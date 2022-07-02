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Сегодня, 13:15

Темная история с задержанием вратаря Федотова. В ней пока непонятно слишком много

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Обзор дня от Алексея Шевченко.

Скандал

Накануне лучший вратарь последнего сезона КХЛ, серебряный призер Олимпиады и будущий голкипер «Филадельфии» Иван Федотов был задержан сотрудниками военкомата. Его обвиняют в уклонении от военной службы, так что хоккеист сейчас получит очень много проблем вместо того, чтобы готовиться к сезону. История очень темная.

Источники РЕН ТВ утверждают, что Федотов пострадал из-за того, что отказался продлевать договор с ЦСКА. Но смущают сроки. То, что Иван собирается уехать в Америку, было известно в апреле, в конце месяца он заявил об этом официально, а 6 мая подписал соглашение с «летчиками». Он не мог объявить о решении не продлевать контракт с армейцами в последние дни. Да и в Москве прекрасно знали, что оставить его невозможно, новый договор уже заключен, а мы пока уважаем соглашения с командами из-за океана. ЦСКА покидало много хоккеистов, ни у кого не возникало таких проблем в последние годы.

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Есть вопросы к самому Федотову, а также к его агентам, которые что-то слишком часто менялись. Как можно было не закрыть этот вопрос за много лет? Как можно было упустить такую важную деталь? Это безалаберность со стороны вратаря и полный непрофессионализм со стороны тех, кто брал у него пять процентов за контракт. Хотелось бы получить и комментарий Федотова, но, кажется, в ближайшее время он будет молчать.

В ситуации, конечно, нет ничего хорошего. Есть два варианта, как расставаться с людьми. Первый — вот такой. Второй — сохранять отношения, не разрушать мосты. Те, кто выбрал устрашение, забывают, что рано или поздно это вернется. Поедет ли Иван теперь в сборную, как бы для него ни закончилась эта история? Большой вопрос. Да плюс другие получили сигнал, что с ними могут поступить вот так.

Иван Федотов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Иван Федотов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказ

«Тампа» выставила на безусловный драфт отказов вратаря Амира Мифтахова. Теперь он вернется в Россию, видимо, подпишет контракт с «Ак Барсом». Но если в Казани рассчитывают, что соглашение с Амиром решит их вратарскую проблему, то они ошибаются. После заявления «Молний» забеспокоились в Торонто. Мифтахов был лучшим в системе казанского клуба, а их команда выбрала на драфте Артура Ахтямова и Вячеслава Пексу. Не зря ли они потратили пики? Может быть, и зря.

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В Казани нет пока вратарей, которые смогли бы усилить клуб КХЛ. Мифтахов напрасно отправился за океан. Да, его можно было понять. «Ак Барс» взял Игоря Бобкова, казалось, что пробиться в состав было нереально, а проводить сезон в ВХЛ не хотелось. Но это был не тот случай, когда менеджеры в упор не видели местного воспитанника, предпочитая покупать иногороднего. Амир не тянул на уровень КХЛ. Перед отъездом он провел семь игр за первую команду, и хотя начал с двух неплохих игр против «Амура» (казанцы победили — 4:0) и «Барыса» (проиграли 0:1 в овертайме), это был разовый всплеск. Мифтахов не был стабилен. Вратарь причастен к разгромному поражению от хабаровчан — 1:7, его вывели из состава, когда он пропустил три шайбы после 10 бросков в начале игры с «Сибирью». И в ВХЛ все было без блеска. Мифтахов провел слабый чемпионат.

Возможно, Амир в прошлом сезоне играл бы гораздо чаще, но зачем-то выбрал поездку за океан. Там все стало только хуже. Слабая игра в АХЛ, перевод в ист-кост, где Амир тоже выступил без блеска. Трудно представить, в какой форме он находится сейчас, чему он научился в Америке. Мифтахов обиделся на «Ак Барс», но не доказал, что в нем ошибались. То, что его выставили на безусловный драфт отказов, — понятное решение «Тампы». Можно посоветовать казанскому клубу все-таки продолжить поиски голкипера на зарубежном рынке.

Новичок

СКА продолжает усиливаться, хотя уже пришло время остановиться в наборе игроков. С другой стороны, когда есть возможность взять такого хоккеиста, как Алекс Грант, то глупо отказываться. Деньги есть, мест для иностранцев полно, а у команды серьезные задачи. Грант — праворукий, здорово умеющий атаковать, без видимых проблем при выполнении основных обязанностей.

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Получается, что он уже вытеснил из первой пары Игоря Ожиганова и явно будет игроком первого большинства в питерском клубе. Канадец провел в «Йокерите» последние четыре сезона и был одним из самых толковых защитников. Алекс всегда был немного в тени для российских болельщиков. Когда в команде играл Микко Лехтонен, то все смотрели на него. Хотя стоит напомнить, что в сезоне-2018/19 именно канадец стал самым результативным игроком обороны в команде. Это достижение он повторил и через два года. Можно было бы сказать, что прошлый сезон у канадца вышел неудачным, но только по абсолютным цифрам. Хоккеист провел всего 27 матчей в сезоне. Не из-за травм, а по причине жестоких ковидных ограничений в Финляндии, когда на карантине приходилось сидеть даже здоровым.

Прошлый год был исключением, его вообще нельзя рассматривать. Тем не менее Алекс отправился в Пекин на Олимпиаду, так как в Европе мало защитников такого уровня из Канады. Пока это главный трансфер СКА в обороне. Менеджеры сработали очень мощно. Говорят, что скоро объявят еще об одном подписании, не менее серьезном.

Иван Федотов
Хоккей
ХК СКА
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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