на него. Хотя стоит напомнить, что в сезоне-2018/19 именно канадец стал самым результативным игроком обороны в команде. Это достижение он повторил и через два года. Можно было бы сказать, что прошлый сезон у канадца вышел неудачным, но только по абсолютным цифрам. Хоккеист провел всего 27 матчей в сезоне. Не из-за травм, а по причине жестоких ковидных ограничений в Финляндии, когда на карантине приходилось сидеть даже здоровым.

Прошлый год был исключением, его вообще нельзя рассматривать. Тем не менее Алекс отправился в Пекин на Олимпиаду, так как в Европе мало защитников такого уровня из Канады. Пока это главный трансфер СКА в обороне. Менеджеры сработали очень мощно. Говорят, что скоро объявят еще об одном подписании, не менее серьезном.