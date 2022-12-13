Настала пора попробовать. Звезда «Ак Барса» продолжит карьеру в НХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратарь

Попытки «Авангарда» решить вратарский вопрос уже похожи на панику. Накануне клуб объявил об обмене, согласно которому в Омск едет голкипер Андрей Сковронский, а взамен в Москву отправляется нападающий Владислав Джиошвили. Для красно-белых никаких дивидендов нет. Нападающий — младший брат динамовца, неплохо смотрелся в ВХЛ, не более. Талант есть, но вряд ли Джиошвили поможет первой команде, хотя сейчас в «Спартаке» дают шанс всем. Омичи же приобретают вратаря, который чуть сильнее тех, что уже есть в системе, правда, с оговорками.

Сковронский заявил о себе в прошлом сезоне. У «Спартака» заболели вратари, Андрей находился в расположении «Химика» в Санкт-Петербурге. Его срочно вызвали на матч против «Йокерита», вратарь застрял в пробке по дороге из аэропорта и не смог прибыть на стадион даже к раскатке. Успел кое-как размяться и выйти на лед к стартовому вбрасыванию. Сыграл на редкость удачно, отразил 38 бросков и впечатлил своим спокойствием. Через пару дней вышел против «Автомобилиста», тоже удачно — 30 отраженных бросков из 32 и победа. Затем его отправили обратно в Высшую лигу. Эти две встречи не были дебютными в карьере вратаря. Осенью он один раз появился в третьем периоде матча против «Металлурга» и пропустил одну шайбу, а «Спартак» уступил — 0:3. Как-то ему дали доиграть 13 минут встречи с «Сибирью». Но в нынешнем чемпионате Сковронского к матчам в КХЛ не привлекали. Более того, он уже даже не был основным вратарем «Химика». В нынешнем чемпионате Сковронский провел пять матчей в сезоне, и пусть за плечами есть один «сухарь», он был против «Звезды», одного из слабейших участников турнира.

Какой вопрос «Авангард» решит, приглашая этого вратаря? Ответа нет. Запасной, но с такой ролью могли справиться и другие три голкипера, которые сейчас выступают в системе сибиряков. Может быть, Сковронский действительно перспективный вратарь. Но разве отказался бы от него тогда «Спартак»?

Контракт

Этим летом известный защитник Яков Рылов не получил предложения из «Автомобилиста», но при этом отказывался завершать карьеру. «Я чувствую себя отлично, мне хочется играть и выигрывать, — эмоционально говорил он. — Как только выиграю трофей, то закончу». Якову уже 37 лет, лично слышал от него такие слова последние три года. Но, пожалуй, нынешнее лето было самым трудным для ветерана. Предложений не было. Не давали даже просмотровый контракт, полагая, что возрастной защитник уже ничем не сможет помочь. Рылову бы завершить карьеру, начать заниматься чем-то другим, но он упорно ездил тренироваться и надеялся, что какой-то вариант появится.

В итоге дождался — «Амур» предложил защитнику пробное соглашение. Удивило, что Рылов согласился. Это же настоящая авантюра. Во-первых, хабаровчане далеки от победы в Кубке, как сам Рылов от контракта с клубом НХЛ. Во-вторых, ехать на Дальний Восток в его возрасте — это лишний удар по здоровью. Правда, просмотровый контракт предполагает участие в трех играх, как раз Рылов сыграет в Магнитогорске, Уфе и Омске, а потом в клубе сделают выводы, стоит ли хоккеисту возвращаться в Хабаровск. Но каковы шансы? В прошлом году «Спартак» с ним расстался потому, что Рылов слишком медленный, в Екатеринбурге это не так бросалось в глаза, но похвастаться было особо нечем. У хабаровчан не сказать, что уж совсем дефицит защитников. Вероятно, клуб что-то должен агенту Якова и решил расплатиться таким образом. Конечно, Яков хорошо подготовился к сезону, но он всегда был режимщиком, следил за собой и все равно не радовал скоростью в последние годы.

Отъезд

Еще один российский игрок собирается продолжить карьеру в Северной Америке. Из-за океана сообщают, что форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков подпишет соглашение с «Коламбусом». Если Дмитрий решил все окончательно, то поступает правильно. Пришло время попробовать, контракт с казанцами подходит к концу, а сейчас хорошее время посмотреть, чего ты стоишь на другом уровне.

Если взять за скобки Александра Радулова и Вадима Шипачева, которые только в это межсезонье переехали в Татарстан, то именно Дмитрий был главной звездой команды. Не Данис Зарипов, появляющийся на льду по праздникам, не ветеран Артем Лукоянов, а Воронков привлекал внимание своей игрой. Он, конечно, совсем не российский игрок по стилю. Мощный форвард, умеющий играть как в центре, так и с краю. Недостатки техники компенсирует самоотдачей, умелой борьбой. Может подраться и легко идет на конфликт, неоднократно показывал, что у него есть характер. Все знают об истории, когда Воронков поймал шайбу лицом, а в следующем матче играл со сломанной челюстью.

Конечно, интересно порассуждать, кем будет Воронков в НХЛ. Понятно, что таланта и умения не хватит Дмитрию, чтобы стать ведущим хоккеистом клуба. Но вполне по силам стать умелым ролевиком, который неплохо разрушает, бьет соперников и даже может набирать очки. Смущает, что таких хоккеистов очень много в Северной Америке, но «жакеты» хотят проверить того, кого задрафтовали. Не стал бы прогнозировать, что Воронков непременно провалится или точно станет игроком основного состава. Всего лишь интересно, как у него получится, что выйдет. Вернуться нападающий может в любой момент, а в КХЛ способен стать игроком уровня Сергея Плотникова.