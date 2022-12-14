Никитин — приоритетный кандидат для руководства «Ак Барса» как главный тренер на следующий сезон

Как стало известно «СЭ», в «Ак Барсе» рассматривают кандидатуру Игоря Никитина как приоритетную в качестве нового главного тренера, начиная со следующего сезона.

При этом переговоров с тренером никаких не было. Контракт Никитина с «Локомотивом» рассчитан до конца этого сезона.

49-летний специалист возглавил ярославский клуб в 2021 году. Тренерскую карьеру начал в 2008 году в «Авангарде», также работал в таких клубах, как «Сибирь» и ЦСКА.

Главным тренером «Ак Барса» нынешний сезон начинал Олег Знарок, с которым клуб расстался 2 декабря.