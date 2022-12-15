Никитин станет тренером «Ак Барса»? Похоже, это уже не секрет

Обзор дня Алексея Шевченко.

Список отказов

«Адмирал» отправил в список отказов нападающего Станислава Гребенщикова. Никаких вопросов по решению клуба. Можно лишь удивиться, что это произошло так поздно. На что надеялись менеджеры, принимая решение только в середине декабря? Хоккеист из тех форвардов, которые ни разу в этом чемпионате не попадали в протокол. В 12 матчах- 0+0, «минус 2» при 10 минутах игрового времени. Но Станислава нельзя обвинить в том, что он не старался, отбывал номер и не тренировался. Все у него в порядке. Только он находится в клубе, где в атаке можно играть первому звену, а иногда и Александру Горшкову из второй тройки. Все остальные должны забыть о личной статистике. Выброс шайбы из зоны по стеклу — вот задача каждого хоккеиста. Гребенщиков не пробился в первую тройку, а в других ему делать нечего. Он хорош в атаке, не случайно в сезоне-2019/20 забросил 14 шайб за «Витязь». Это снайпер, у которого только одно умение на площадке, использовать его при решении других задач совершенно бессмысленно.

Даже удивительно, что в это межсезонье хоккеиста пригласили из «Амура». То ли Леонид Тамбиев планировал играть в два атакующих звена, то ли просто легионеры его не слишком радовали. Видимо, договорились в тот момент, когда было непонятно, сумеет ли получить разрешение играть в КХЛ Николай Елисеев. Латвийский хоккеист, как вы помните, начал не очень здорово, тогда у Гребенщикова были шансы закрепиться в первом звене, но он ими не воспользовался. Впрочем, старался, этого не отнять, — в 12 матчах Гребенщиков 16 раз угрожал воротам соперника. Наверное, терпение тренеров лопнуло после двух матчей с «Амуром» перед паузой, но опять же Станислав до этого четыре встречи провел в запасе и выбился из ритма. Ему надо доверять, давать играть много и не обременять черновой работой. Это все не про большинство хоккеистов «Адмирала».

Вызов

Григорий Денисенко провел первый за год матч в НХЛ. «Флорида» вызвала нападающего на игру против «Коламбуса». Российский хоккеист, выбранный в первом раунде драфта, ничем не запомнился, за 13 минут он нанес один бросок, провел силовой прием, хотя больше минуты действовал в большинстве. Перерыв в игре за «Флориду» лишь отчасти связан с игровыми проблемами. Хоккеист получил тяжелую травму, повредил коленную чашечку и долго восстанавливался. Этот сезон он проводил в «Шарлотт», но в АХЛ все шло плохо. В 24 матчах на счету Денисенко только три заброшенные шайбы, восемь передач и худший показатель полезности во всей команде — «минус 10».

Григорий из тех хоккеистов, которые всегда были себе на уме. Очень сильно поменялся после того, как его выбрали в первом раунде драфта 2018 года. Стал на всех смотреть свысока, бросил нормально играть в России, давая понять, что вся дальнейшая жизнь связана исключительно с Северной Америкой. Безусловно, он талантливый парень, с приличной техникой. Злой на льду, что, впрочем, не всегда шло на пользу игроку. Иногда Денисенко срывался, зарабатывал ненужные удаления, в том числе и большие штрафы. К Северной Америке хоккеист не был готов психологически, так как и в России уже с подозрением относятся к хамоватым ребятам, а уж за океаном у таких совсем нет будущего. Нельзя сказать, что Денисенко сильно выделялся в АХЛ, да и девять матчей в НХЛ, включая последний, не дают основания полагать, что его ждет большое будущее. Контракт у Григория заканчивается, он поменял агента, взяв того, кто берет меньший процент за свои услуги. Но рассчитывать на какие-то интересные предложения не приходится.

Вариант

То, что «Ак Барс» планирует пригласить Игоря Никитина, давно не секрет. Но пока никаких переговоров не было, да и не могло быть при действующем контракте тренера с «Локомотивом». Даже если какие-то контакты и были, то через агента, уверен, что до обсуждения условий не доходило. Казанцев понять можно. Со следующего сезона они хотят получить человека, который построил бы сильную команду, вечного фаворита турнира. Именно при Никитине на первый план выйдут новости о хоккее, а сотрудники клуба смогут спокойно работать над улучшением имиджа, чувствуя поддержку главного.

А кто из российских тренеров способен на тяжелую работу, придерживаясь своего стиля? Кроме Игоря Никитина и вспомнить некого из тех, кто выходит на рынок свободных агентов. Илья Воробьев занят, с Дмитрием Квартальновым больше связываться не хотят. Можно еще об Алексее Кудашове подумать, тем более он работает практически в любительской команде с туманным будущим. Порассуждать об Андрее Мартемьянове, хотя у него до сих пор имидж человека, который не готов для больших дел. Иностранца в Казань не хотят, так что других кандидатов нет.

Проблема в том, что сейчас Игорь Никитин занят. Два клуба хотели взять его с рынка после отставки из ЦСКА, но у казанцев был Дмитрий Квартальнов, а у «Авангарда» — Боб Хартли. Кстати, омский клуб наверняка тоже проявит заинтересованность в тренере. Конечно, если Михаил Кравец дойдет до финала, то ему предложат новое соглашение, но верится в это с трудом.

В гонке за Никитина «Локомотив» выглядит аутсайдером. Они могут предложить хорошие деньги, но и только. Полной творческой свободы у него никогда не будет, а клуб работает по принципу «только президент разбирается в хоккее». Казанцы же готовы пойти на многое, чтобы получить специалиста. И зарплату дадут хорошую, и дергать по пустякам не будут. А уж при Никитине точно исчезнут всякие кланы, кроме одного — командного. Осталось только убедить тренера, что в Татарстане будет лучше.