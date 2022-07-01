Знарок — официально в «Ак Барсе». Что ждет его в Казани?

Похоже, у тренера безвыигрышная ситуация.

Сегодня официально объявили о назначении Олега Знарка главным тренером казанского «Ак Барса». Тренер, который трижды завоевывал Кубок Гагарина (дважды с московским «Динамо» и один раз с петербуржским СКА) и одержал победу на Олимпийских играх в Пхенчхане, теперь возглавляет самый титулованный клуб в КХЛ.

В текущее межсезонье казанский клуб действительно удивлял и восхищал трансферами. «Ак Барс» сенсационно подписал Александра Радулова, а также звезд КХЛ — Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, выступавших за московское «Динамо». В прошлом сезоне из московского клуба перешли Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Тарасов.

По информации «Спорт-Экспресса», вскоре казанцы объявят о подписании нападающего Станислава Галиева, а также Даниса Зарипова. Состав получается действительно впечатляющий.

Многие уже пророчат казанскому клубу победу в еще не начавшемся розыгрыше Кубка Гагарина. А как известно, большие ожидания могут породить большие разочарования.

Олег Знарок. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тренерам с такими заслугами, как Знарок, не привыкать сталкиваться с подобным. Высоких результатов требуют сразу, даже если состав не такой звездный. Вспомнить только назначение Знарка в «Спартак». И если, к примеру, сравнивать с назначением Сергея Федорова на пост главного тренера ЦСКА, то он был знаком с командой.

В «Ак Барсе» Олегу Знарку предстоит столкнуться с высоким давлением. Ситуация получается фактически безвыигрышной. Можно ожидать два исхода: в случае победы все будут говорить о том, что с таким составом другого результата и не могло быть, а вот в случае поражения — как можно было не выиграть, имея в команде звезд такого уровня. В «Динамо», к примеру, в этом сезоне был тоже вполне кубковый состав, но результат говорит сам за себя. На одном нападении далеко не уедешь.

Так или иначе, ответственность за результат лежит не только на тренере, но и на игроках, хотя спрос всегда будет с тренера. Олегу Валерьевичу предстоит провести серьезную работу с казанским клубом, чтобы результат удовлетворил все ожидания. Для победы нужна слаженная работа всей команды, а не перекладывание ответственности только на звезд и тренера, хотя вести команду к кубку должны именно они. В любом случае человеческий фактор никто не отменял.